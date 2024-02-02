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Финансовые трудности ударили по здоровью сильнее горя от утраты
Новое исследование показало, что стресс из-за денег влияет не только на психику человека. Он может вести к долгосрочным изменениям ключевых показателей здоровья, связанных с иммунной, нервной и гормональной системами.
По словам авторов — ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского колледжа (оба — в Великобритании), их работа — первый такого рода анализ, в котором рассмотрена связь между разными видами хронического стресса и маркерами здоровья у людей старшего возраста. Результаты опубликовал журнал Brain, Behavior and Immunity.
В основу исследования легли данные, полученные в рамках проекта ELSA (English Longitudinal Study of Ageing), посвященного изучению старения. Ученые на протяжении четырех лет (с 2008 по 2012 год) следили почти за 5000 участниками этой программы мужского и женского пола, которым в среднем исполнилось 65 лет.
Исследователи рассмотрели шесть наиболее распространенных факторов, вызывающих стресс и нарушающих гомеостаз. В их числе — напряженность из-за финансов, уход за другим человеком, инвалидность, тяжелая утрата, болезнь и развод.
С помощью результатов анализов, полученных в рамках программы, медики составили профили рисков на базе четырех показателей крови. Среди них был гормон кортизол, вырабатываемый в ответ на стресс, С-реактивный белок (СРБ) и фибриноген, которые считают маркерами воспаления в организме, а также инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1), играющий роль в процессах старения и связанный с продолжительностью жизни. В итоге получилось три группы: с низким, средним и высоким уровнями риска по иммунному и нейроэндокринному профилю.
Участники, сообщившие о наличии стрессовых факторов, по прошествии четырех лет оказывались в группе с высоким уровнем риска на 61 процент чаще, чем в двух других группах. При этом стресс из-за денег сильнее всего влиял на вероятность человека попасть в группу высокого риска, повышая шансы почти на 60 процентов. С каждым дополнительным стрессовым фактором такая вероятность возрастала на 19 процентов.
Выявленная корреляция сохранялась после поправок на генетические и социально-экономические переменные, а также возраст, пол и образ жизни.
«Мы обнаружили, что финансовый стресс больше всего вредит здоровью, хотя чтобы утверждать это наверняка, нужны дополнительные исследования. Вероятно, это происходит из-за того, что такой вид стресса бьет по многим аспектам нашей жизни, приводя к семейным конфликтам, социальному отчуждению, а порой даже к голоду или бездомности», — отметила одна из авторов исследования эпидемиолог Одесса Гамильтон (Odessa Hamilton).
Острый стресс вызывает каскад гормональных изменений в организме, которые ведут к учащению дыхания, повышению кровяного давления и пульса. Иммунная система тоже реагирует, вырабатывая больше цитокинов — провоспалительных молекул.
Таким образом повышенный уровень стресса может провоцировать хроническую активацию иммунной системы, что чревато обострением физических и психических болезней.
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