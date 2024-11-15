Ученые узнали, как сделать соревнования по бадминтону по-настоящему честными

Любое движение воздуха, даже на крытом корте, влияет на движение легкого волана для игры в бадминтон. Группа исследователей рассчитала форму корта и расположение вентиляционных отверстий, которые смогут минимизировать влияние перемещения воздуха на результаты соревнований.

Чаще всего важные соревнования по бадминтону проводят на крытых кортах, чтобы минимизировать влияние ветра на легкий воланчик. Однако даже в таких условиях перемещение воздуха влияет на траекторию волана.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования необходимы любому спортивному сооружению, но особенности бадминтона делают вопрос организации воздушных потоков критически важным. Легкий волан, собранный из перьев, может сместить даже небольшое и медленное движение воздуха.

Это явление, известное как «дрейф ветра», остается темой для споров на турнирах. Хотя полное отключение вентиляции может показаться очевидным решением, оно вызывает физический дискомфорт у игроков и зрителей, а также отрицательно сказывается на качестве и результатах игры. Людям нужно дышать воздухом, насыщенными кислородом, особенно во время интенсивных физических и умственных нагрузок.

Команда исследователей под руководством Картика Джаянарасимхана (Karthik Jayanarasimhan) изучила формы кортов с точки зрения перемещения воздушных потоков. Ученые выяснили, что идеальный бадминтонный корт должен обладать арочной крышей и системой перекрестной вентиляции. Авторы научной работы предположили, что различные конфигурации форм крыш и схем вентиляции могут снизить «дрейф ветра». Их статья опубликована в журнале Physics of Fluids.

Чтобы определить оптимальную форму крыши для минимизации «дрейфа ветра», ученые смоделировали воздушные потоки на стадионе с арочной крышей и вентиляционными отверстиями, направленными в разные стороны. Результаты сравнили с моделью плоской крыши, чтобы понять, как ее форма влияет на воздушные потоки.

«Рекомендации из этого исследования можно применить при строительстве новых стадионов для бадминтона, где тип крыши и расположение вентиляционных отверстий могут быть выбраны на основе наших расчетов и предложений», — отметил Джаянарасимхан.

Исследователи признали, что перестроить каждый стадион для бадминтона в соответствии с их рекомендациями невозможно. Однако для стадионов с арочной крышей модернизация вентиляционных отверстий станет хорошим решением. Изменение формы крыши обойдется намного дороже. Результаты ученых также подчеркивают важность выбора зон на корте с минимальным дрейфом ветра для игр по бадминтону.

Джаянарасимхан надеется, что их данные помогут спортивному сообществу осознать, что существуют более эффективные решения для борьбы с дрейфом ветра, чем просто отключение вентиляции. Исследовательская группа готовится изучить другие конфигурации крыш, отклонение траектории волана при разных направлениях ветра, а также поработать на уже существующих крытых стадионах для бадминтона.

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