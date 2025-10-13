Live: 11-й тестовый запуск транспортной системы Starship

Стартовое окно для 11-го тестового запуска самой большой и мощной ракеты в истории откроется 14 октября, в 02:15 по московскому времени. Прямая трансляция начнется примерно за 30 минут.

Starship во время 10-го полета в августе 2025 года / © SpaceX

Американская компания SpaceX сообщила, что готова к 11-му по счету испытательному запуску своей системы Starship. Старт должен состояться в ночь на 14 октября с площадки «Звездной базы» в штате Техас. Благоприятность погоды в этом районе оценили в 80%.

Трансляция / © NASASpaceflight







Ракету Super Heavy, первую ступень системы Илона Маска, не будут повторно ловить на стартовой площадке, как ровно год назад: согласно плану полета, она упадет в Мексиканский залив. Главная цель 11-го теста — продемонстрировать уникальную конфигурацию двигателей для посадочного режима: в начале маневра будут работать 13 двигателей, затем — пять, в конце — три.

Корабль Starship, вторая ступень, должен будет приводниться в Индийском океане. Перед этим он развернет восемь макетов спутников Starlink.

Кроме того, запланированы повторный запуск одного двигателя Raptor в космосе и стресс-тест (с корабля сняли часть плиток, чтобы проверить его «уязвимые» места).

