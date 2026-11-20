Ученые описали пять фрагментов скелета древнего представителя рода, к которому относятся современные косатки, и выяснили, что это был крупный морской хищник со строением челюстно-ротового аппарата, позволяющего охотиться на больших морских млекопитающих. Находка указывает на то, что косатки могли занять положение высших морских хищников раньше, чем считалось.

Палеонтологи давно пытаются выяснить, когда представители семейства дельфиновых (Delphinidae) научились охотиться на крупную добычу — в частности, на других морских млекопитающих. Особенно эта способность проявляется у современных косаток (Orcinus orca) — единственного вида рода Orcinus. Они находятся на вершине пищевой цепи и практически не имеют естественных врагов, за исключением случаев нападения одних особей на других.

Некоторые популяции косаток нападают на тюленей, дельфинов, морских львов и крупных китов. Однако такие охотничьи навыки у них сформировались не сразу, а стали результатом длительной эволюции. Узнать, когда именно эти навыки развились, весьма сложно, поскольку нужно располагать богатым ископаемым материалом, но у палеонтологов его немного. Исследователям нечасто попадаются остатки древних представителей дельфиновых и их близких родственников.

До недавнего времени был известен единственный вымерший вид рода Orcinus — Orcinus citoniensis. Его описали по фрагментам скелета, найденным в 1882 году вблизи итальянского города Четона в Тоскане. Судя по костям, животное достигло примерно 3,5 метра в длину и, вероятно, питалось преимущественно рыбой. У него были более вытянутая и узкая передняя часть черепа, чем у современных косаток, относительно слабая сила укуса и зубы, которые не смыкались так, как у Orcinus orca.

Оставался большой вопрос: когда именно у косаток сформировались анатомические особенности, позволившие им занять положение высших хищников Мирового океана? К ответу приблизилась международная команда палеонтологов и морских биологов под руководством Хидде Баккера (Hidde Bakker) из Музея естественной истории в Роттердаме, Нидерланды.

В 1994 году рыболовное судно подняло со дна Северного моря большое количество ископаемых остатков, среди которых были бивни мамонта. Несколько десятков окаменелостей, которые сейчас хранятся в Роттердаме, принадлежали крупному морскому хищнику, но тогда образцы подробно не изучали.

Баккер и его коллеги выбрали пять образцов, показавшихся им с анатомической точки зрения более информативными, и исследовали в лаборатории. Речь идет о двух фрагментах черепа, части нижней челюсти и двух сросшихся первых шейных позвонках. Специалисты измеряли кости, фотографировали, создавали трехмерные цифровые модели, а также сравнивали с костями современных и вымерших представителей дельфиновых.

Исследователи обнаружили несколько анатомических признаков, характерных для современных косаток: выраженный надсосцевидный гребень и специфическую форму скулового отростка чешуйчатой части височной кости. В совокупности эти признаки позволили отнести находки к роду Orcinus.

Но ученые не дали особи нового видового названия, поскольку пока не смогли точно установить, был это отдельный вид или ранний представитель Orcinus orca. Авторы исследования указали, что для точной классификации необходим более полный скелет.

В любом случае им удалось узнать, что животное обитало в морях 2,1-2,6 миллиона лет назад, а при жизни длина его тела достигала от 7,2 до 7,7 метра, что соответствует длине тела самцов косаток.

В сохранившейся части нижней челюсти насчитали восемь зубных альвеол — углублений, в которых находились корни зубов. Лучше всего сохранились альвеолы начиная с пятой, поэтому исследователи смогли оценить их форму и размеры. Они оказались глубокими, вытянутыми и сжатыми спереди назад. Глубина восьмой альвеолы достигала 9,2 сантиметра. Эти структуры указали на наличие крупных зубов с длинными прямыми корнями.

Еще одной особенностью древнего животного была относительно подвижная голова. Такая анатомия могла помогать ему захватывать крупную добычу. Совокупность этих признаков позволяет предположить, что животное имело мощную челюсть и крупные зубы, способные удерживать крупное морское млекопитающее. Подобное строение характерно для современных косаток, нападающих на больших животных, среди которых — киты.

Совокупность этих признаков позволяет предположить, что животное имело мощную челюсть и крупные зубы, способные удерживать крупное морское млекопитающее. Подобное строение характерно для современных косаток, нападающих на больших животных, среди которых — киты.

После исчезновения крупных хищных кашалотов в конце миоцена ученые долго не знали, кто занял их место и продолжал охотиться на крупных морских животных. Возможно, какое-то время главными хищниками океана оставались большие акулы. Однако новые находки в Северном море показали, что более двух миллионов лет назад древние родственники косаток уже обладали особенностями строения, необходимыми для охоты на крупную добычу, поэтому уже тогда они могли оказаться на вершине пищевой цепи.

Выводы исследователей представлены в журнале PeerJ.

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Игорь Байдов 691 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.