Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Орегоне человек впервые с 2015 года заразился бубонной чумой
Источником инфекции, по-видимому, стал больной домашний кот, у которого симптомы проявились раньше, сообщили сотрудники органов здравоохранения в округе Дешут (Орегон, США).
По словам медиков, инфекцию обнаружили на ранней стадии, пока она не успела перейти в более тяжелую форму с заражением кровотока (септическая чума). Однако в интервью NBC News представитель санитарной службы заявил, что уже в больнице у пациента заметили кашель. Это может говорить о развитии легочной чумы — более опасной для жизни и заразной разновидности, которая распространяется через дыхательные пути. Впрочем, собеседник телеканала добавил, что пациент хорошо отреагировал на лечение антибиотиками.
Других случаев заражения чумой в штате пока не выявили. В санитарной службе отметили, что нашли и опросили людей, с которым контактировал заболевший. Из предосторожности врачи так же прописали им антибиотики.
Чума обычно проявляется у людей через два-восемь дней после контакта с зараженным животным либо блохой. Симптомы могут включать внезапное повышение температуры, тошноту, слабость, озноб, боли в мышцах и/или воспаление лимфатических узлов с образованием «бубонов». Если инфекцию не лечить, она переходит в септическую или пневмоническую форму.
Чаще всего человек заражается чумой через укусы блох, переносящих возбудителя болезни — бактерию Yersinia pestis. От них же инфекция может передаваться домашним собакам и кошкам, если те охотятся на грызунов.
Собеседник NBC рассказал, что у кота из Орегона, от которого, вероятно, и заразился владелец, довольной серьезный случай с дренирующим абсцессом. Животное «очень больно», признал он. Как именно питомец подхватил чуму, неясно. Возможно, его добычей стала зараженная белка, бурундук или другой грызун.
Случаи чумы у людей в Орегоне довольно редки. Предыдущий зарегистрировали в 2015 году. В службе здравоохранения штата тогда сообщили, что девочка-подросток, предположительно, заразилась от укуса блохи во время охоты.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (The Centers for Disease Control and Prevention, CDC), в Соединенных Штатах ежегодно происходит примерно семь случаев заболевания людей чумой, преимущественно в сельских районах на западе страны.
С 1970 по 2020 год в США зарегистрировали 496 подобных эпизодов. Также в CDC насчитали 14 смертельных случаев чумы с 2000 по 2020 год.
По информации Роспотребнадзора, в России заражения человека чумой не было с 2017-го.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Согласно данным с шести континентов, крупные травоядные животные создали ключевые условия для глобального биооразнообразия, изменяя все — от почв и растительности до экологических ниш более мелких животных.
Ученые с помощью околомарсианских спутников исследовали морфологическое и минералогическое строение высокогорных территорий и низин в южном полушарии Красной планеты — марсианских областей Эридания, Киммерия и Сиренум. Открытия оказались достаточно неожиданными.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Австралийские ученые смоделировали тектоническую историю Земли почти за миллиард лет и выяснили, что причиной глобального похолодания, которое превратило нашу планету в один большой ледяной щит, стала низкая концентрация углекислого газа.
Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Свет иных миров: как превратить темную материю, галактики, черные дыры и даже Солнце в линзы супертелескопа
Ядерная рубашка: все ближе к телу
Вопросы читателей (ч. 3)
Тайна Бермудского треугольника
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии