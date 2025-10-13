  • Добавить в закладки
  13 октября, 23:02
  Мария Азарова
  • 5

Live: 11-й тестовый запуск транспортной системы Starship

Стартовое окно для 11-го тестового запуска самой большой и мощной ракеты в истории откроется 14 октября, в 02:15 по московскому времени. Прямая трансляция начнется примерно за 30 минут.
Starship во время 10-го полета в августе 2025 года / © SpaceX

Американская компания SpaceX сообщила, что готова к 11-му по счету испытательному запуску своей системы Starship. Старт должен состояться в ночь на 14 октября с площадки «Звездной базы» в штате Техас. Благоприятность погоды в этом районе оценили в 80%.

Трансляция / © NASASpaceflight


Ракету Super Heavy, первую ступень системы Илона Маска, не будут повторно ловить на стартовой площадке, как ровно год назад: согласно плану полета, она упадет в Мексиканский залив. Главная цель 11-го теста — продемонстрировать уникальную конфигурацию двигателей для посадочного режима: в начале маневра будут работать 13 двигателей, затем — пять, в конце — три.

Корабль Starship, вторая ступень, должен будет приводниться в Индийском океане. Перед этим он развернет восемь макетов спутников Starlink.

Кроме того, запланированы повторный запуск одного двигателя Raptor в космосе и стресс-тест (с корабля сняли часть плиток, чтобы проверить его «уязвимые» места).

Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# трансляции
Комментарии

Последние комментарии

Said Mirzoev
10 минут назад
Andy, типичный свиноголовый,который считает себя умным

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Said Mirzoev
12 минут назад
Егор, ну надо же ума хватило написать такую ерунду, лишь бы что нибудь написать

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Иван Колупаев
17 минут назад
От, вы даже заголовок прочитать не смогли до конца? США представили первого в мире боевого робота с _микроволновым оружием_. Все что там на СВО ездит

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

От простого
21 минута назад
Это что за галимые понты? На СВО уже лет пять гусенечный теринатор ездит, и реально участвует в бою. Правда долго не живет. Но суть не в этом. Боевые

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Сергей Якимчук
29 минут назад
Егор, на детские дома! Не подумали о детях, но зато кошки это святое. Тьфу на вас!

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Сергей Якимчук
30 минут назад
Марина, Вы просто не в курсе. Люди бесплатно работают? Ходят опросы делают тоже бесплатно? Бензин у них тоже бесплатный? А электричество? А аренда

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Serjo Djachkowski
38 минут назад
Если будет кислород то он начнёт активно связываться с горными породами, будут доокисляться оксиды железа до высших валентностей Fe +3,а если будет

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Valerij Zviozdkin
53 минуты назад
1 гигаватт мог бы поджарить даже дунфун,теоретически:(

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Tema Tuck
59 минут назад
Нужно сделать инфографику : в каких странах больше любят бобров 🇵🇱

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Vladimir Lukianov
1 час назад
Ох уж эти сказочники! 🤗

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Andy Caufman
2 часа назад
Won, о, типичный представитель мирной религии в треде

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Владимир Семенов
2 часа назад
Сказочный, спокойно, Дункель,Ванга обещала.что скоро заживем оё -ёй! Сиди и жди своей очереди.

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Николай
2 часа назад
Николай: Ну опять двадцать пять причём тут деньги 💸💰,мы о животных речь толкаем,а вы об этом дерьме деньги вас не спасут когда крысы и мыши поедят

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

bany
2 часа назад
__________, +

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Alter Ego
3 часа назад
Алексиос, нормально. Вон, весь Запад начисто не понимает разницу между Владом и Володей-Вовой. Так и кличут нашего президента Владом))))))) Можно

Как Гитлер избавил Чемберлена от войны со Сталиным: самая абсурдная операция Второй мировой

Марина Горбунова
3 часа назад
Сергей, а зачем там деньги? Соцопрос и обработка данных. Вопрос только в выборке.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Марина Горбунова
3 часа назад
Наталья, всё правильно, там кошки не в домах живут, это известный факт.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Марина Горбунова
3 часа назад
Juris, в ваших мечтах ;)

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Наталья Пудашкина
3 часа назад
На Турцию 14%???? Что-то засомневалась вообще в правильности подсчёта

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Юрий Багов
3 часа назад
Водород будет сам улетать в космос

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

