Одиночество повлияло на риск смерти сильнее, чем алкоголизм и ожирение

Больше половины пожилых людей, которые обращаются в больницу за первичной медико-санитарной помощью, одиноки. Исследователи из США выяснили, что этот фактор стал одной из причин, почему качество жизни пациентов ухудшилось.

Здоровье человека зависит от многих факторов. Известно, что большую роль играет образ жизни: питание, график сна, наличие физической активности, вредные и полезные привычки. Однако, согласно новому исследованию, не менее важным фактором оказалось количество социальных связей. Результаты научной работы опубликовал Journal of the American Geriatrics Society.

Ученые из Индианского университета в Блумингтоне, Института Регенстриф и Университета Цинциннати (все — в США) проанализировали данные пациентов старше 65 лет, которые участвовали в исследовании, оценивающем преимущества, риски и вред скрининга болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции. В итоговую выборку вошли 603 человека, которые минимум один раз обращались к врачу за последние 12 месяцев, не имели подтвержденной болезни Альцгеймера, деменции или заболеваний психики, говорили по-английски и могли подписать согласие на участие в исследовании.

Выяснилось, что 53% пожилых пациентов, обращавшихся за первичной медико-санитарной помощью, чувствовали себя одинокими. Такие выводы ученые сделали на основе опросника, в котором респонденты по шкале от 5 до 25 баллов оценивали степень проявления у них тех или иных ощущений из «набора эмоций» NIH Toolbox Emotion Battery.

Качество жизни участники исследования охарактеризовали в другом опросе. В нем было 36 вопросов, которые можно разделить на несколько тематических категорий: физическое функционирование, физическая активность, телесная боль, общее состояние здоровья, жизненная сила, социальное функционирование, эмоциональное и психическое здоровье. Более низкие оценки качества жизни оказались связаны с более высоким уровнем одиночества. Авторы исследования сравнили силу воздействия этого фактора на состояние человека с влиянием привычки выкуривать 15 сигарет ежедневно. Алкоголь и ожирение сказались на качестве жизни не так сильно, как одиночество.

Хотя данные исследования собирали в период пандемии коронавируса, исследователи отметили, что общий уровень одиночества продолжает увеличиваться. Они призвали врачей во время осмотра спрашивать пациента о количестве его социальных связей так же, как о питании, количестве сна, занятиях спортом и других деталях образа жизни.

Кроме того, исследователи считают, что сотрудники больниц, отвечающие за первичную медико-санитарную помощь, могут повлиять на ощущение одиночества у пожилых людей. Например, создать сообщество пациентов формата «Круг друзей», который уже показал свою эффективность в предыдущих исследованиях: с его помощью удалось найти участникам близких людей, снизить их одиночество и, как следствие, улучшить качество жизни.

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