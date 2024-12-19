Взять в долг у здоровья: пермские ученые рассказали о влиянии энергетиков на организм

По данным РАНХиГС, за последние 10 лет доля потребителей безалкогольных энергетических напитков выросла с 16 до почти 23 процентов. При этом респонденты, регулярно употребляющие их, считают, что достигают нужного эффекта. Например, они в три раза реже жалуются на быструю утомляемость, по сравнению с теми, кто энергетики не пьет (восемь против 27 процентов). Однако с 1 марта 2025 года в силу вступает закон о запрете продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним, потому что они могут приводить к серьезным проблемам со здоровьем. Эксперт Пермского Политеха рассказал в чем секрет бодрящего эффекта, какие компоненты вызывают зависимость, сколько составляет безопасная дозировка для взрослого и есть ли альтернативы природного происхождения, которые без труда можно купить в аптеке.

От прилива бодрости до упадка сил

С одной стороны, у энергетиков есть некоторые потенциально полезные свойства в краткосрочной перспективе. К ним относятся, например, повышение бодрости и концентрации, улучшение физической выносливости, быстрое восстановление после усталости, а также получение дополнительных витаминов группы B.

При этом важно понимать, что такие напитки не придают настоящих сил, а лишь маскируют сигналы усталости. После их употребления организм человека проходит несколько стадий воздействия.

— Сразу после попадания в желудочно-кишечный тракт активные вещества быстро всасываются в кровь, вызывая у человека прилив сил и повышенную активность. В это время кофеин начинает действовать, блокируя рецепторы аденозина, что временно уменьшает чувство усталости. Затем наступает стадия бодрствования, которая длится несколько часов. В этот период стимулирующий эффект поддерживается за счет внутренних резервов организма. Человек сохраняет высокую работоспособность, не ощущая усталости и сонливости. Таурин и витамины группы B также способствуют этому, улучшая когнитивные функции и метаболизм. Однако после этой фазы неизбежно наступает стадия упадка сил, — сообщил Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Внутренние ресурсы организма истощаются, и через 3–5 часов после употребления бодрящего напитка человек может почувствовать сильную слабость и усталость. Дополнительная порция в этот момент не всегда приводит к повторному приливу энергии, поскольку ресурсы тела не безграничны, и это может привести к еще большему истощению и повышению вероятности побочных эффектов.

Разбираем состав

По словам эксперта, в составе энергетиков содержится целый ряд «стимуляторов». К основным относят кофеин — один из главных активаторов умственной и физической деятельности, который заставляет сердце биться чаще и возбуждает нервную систему. Эффект бодрости наступает через 5–10 минут после употребления и длится до четырех часов.

– Гуарана и женьшень действуют подобно кофеину, но при регулярном употреблении вызывают бессонницу и раздражительность. А таурин – аминокислота, отвечающая за концентрацию внимания и повышающая выносливость, в небольших количествах может быть даже полезна, – рассказывает Никита Фаустов.

Глюкоза обеспечивает быстрый заряд энергии и улучшает работу мозга, особенно в газированных напитках, где она начинает действовать быстрее. Левокарнитин ускоряет метаболические процессы, а глюкуронолактон способствует детоксикации организма, выводя вредные вещества.

Именно эта совокупность компонентов создает нужный эффект, хотя на самом деле приводит к еще большему истощению организма после окончания их действия.

Как формируется зависимость?

Безусловно, зависимость от энергетических напитков — это реальная проблема, которая может возникнуть из-за нескольких ключевых факторов.

— Высокое содержание кофеина считается основным виновником. Он повышает активность дофамина, что вызывает чувство удовольствия и мотивации. Человек начинает ассоциировать употребление энергетиков с позитивными эмоциями и отсутствием тревог, стремясь повторить эти состояния. Поначалу формируется психологическая зависимость, основанная на приятных ощущениях. А при регулярном употреблении привычка пить в определенных ситуациях становится более укоренившейся. Вскоре человек начинает замечать, что без очередной баночки чувствует усталость и беспокойство, что уже является признаком физической зависимости, — сообщил Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Со временем организм адаптируется к действию кофеина, повышая чувствительность аденозиновых рецепторов. Если человек отказывается от стимулирующего напитка, у него возникают апатия, усталость, усиливающие желание снова прибегнуть к энергетику, что замыкает порочный круг.

Примечательно, что кофе может не вызывать такой же сильной зависимости, как энергетики, поскольку последние часто содержат микс ингредиентов, усиливающих бодрящий эффект – таурин, гуарана и сахар.

Подростковая зависимость

Энергетики пользуются популярностью среди подростков по разным причинам. Желание повеселиться и поднять настроение является одним из ключевых мотивов, и около 33–36 процентов потребителей используют их именно для этого, а также для снятия усталости.

— Известно, что 15–17 процентов подростков пьют напитки «за компанию», стремясь почувствовать себя увереннее и общительнее в группе сверстников. Некоторые юноши (4–7 процентов) используют их для улучшения спортивных результатов, полагая, что временно повышают физическую выносливость перед тренировками. Однако важно понимать, что постоянное употребление компонентов детьми и подростками представляет серьезную угрозу для их здоровья и развития. Именно поэтому необходимо информировать молодых людей о рисках и поощрять их выбор в пользу полноценного сна, сбалансированного питания и регулярных физических активностей, — говорит Никита Фаустов.

Нормы потребления энергетиков

Безопасная дозировка энергетического напитка зависит от многих факторов, включая возраст, состояние здоровья и индивидуальные особенности организма. Даже небольшие дозы могут быть вредными при регулярном употреблении.

— Содержание кофеина в одной баночке энергетика может варьироваться от 80 до 180 миллиграммов. Для взрослых суточной нормой потребления кофеина составляет не более 400 миллиграммов, что соответствует примерно одной-двум баночкам в день при условии, что общая доза вещества из всех источников не превышает указанный предел. Подросткам нельзя употреблять более 100 миллиграммов кофеина в день, поэтому им следует либо полностью отказаться от стимуляторов, либо ограничиваться половиной порции раз в несколько дней, — отмечает Никита Фаустов.

Регулярное употребление энергетиков в большей дозировке может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, тревожность и бессонницу. Появляется риск развития зависимости и психических расстройств.

По словам эксперта, запрещено или не рекомендуется употреблять напитки спортсменам и активно тренирующимся людям, детям, беременным и кормящим женщинам, лицам с повышенной нервной возбудимостью, нарушением сна, глаукомой, артериальной гипертензией (гипертонией), с ожирением и сахарным диабетом, а также с ишемической болезнью сердца, аритмиями.

Грамотно минимизировать риски

Соблюдение правил употребления энергетиков поможет избежать негативных последствий.

— Если вы выпиваете более двух банок подряд, могут появиться побочные эффекты, противоположные ожидаемым. После действия стимуляторов организму необходим отдых для восстановления ресурсов. Категорически запрещено смешивать их с алкоголем: такое сочетание может спровоцировать гипертонический криз из-за многократного усиления воздействия кофеина. Это состояние, при котором резко повышается артериальное давление до цифр равных 180/120 мм рт. ст. и требуется немедленного его снижать, чтобы предотвратить поражение органов-мишеней (сердца, глаз, почек и мозга), — уточнил Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Не стоит совмещать бодрящие напитки с лекарственными препаратами, поскольку кофеин может взаимодействовать с ними, влияя на их работу и усиливая побочные эффекты. В таких случаях обязательна консультация с врачом или фармацевтом. Не забывайте, что многие энергетики очень калорийны, и их частое употребление приводит к набору лишнего веса. Лучше пить энергетики при наличии аллергических реакций на их компоненты.

Альтернативные источники энергии

Полезные аналоги действительно существуют. Они основаны на натуральных компонентах, которые обладают адаптогенными свойствами и могут помочь повысить тонус организма без вредных последствий.

– Сироп или настойка женьшеня (Panax ginseng) — один из самых известных адаптогенов. Он улучшает физическое и психическое состояние, повышает устойчивость к стрессам, жизненный тонус и либидо, стимулирует память и концентрацию. Обычно его принимают в первой половине дня, чтобы избежать бессонницы, – рассказывает Никита Фаустов.

Сироп или настойка лимонника китайского повышает физическую и умственную работоспособность, поднимает настроение и снимает усталость.

Принимать адаптоген можно по аналогии с женьшенем, соблюдая дозировку и время приема. Элеутерококк колючий (сибирский женьшень) поднимает толерантность организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, ускоряет процессы обучения и памяти, облегчает депрессию и тревогу. Можно использовать экстракты в виде настоек или капсул. Дозировка зависит от формы препарата и состояния здоровья.

— Кроме того, можно обратиться за помощью к родиоле розовой, она помогает при стрессе, помогает с умственной работоспособностью и общим самочувствием. Адаптоген ашваганда поможет снизить уровень гормона стресса кортизола, наладить качество сна, укрепить иммунную систему и в целом поднимет настроение. Готу кола (центелла азиатская) улучшит работу клеток нервной системы и облегчит депрессию. Бакопа Монье обеспечит концентрацию внимания и окажет антиоксидантное и противовоспалительное действие. Но всё же лучшим решением будет поддержание уровня энергии через полноценный сон, здоровое питание и регулярные физические упражнения, — отмечает Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

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ПНИПУ 910 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.