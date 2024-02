В Орегоне человек впервые с 2015 года заразился бубонной чумой

По словам медиков, инфекцию обнаружили на ранней стадии, пока она не успела перейти в более тяжелую форму с заражением кровотока (септическая чума). Однако в интервью NBC News представитель санитарной службы заявил, что уже в больнице у пациента заметили кашель. Это может говорить о развитии легочной чумы — более опасной для жизни и заразной разновидности, которая распространяется через дыхательные пути. Впрочем, собеседник телеканала добавил, что пациент хорошо отреагировал на лечение антибиотиками.

Других случаев заражения чумой в штате пока не выявили. В санитарной службе отметили, что нашли и опросили людей, с которым контактировал заболевший. Из предосторожности врачи так же прописали им антибиотики.

Чума обычно проявляется у людей через два-восемь дней после контакта с зараженным животным либо блохой. Симптомы могут включать внезапное повышение температуры, тошноту, слабость, озноб, боли в мышцах и/или воспаление лимфатических узлов с образованием «бубонов». Если инфекцию не лечить, она переходит в септическую или пневмоническую форму.

Чаще всего человек заражается чумой через укусы блох, переносящих возбудителя болезни — бактерию Yersinia pestis. От них же инфекция может передаваться домашним собакам и кошкам, если те охотятся на грызунов.

Собеседник NBC рассказал, что у кота из Орегона, от которого, вероятно, и заразился владелец, довольной серьезный случай с дренирующим абсцессом. Животное «очень больно», признал он. Как именно питомец подхватил чуму, неясно. Возможно, его добычей стала зараженная белка, бурундук или другой грызун.

Случаи чумы у людей в Орегоне довольно редки. Предыдущий зарегистрировали в 2015 году. В службе здравоохранения штата тогда сообщили, что девочка-подросток, предположительно, заразилась от укуса блохи во время охоты.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (The Centers for Disease Control and Prevention, CDC), в Соединенных Штатах ежегодно происходит примерно семь случаев заболевания людей чумой, преимущественно в сельских районах на западе страны.

С 1970 по 2020 год в США зарегистрировали 496 подобных эпизодов. Также в CDC насчитали 14 смертельных случаев чумы с 2000 по 2020 год.

По информации Роспотребнадзора, в России заражения человека чумой не было с 2017-го.

