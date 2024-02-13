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Археологи нашли в Балтийском море древнейшую каменную структуру Европы
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Способность людей палеолита и мезолита строить каменные сооружения заметных масштабов пока далеко не ясны. Перемещение крупных каменных глыб сложно технически, и еще недавно считалось, что до появления земледельческих обществ с высокой плотностью населения об этом не может идти речи. Затем исследователи нашли отдельные каменные сооружения мезолита, но их сохранность на суше низка. А вот Балтийское море вплоть до середины голоцена было заметно меньше, чем сейчас, отчего на его дне возможно обнаружение хорошо сохранившихся древних объектов такого рода.
Чтобы найти и изучить подводные объекты, требуются междисциплинарные подходы археологии и наук, изучающих море. Ученые объединили гидроакустические данные с судов и автономных подводных аппаратов с разрешением до сантиметра, седиментологические образцы и оптические изображения, чтобы исследовать недавно открытую мегаструктуру каменного века, расположенную на глубине 21 метра в немецком заливе Мекленбург в западной части Балтийского моря.
Сопоставимые мегаструктуры каменного века в последнее время стали известны во всем мире, но почти не известны в Европе. Открытое место стало одним из старейших искусственных охотничьих сооружений на Земле и вошло в число крупнейших известных сооружений каменного века в Европе. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Строение представляет собой стену, которая была построена группами охотников-собирателей более 10 тысяч лет назад, чтобы в конечном счете затонуть во время образования Литоринового моря на месте современной Балтики около 8,5 тысячи лет до нашей эры. С тех пор стена оставалась скрыта на морском дне, что привело к ее сохранению. Вероятно, древние люди, которые бродили по региону после отступления Вейхселийского ледникового щита, использовали стену для охоты на северного оленя.
Сооружение достигает длины чуть менее километра и состоит из 1673 отдельных камней высотой менее метра, расположенных бок о бок таким образом, что это опровергает естественное происхождение в результате переноса ледников. Подавляющее большинство камней исследователи изучили с помощью автономного подводного аппарата на расстоянии примерно двух метров. Ученые посчитали, что камни суммарно весили около 142 тонн и занимали объем 52,75 кубического метра.
Датировка стены сделана просто по факту ее нахождения на определенной глубине: ясно, что ее построили, когда она еще находилась на суше. Однако такой метод датировки означает, что стена могла быть построена и в мезолите, и в палеолите — в любой момент между уходом оттуда ледника и 8,5 тысячи лет назад.
Большая часть камней весила меньше 100 килограммов, но также ученые идентифицировали 288 более тяжелых камней. Самый большой из них имел расчетный вес 11 389 килограммов. Интересно, что он находился в месте резкого изменения направления каменной стены. Второй, третий и четвертый по величине камни весом 2083, 2506 и 5792 килограммов располагались у западного конца стены, причем последний отмечал ее окончание.
Предполагаемая дата возведения и функциональная интерпретация стены сделали ее интересным открытием не только из-за возраста, но и из-за потенциала для понимания образа жизни ранних сообществ охотников-собирателей, особенно в отношении их социально-экономической сложности. Стационарные охотничьи строения привязывали древних людей к определенным местам ландшафта, создавали социально-политические и экономические отношения, связанные с собственностью, территориальностью, лидерством, объединением рабочей силы, размером группы и другой социальной динамикой.
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