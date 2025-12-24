Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В провинции Шэньси археологи обнаружили участок одного из самых масштабных инфраструктурных проектов древнего мира

Археологи на северо-западе Китая обнаружили 13-километровый участок легендарного «Прямого пути Цинь» — одного из самых масштабных инфраструктурных проектов древнего мира.

Репрезентативное изображение китайской дороги / © South China Morning Post

Об открытии объявили после детального полевого обследования, проведенного Институтом охраны и изучения культурного наследия города Юйлинь. О находке сообщила газета South China Morning Post.

«Прямой путь Цинь» относится к короткому, но переломному периоду правления первого императора Китая — Цинь Шихуанди, царствовавшего в 221–210 годах до нашей эры. Согласно историческим источникам, дорогу построили всего за пять лет — между 221 и 206 годами до нашей эры, сразу после объединения страны.

В свое время она выполняла функцию общегосударственной «скоростной магистрали», позволяя императорскому двору осуществлять военный и административный контроль над обширными северными территориями. Дорога прокладывалась почти по идеально прямой линии, пересекая горы, долины и леса, вопреки естественным очертаниям ландшафта.

Недавно обнаруженный участок расположен в провинции Шэньси, недалеко от древнего ядра империи Цинь. Он является частью маршрута протяженностью почти 900 километров, который начинался в Сяньяне — столице Цинь, располагавшейся неподалеку от современного Сианя, — и заканчивался в Цзююане, вблизи нынешнего Баотоу во Внутренней Монголии.

Китайские археологи пытаются восстановить точное прохождение Прямого пути Цинь уже почти 80 лет. Однако значительная часть трассы была утрачена на протяжении тысячелетий из-за эрозии, сельскохозяйственной деятельности и расширения городов.

Открытый 13-километровый отрезок дает редкие материальные свидетельства высокого уровня инженерной мысли древних строителей. Здесь зафиксированы выровненные поверхности, слои утрамбованного грунта и приемы точной планировки, демонстрирующие, каким образом мастера эпохи Цинь навязывали геометрический порядок сложному рельефу.

Древние хроники образно описывают масштаб этого предприятия, утверждая, что рабочие «засыпали долины и срезали горы», создавая прямой коридор, соединявший имперский центр с северными рубежами.