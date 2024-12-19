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3 часа назад
Полина Меньшова
873

Дорогие умные часы ударили по владельцам «вечными химикатами»

5.4

Умные часы и фитнес-браслеты помогают контролировать самочувствие, уделять должное время физической активности, легче просыпаться по утрам. Однако, как выяснили ученые из США, эти гаджеты могут быть и опасны для здоровья. Команда химиков обнаружила, что во время использования умные часы и фитнес-браслеты воздействуют на кожу «вечными химикатами», которые проникают в организм и накапливаются там.

Медицина
# вечные химикаты
# умные часы
# фитнес-браслеты
# фитнес-трекеры
В браслетах умных часов дороже 30 долларов обнаружили «вечные химикаты»
В браслетах умных часов дороже 30 долларов обнаружили «вечные химикаты» / © Автор неизвестен, onedio.com

«Вечными химикатами» называют более 14 тысяч пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС). Они загрязняют окружающую среду, а также способны накапливаться в организме человека и негативно влиять на состояние здоровья. По данным предыдущих исследований, ПФАС повышают риск гормональных нарушений, сахарного диабета второго типа, ожирения и некоторых видов рака. В 15 тысячах точек Земли уровень «вечных химикатов» превысил опасные значения, а уничтожать эти соединения, используемые в производстве посуды, средств женской гигиены и товаров для фитнеса, исследователи научились совсем недавно.

Специалисты из Университета Нотр-Дам в США проверили, содержатся ли ПФАС в ремешках умных часов и фитнес-браслетов от разных производителей. Результаты исследования опубликовал научный журнал Environmental Science & Technology Letters.

Авторов статьи интересовал фтор, а также 20 отдельных пер- и полифторалкильных соединений. Команда изучила 22 браслета, относившихся к разным брендам и ценовым категориям. Те 13 из них, которые были заявлены как изготовленные из фторэластомеров, содержали фтор. Однако этот элемент нашли и в двух из девяти браслетов, в составе которых фторэластомеров не было. Как отметили ученые, наличие фтора указывает на возможное наличие ПФАС.

Больше фтора содержали браслеты, цена которых была больше 30 долларов. В недорогих аналогах стоимостью менее 15 долларов этого вещества обнаружили меньше. При этом исследование выявило гораздо более высокую концентрацию фтора, чем предыдущие работы.

«Мы никогда не видели концентрации более 1000 частей на миллиард, если речь шла о потребительском продукте, который предназначен для ношения и контактирует с кожей», —  отметили авторы статьи. По их данным, средняя концентрация самого распространенного ПФАС (PFHxA) в браслетах для умных часов и фитнес-трекеров составляет почти 800 частей на миллиард, в одном из образцов она превысила 16 тысяч частей на миллиард. При этом в 2023 году в косметике обнаружили в среднем 200 частей «вечных химикатов» на миллиард.

Исследователи пока не знают, насколько легко PFHxA проникает в кожу и насколько опасно это вещество для здоровья. Однако они предположили, что в нормальных условиях в организм человека может попадать значительная часть «вечного химиката». Авторы статьи призвали выбирать умные часы и фитнес-трекеры с недорогими браслетами из силикона. Если же хочется купить изделие по высокой цене, то важно изучить описание продукта и избегать браслетов, в составе которых есть фторэластомеры.

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Медицина
# вечные химикаты
# умные часы
# фитнес-браслеты
# фитнес-трекеры
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Afro Tray
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Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Толченов Андрей
1 час назад
Андрей, когда ВВП станут считать по реальной экономике, в штуках продукции. У нас реальная экономика без дутых фин. Деревативов.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Afro Tray
1 час назад
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Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Gil Gal
2 часа назад
Александр, влияет на виденье мира этого субъекта, показали немного реальности.

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Дмитрий Гаврилов
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subbotin.o.m
2 часа назад
Vitaliy,у вас немного не верное суждение о ВВП, ведь ВВП - стоимость всех товаров И УСЛУГ, таким образом у американцев больше ВВП за счёт услуг, а также

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