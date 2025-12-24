Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В провинции Шэньси археологи обнаружили участок одного из самых масштабных инфраструктурных проектов древнего мира
Археологи на северо-западе Китая обнаружили 13-километровый участок легендарного «Прямого пути Цинь» — одного из самых масштабных инфраструктурных проектов древнего мира.
Об открытии объявили после детального полевого обследования, проведенного Институтом охраны и изучения культурного наследия города Юйлинь. О находке сообщила газета South China Morning Post.
«Прямой путь Цинь» относится к короткому, но переломному периоду правления первого императора Китая — Цинь Шихуанди, царствовавшего в 221–210 годах до нашей эры. Согласно историческим источникам, дорогу построили всего за пять лет — между 221 и 206 годами до нашей эры, сразу после объединения страны.
В свое время она выполняла функцию общегосударственной «скоростной магистрали», позволяя императорскому двору осуществлять военный и административный контроль над обширными северными территориями. Дорога прокладывалась почти по идеально прямой линии, пересекая горы, долины и леса, вопреки естественным очертаниям ландшафта.
Недавно обнаруженный участок расположен в провинции Шэньси, недалеко от древнего ядра империи Цинь. Он является частью маршрута протяженностью почти 900 километров, который начинался в Сяньяне — столице Цинь, располагавшейся неподалеку от современного Сианя, — и заканчивался в Цзююане, вблизи нынешнего Баотоу во Внутренней Монголии.
Китайские археологи пытаются восстановить точное прохождение Прямого пути Цинь уже почти 80 лет. Однако значительная часть трассы была утрачена на протяжении тысячелетий из-за эрозии, сельскохозяйственной деятельности и расширения городов.
Открытый 13-километровый отрезок дает редкие материальные свидетельства высокого уровня инженерной мысли древних строителей. Здесь зафиксированы выровненные поверхности, слои утрамбованного грунта и приемы точной планировки, демонстрирующие, каким образом мастера эпохи Цинь навязывали геометрический порядок сложному рельефу.
Древние хроники образно описывают масштаб этого предприятия, утверждая, что рабочие «засыпали долины и срезали горы», создавая прямой коридор, соединявший имперский центр с северными рубежами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Марта, 2021
Сверхзвуковые мифы туманного конуса
6 Февраля, 2014
10 странных самолетов
24 Апреля, 2021
Великое злодеяние: психология геноцида
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии