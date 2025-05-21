Куркума и зеленый чай замедлили старение

Биологически активные добавки из куркумы и зеленого чая могут привести к лекарственно-ассоциированной жировой болезни печени, однако сами эти продукты влияют на организм человека положительно. Ученые из США обнаружили, что куркума, зеленый чай и еще несколько компонентов рациона способны уменьшить показатели старения у мужчин.

Недавние исследования показали, что некоторые биологически активные добавки к пище (БАД), например куркумин и экстракт зеленого чая, при употреблении без медицинских рекомендаций нередко приводят к лекарственно-ассоциированной жировой болезни печени. Тем не менее у их действующих веществ ранее обнаруживали полезные свойства: например, на основе куркумы удалось изготовить лекарство от рака, а зеленый чай оказался «парадоксально полезным», увеличив продолжительность жизни мышей.

Специалисты из нескольких университетов США изучили, как рацион мужчины влияет на скорость его эпигенетического старения, то есть старения клеток. Результаты исследования появились в научном журнале Aging.

Авторы новой работы изучили данные здоровых мужчин от 50 до 72 лет. Они прошли восьминедельную программу, в рамках которой ели в основном растительную пищу, богатую питательными веществами, а также следовали рекомендациям по сну и физической активности.

Участники исследования восьемь недель придерживались диеты, основанной на растительной пище / © Jamie L. Villanueva et al., Aging

Чтобы понять, повлиял ли их рацион на старение клеток, ученые сфокусировались на метилировании ДНК — маркере, отражающем, медленнее или быстрее ожидаемого стареет человек. Его используют в так называемых эпигенетических часах Ховарта — инструменте, с помощью которого исследователи анализировали данные мужчин.

У мужчин, в чьем рационе было больше продуктов с метиладаптогеном (к ним относятся куркума, розмарин, чеснок, ягоды, зеленый чай и улун), более заметно снижался эпигенетический возраст. При этом на результат не повлияли такие факторы, как изменение веса и начальный клеточный возраст. Авторы статьи пришли к выводу, что на показатели старения могли повлиять непосредственно перечисленные продукты.

Продукты с метиладаптогеном оказались связаны с клеточным старением сильнее, чем другие компоненты рациона / © Jamie L. Villanueva et al., Aging

Согласно предыдущим научным работам, соединения, содержащиеся в продуктах с метиладаптогеном, воздействуют на метилирование ДНК. За счет этого они способствуют здоровому старению, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшения когнитивных способностей.

Новое исследование, несмотря на недостаточно разнообразную выборку, подтверждает, что большое количество растительных продуктов в рационе (и, соответственно, диеты наподобие средиземноморской и традиционной японской) связано с более медленным биологическим старением. По мнению авторов работы, практические стратегии, основанные на питании, помогут поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе.

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