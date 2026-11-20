Для прочной колонизации Луны на ней надо будет выращивать еду, вот только земные растения в имитации лунного грунта расти не хотят. Но оказалось, что есть способ добиться земных урожаев даже от абразивной пыли, из которой сложена поверхность нашего естественного спутника.

Лунный реголит — это рыхлый слой пыли и обломков горных пород, которые покрывают поверхность спутника. В отличие от земной почвы, в нем почти нет органических веществ, к тому же практически отсутствует нужный растениям азот. Зато встречаются острые частицы стекла и минералов, а железа, магния, марганца и кальция, чей избыток вреден для растительности, там много. Более того, реголит лунных морей, возникших из лавовых потоков, отличается от грунта высокогорий.

Поскольку настоящего лунного грунта для больших опытов не хватает, ученые используют земные аналоги. Но получится ли на такой основе вырастить картофель? Чтобы проверить это, биологи из Университета штата Орегон (США) высадили в горшки картофель сорта «Модок» с пятью видами имитации лунного грунта. Для сравнения использовали обычную песчаную почву, на которой клубни хорошо растут.

Сначала исследователи проверили, сколько органики нужно добавить в один из аналогов реголита. В субстрате без компоста картофель получился чахлым: корни почти не развились, а масса клубней была мала.

При добавлении 15 процентов вермикомпоста — органического материала, переработанного дождевыми червями — растения чувствовали себя лучше. Когда же долю компоста увеличили до 30 процентов, урожай клубней стал сопоставим с тем, что собрали с растений в земной почве, а в отдельных случаях даже превосходил его.

Затем ученые испытали пять вариантов искусственного реголита, добавив к каждому только пять процентов вермикомпоста. В таких условиях картофель образовал клубни на всех типах субстрата, но урожай в каждом случае уступал земному. Хуже всего растения перенесли один из аналогов грунта лунных возвышенностей: ростки появлялись примерно на 24-й день вместо четвертого-восьмого дня, а клубни сформировали лишь три растения из пяти.

Анализ листьев показал, что разные виды искусственного реголита вызывают у картофеля разные стрессовые реакции. При этом состав клубней изменился незначительно, а содержание двух природных токсинов картофеля — соланина и чаконина — существенно не выросло. Правда, в некоторых образцах нашли повышенные концентрации меди, цинка или алюминия. Так что без дополнительных проверок говорить о полной безопасности урожая рано.

Таким образом, компост помог картофелю лучше расти. По мнению авторов научной работы, опубликованной в журнале npj Microgravity, он также удерживал избыток меди в грунте, не давая ей накапливаться в растениях. Но одного компоста было недостаточно: во всех опытах картофель дополнительно подкармливали минеральными удобрениями, чтобы нехватка питательных веществ не влияла на результат.

Отметим, что эксперимент шел при земной гравитации — это затрудняет его прямой перенос на лунные реалии. И все же один из способов подготовить для них почву уже появился.

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Любовь Соковикова 529 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.