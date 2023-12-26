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Ученые узнали, кому дети доверяют больше — людям или роботам
Исследователи из Сингапура провели эксперимент с группами детей разного возраста и выяснили, что доверие к машине или человеку зависит от того, сколько лет ребенку и насколько поступающая от обоих информация кажется ему достоверной.
Современные дети каждый день сталкиваются с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Чтобы отвлечь даже годовалого ребенка в автомобиле, ему дают планшет с мультиками. Поэтому исследования о том, кому больше доверяют дети — машине или человеку, — с каждым годом становится все актуальнее.
Важно здесь и понимание того, насколько в будущем эти дети будут доверять фейковой информации, часть которой уже сегодня нередко генерируется ИИ. По мере взросления способность оценивать достоверность источника информации становится важным навыком для развития критического мышления.
Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна решили больше узнать о том, кому дети доверяют больше — людям или машинам, — и провели эксперимент. Его выводы представлены в журнале Child Development.
В исследовании приняли участие 120 детей из дошкольных учреждений Сингапура в возрасте от трех до пяти лет (57 из них были девочками, чаще всего азиатского происхождения). Их поделили на две группы: в первой (младшей) оказались малыши до 4,5 года, во второй — все остальные. Затем с каждым из детей общался информатор: либо робот-андроид от SoftBank Robotics NAO, обладающий человекоподобным, но роботизированным голосом, либо человек.
Чтобы условия эксперимента можно было сопоставить, люди, общавшиеся с детьми, согласовывали свои действия с действиями робота. Рядом с каждым из участников также сидел экспериментатор, задававший необходимые вопросы, чтобы ребенок не чувствовал давления и не соглашался с информатором, если он того не желает.
Ученые выяснили, что все дети готовы были доверять информации, поступившей как от роботов, так и от людей. Однако это происходило лишь в том случае, если и те, и другие до этого сообщали им точные данные о том или ином предмете (условно: называли мяч мячом, а не пирамидкой). Если же и те, и другие информаторы были ненадежными (ранее путались в своих данных), то дети из младшей группы, несмотря на ошибки обоих, больше доверяли человеку, а не роботу. Ребята постарше не верили обоим: вне зависимости от того, кто перед ними — машина или человек, — они смотрели не на этот критерий, а на то, насколько достоверна, по их мнению, информация, которую предоставляли собеседники.
«При создании роботов и других моделей на основе искусственного интеллекта для образовательных целей разработчики должны учитывать особенности восприятия маленьких детей. Понимание того, как меняется их доверие к людям и машинам по мере взросления, может способствовать созданию более эффективных условий обучения, гарантируя то, что применение технологий соответствует развивающимся когнитивным и социальным потребностям ребенка», — заявил соавтор исследования профессор Куин Йоу (W. Quin Yow).
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