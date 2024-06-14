Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый метод сверхчувствительной жидкостной биопсии позволяет выявить рак на начальных стадиях
Ранняя диагностика помогает обнаружить онкологические заболевания на начальных стадиях. Поэтому своевременные и тщательные обследования крайне важны. Калифорнийские ученые разработали новый метод жидкостной биопсии, который фиксирует самые малые частицы раковых опухолей.
Группа американских и датских ученых предложила использовать искусственный интеллект для обнаружения циркулирующих опухолевых ДНК в кровотоке человека. Обучать ИИ планируют на основе данных секвенирования (считывания последовательности нуклеотидов) ДНК из анализов крови людей со злокачественными опухолями. Исследователи взяли образцы у пациентов с раком легких, меланомой, раком молочной железы, колоректальным раком и предраковыми колоректальными полипами.
Жидкостная биопсия не новый метод диагностики в медицине. Однако ранее благодаря ей можно было обнаружить сравнительно немного раковых мутаций. А если их удавалось идентифицировать, то это было на серьезных стадиях заболевания. Один из соавторов нового исследования, доктор Дэн Ландау (Dan A. Landau), несколько лет назад разработал альтернативный подход, основанный на полногеномном секвенировании ДНК в крови. Его метод был более чувствительным к ДНК опухоли.
Теперь датские и американские ученые, в том числе Ландау, предложили автоматизировать анализ образцов с помощью машинного обучения. По мнению исследователей, ИИ сможет лучше отличать «маркеры» рака от «шума» других молекул.
В научной статье, вышедшей в журнале Nature Medicine, ученые описали испытания своей системы, которую назвали MRD-EDGE. Они научили распознавать специфические мутации на образцах 15 пациентов с колоректальным раком. Система показала, что после химиотерапии и операции у девяти пациентов был остаточный рак. У пяти из них спустя несколько месяцев с помощью стандартной диагностики обнаружили рецидив.
Авторы научной работы отметили, что система не предоставила ложноотрицательных результатов: ни у одного из пациентов, у которых MRD-EDGE не выявил ДНК опухоли, не было рецидива в течение периода исследования.
Сейчас ученые проводят дополнительные исследования системы и планируют в ближайшем будущем внедрить свою разработку в медицинские клиники.
В центре далекой галактики OJ 287 находятся две черные дыры, одна из которых в сотню раз больше другой. В 2021 году астрономы подтвердили существование пары по изменению яркости объекта. Теперь же ученым удалось доказать, что источником той необычной вспышки была именно малая черная дыра.
Нынешняя версия крупнейшего носителя SpaceX вдвое мощнее «Сатурна-5», самой мощной ракеты прошлого. Однако документ Федерального управления гражданской авиации США показал, что Илон Маск планирует серьезно нарастить разрыв. Попутно у его ракеты значительно увеличится количество двигателей в обеих ступенях, в итоге она станет выше высочайшей пирамиды на земле.
Ученые из США и Китая назвали самым выгодным формат работы, при котором несколько дней в неделю сотрудники проводят в офисе, а несколько дней выполняют обязанности удаленно. По данным исследователей, это беспроигрышный график как для компаний, так и для коллектива.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось
Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дела на миллион: математические «Задачи тысячелетия» доступным языком
Тайна гибели «Курска»
Космические внедорожники
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии