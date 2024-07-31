Нейробиологи раскрыли механизм обезболивающего плацебо-эффекта

Все мы слышали о случаях, когда человек, получивший пустышку вместо лекарства, ощущал улучшение состояния. Это явление называется плацебо-эффектом и долгое время оставалось загадкой для ученых. Почему наши ожидания могут настолько сильно влиять на здоровье? Новая научная работа показала конкретные пути такого влияния.

Все мы слышали о случаях, когда человек, получивший пустышку вместо лекарства, ощущал улучшение состояния. Это явление называется плацебо-эффектом и долгое время оставалось загадкой для ученых. Почему наши ожидания могут настолько сильно влиять на здоровье?

Новая научная работа показала конкретные пути такого влияния. Исследователи из Университета Северной Каролины (США) и других институтов изучили нейронный путь, который активируется при ожидании обезболивания, даже если пациент получает плацебо. Результаты опубликовали в журнале Nature.

Согласно полученным данным, нейронный путь таков: при ожидании облегчения боли активируется передняя поясная кора — область мозга, отвечающая за эмоции и принятие решений. Оттуда сигнал передается в мост. Эта часть мозга служит связующим звеном между различными областями головного и спинного мозга. Затем достигает мозжечка, и именно в нем происходит модуляция болевых ощущений.

Участие нейронов передней поясной коры при ожидании облегчения боли было предсказуемо. Ведь в этой области находится большое количество опиоидных рецепторов, что указывает на ее ключевую роль в регуляции боли. А вот активация клеток Пуркинье в мозжечке стала потрясающей неожиданностью, поскольку традиционно этому участку мозга приписывают в основном только функцию координации движений.

«То, что нейроны в нашей коре головного мозга взаимодействуют с мостом и мозжечком для регулирования болевого порога на основе наших ожиданий, совершенно неожиданно, учитывая предыдущее понимание болевой цепи, и невероятно увлекательно», — сказал Грег Шеррер, соавтор из Медицинской школы UNC.

Дальнейшие эксперименты подтвердили предположения. Блокирование этого нейронного пути приводило к снижению обезболивающего эффекта плацебо. Искусственная стимуляция вызывала обезболивание даже без предварительного ожидания. Обнаружение этого нейронного пути открыло перспективы для разработки более эффективных методов лечения боли.

Если ученые смогут целенаправленно активировать этот путь — например, с помощью нейростимуляции, — то появится возможность создавать новые обезболивающие препараты без побочных эффектов. А пока изучение плацебо-эффекта позволило глубже понять, как работает человеческий мозг и как сильно, гарантированно и закономерно мысли и ожидания влияют на наше физическое состояние.

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