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Казанские ученые сравнили ячмень и тритикале и выявили преимущества культур в засушливый год
Группа исследователей из Казанского государственного аграрного университета провела масштабное сравнительное исследование различных зернофуражных культур в условиях засушливого 2023 года. Результаты этой работы могут оказать значительное влияние на развитие кормопроизводства в регионах с периодически засушливым климатом.
Исследование проводилось на опытных полях Агробиотехнопарка Казанского ГАУ под руководством доктора сельскохозяйственных наук, заведующего кафедрой Радика Сафина. В состав исследовательской группы также вошли аспирант Ольга Егорова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Разина Сабирова и старший преподаватель Ильшат Вафин.
Объектами исследования стали различные виды и сорта ярового ячменя (двурядный, многорядный пленчатый и многорядный голозерный) и ярового тритикале. Ученые сравнивали такие показатели, как урожайность, содержание белка в зерне и общий выход белка с гектара посевов.
«Наше исследование было направлено на поиск наиболее эффективных зернофуражных культур для условий Республики Татарстан и схожих регионов, – комментирует руководитель исследования Радик Сафин. – Мы стремились найти оптимальное сочетание урожайности и питательной ценности, что особенно важно в контексте развития животноводства и обеспечения продовольственной безопасности».
Исследование проводилось на серой лесной среднесуглинистой высокоокультуренной почве. Важно отметить, что 2023 год характеризовался периодически засушливыми условиями, что позволило оценить устойчивость различных культур к стрессовым факторам.
Результаты исследования показали, что среди сортов ярового ячменя наилучшие показатели продемонстрировал многорядный пленчатый ячмень сорта Тевкеч. Он превзошел другие сорта ячменя как по урожайности, так и по содержанию белка в зерне.
Особого внимания заслуживает многорядный голозерный ячмень сорта Ергенинский голозерный. Несмотря на более низкую урожайность, обусловленную сильным полеганием, этот сорт показал наивысшее содержание белка в зерне среди всех изученных культур — на 6,7 процента выше, чем у стандартного сорта Раушан.
Однако наиболее впечатляющие результаты продемонстрировала яровая тритикале, особенно сорт Орден. «Сорт Орден значительно выделялся среди других сортов яровой тритикале по содержанию белка, а благодаря высокой урожайности, при его использовании было получено максимальное количество растительного белка с одного гектара посевов – 0,77 тонны на гектар, что на 20,3 процента выше, чем у стандартного зернофуражного ярового ячменя сорта Раушан», – поясняет Радик Сафин.
Важным аспектом исследования стало изучение пленчатости зерна. После учета этого фактора преимущество яровой тритикале стало еще более очевидным. Сорта Тимур и Орден показали прирост урожайности по сравнению со стандартным сортом ячменя Раушан на 0,63 и 0,85 тонн на гектар соответственно.
«Наши результаты показывают, что в условиях засушливого года яровая тритикале, особенно сорт Орден, имеет значительные преимущества перед традиционными сортами ячменя, – заключает Радик Сафин. – Это открывает новые перспективы для развития кормопроизводства в регионах с нестабильным климатом. Однако необходимо продолжить исследования, чтобы подтвердить эти результаты в долгосрочной перспективе и в различных почвенно-климатических условиях».
Исследователи подчеркивают, что выбор оптимальной зернофуражной культуры может существенно повысить эффективность кормопроизводства, что в свою очередь положительно скажется на развитии животноводства и обеспечении продовольственной безопасности региона.
Результаты этого исследования планируется использовать для разработки рекомендаций по оптимизации структуры посевных площадей зернофуражных культур в Республике Татарстан и соседних регионах. Кроме того, ученые продолжат работу по изучению различных аспектов выращивания яровой тритикале, включая оптимизацию агротехнологий и селекцию новых высокопродуктивных сортов.
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