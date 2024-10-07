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1 час назад
МИРЭА
34

В РТУ МИРЭА представили новый метод создания узкополосных инфракрасных излучателей

4.4

Ученые РТУ МИРЭА разработали метод создания параметрических генераторов света, которые могут настраиваться в среднем инфракрасном диапазоне. Разработка позволит создавать узкополосные инфракрасные излучатели с возможностью изменения длины волны для исследований парниковых газов в космосе. Новая технология создает в кристалле многослойные структуры гораздо быстрее известных аналогов, что очень важно для массового производства.

МИРЭА
# инфракрасные излучатели
# лазерные импульсы
# парниковые газы
# спутники
Искусственный спутник Земли / © Музей космонавтики, en.wikipedia.org

Для исследований парниковых газов с искусственных спутников Земли нужны узкополосные инфракрасные излучатели с возможностью изменения длины волны. Такие устройства можно создать с использованием сегнетоэлектрических доменных структур с разной ориентацией поляризации. Этот метод позволяет менять длину волны в пределах всей прозрачной зоны кристалла. Основная задача — создание доменных структур разных типов на одной микросхеме.

Для этого используется метод интерферирующих лазерных импульсов и поглощающих электродов. Результаты проекта представлены в РТУ МИРЭА на II Международной научно-технической конференции «Космические технологии».

«Результаты показывают, что для создания доменных структур с периодом около 30 мкм, используемых для генерации света в диапазоне 3,6-4,1 мкм, требуется мощность интерференционных лазерных импульсов до 1 Вт, – рассказывает Владислав Крутов, кандидат технических наук, доцент кафедры наноэлектроники Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА. – Длительность импульса должна составлять около 100 мкс. Время, необходимое для формирования доменной структуры, составляет около 100 секунд, что значительно улучшает существующие методы».

Важно отметить, что эта технология не требует фотолитографии и устраняет эффект фотопроводимости в сегнетоэлектриках, что уменьшает риск электрического пробоя при воздействии переключающего электрического поля. Это крайне важно для массового производства параметрических генераторов света.

Эта технология не требует фотолитографии и устраняет эффект фотопроводимости в сегнетоэлектриках, что уменьшает риск электрического пробоя при воздействии переключающего электрического поля. Для создания ПГС с длиной волны в диапазоне 3,6-4,1 мкм время изготовления дорожки составляет всего около 10 секунд, что на два-три порядка быстрее известных методов. Это крайне важно для массового производства ПГС. Эти минимальные временные затраты должны значительно повысить конкурентоспособность спектрометров для космического зондирования.

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МИРЭА
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МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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МИРЭА
# инфракрасные излучатели
# лазерные импульсы
# парниковые газы
# спутники
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