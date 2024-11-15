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1 час назад
Evgenia Vavilova
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Ученые узнали, как сделать соревнования по бадминтону по-настоящему честными

4.1

Любое движение воздуха, даже на крытом корте, влияет на движение легкого волана для игры в бадминтон. Группа исследователей рассчитала форму корта и расположение вентиляционных отверстий, которые смогут минимизировать влияние перемещения воздуха на результаты соревнований.

Физика
# бадминтон
# вентиляция
# дрейф ветра
# математическое моделирование
Симуляция формы корта для бадминтона / © Karthik Jayanarasimhan
Симуляция формы корта для бадминтона / © Karthik Jayanarasimhan

Чаще всего важные соревнования по бадминтону проводят на крытых кортах, чтобы минимизировать влияние ветра на легкий воланчик. Однако даже в таких условиях перемещение воздуха влияет на траекторию волана.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования необходимы любому спортивному сооружению, но особенности бадминтона делают вопрос организации воздушных потоков критически важным. Легкий волан, собранный из перьев, может сместить даже небольшое и медленное движение воздуха.

Это явление, известное как «дрейф ветра», остается темой для споров на турнирах. Хотя полное отключение вентиляции может показаться очевидным решением, оно вызывает физический дискомфорт у игроков и зрителей, а также отрицательно сказывается на качестве и результатах игры. Людям нужно дышать воздухом, насыщенными кислородом, особенно во время интенсивных физических и умственных нагрузок.

Команда исследователей под руководством Картика Джаянарасимхана (Karthik Jayanarasimhan) изучила формы кортов с точки зрения перемещения воздушных потоков. Ученые выяснили, что идеальный бадминтонный корт должен обладать арочной крышей и системой перекрестной вентиляции. Авторы научной работы предположили, что различные конфигурации форм крыш и схем вентиляции могут снизить «дрейф ветра». Их статья опубликована в журнале Physics of Fluids.

Чтобы определить оптимальную форму крыши для минимизации «дрейфа ветра», ученые смоделировали воздушные потоки на стадионе с арочной крышей и вентиляционными отверстиями, направленными в разные стороны. Результаты сравнили с моделью плоской крыши, чтобы понять, как ее форма влияет на воздушные потоки.

«Рекомендации из этого исследования можно применить при строительстве новых стадионов для бадминтона, где тип крыши и расположение вентиляционных отверстий могут быть выбраны на основе наших расчетов и предложений», — отметил Джаянарасимхан.

Исследователи признали, что перестроить каждый стадион для бадминтона в соответствии с их рекомендациями невозможно. Однако для стадионов с арочной крышей модернизация вентиляционных отверстий станет хорошим решением. Изменение формы крыши обойдется намного дороже. Результаты ученых также подчеркивают важность выбора зон на корте с минимальным дрейфом ветра для игр по бадминтону.

Джаянарасимхан надеется, что их данные помогут спортивному сообществу осознать, что существуют более эффективные решения для борьбы с дрейфом ветра, чем просто отключение вентиляции. Исследовательская группа готовится изучить другие конфигурации крыш, отклонение траектории волана при разных направлениях ветра, а также поработать на уже существующих крытых стадионах для бадминтона.

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Физика
# бадминтон
# вентиляция
# дрейф ветра
# математическое моделирование
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