14 октября, 08:02
Юлия Трепалина
13

Различные виды депрессии связали с диабетом и болезнями сердца

❋ 4.3

Исследование показало, что в зависимости от типа депрессии у человека может возрастать либо риск диабета второго типа, либо сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт. Доклад о новой работе авторы представили на проходящем в Амстердаме (Нидерланды) конгрессе в области нейропсихофармакологии 2025 ECNP Congress.

подавленный вид
Кадр из фильма «Дитя человеческое» / © UIP Duna

Депрессивные расстройства часто сопровождаются вялостью и апатией, плохим сном и переменами в аппетите. Также в научной литературе неоднократно сообщали, что на фоне повышенного уровня стресса и артериального давления у пациентов с депрессией увеличивается вероятность метаболических нарушений и сердечно-сосудистых патологий.

Теперь исследование показало, что в зависимости от типа депрессии у человека может возрастать либо риск диабета второго типа, либо сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), таких как инфаркт или инсульт. Доклад о новой работе авторы представили на проходящем в Амстердаме конгрессе в области нейропсихофармакологии 2025 ECNP Congress.

Специалисты пришли к своим выводам, проанализировав результаты наблюдений за участниками проекта Netherlands Epidemiology of Obesity (NEO) Study. Он посвящен изучению механизмов, ведущих к развитию связанных с ожирением болезней.

В выборку включили 5794 пациента: в среднем им исполнилось 56 лет, и в начале исследования они не имели сахарного диабета и сердечно-сосудистых нарушений. Состояние здоровья людей отслеживали на протяжении почти семи лет.

На основании подробных опросников о наличии депрессивных симптомов, которые участники заполняли на старте программы, их разделили на две группы в соответствии с типом расстройства — «меланхолического» и «атипичного». Они различаются проявлениями. Первый обычно сопровождается бессонницей, потерей веса и аппетита, а второй, наоборот, повышенным аппетитом, набором килограммов и сонливостью.

За время наблюдений у восьми процентов пациентов появилось кардиометаболическое нарушение, причем какое именно — зависело от типа депрессии. При атипичном в 2,7 раза возрастала вероятность развития диабета второго типа по сравнению с участниками без проблем с психикой. Значимого повышения риска ССЗ при таком состоянии не выявили.

Люди с «меланхолической» депрессией, напротив, оказались предрасположены к отклонениям в работе сосудов и сердца: частота ССЗ у них примерно в 1,5 раза превышала показатели в контрольной группе. В то же время повышенной заболеваемости диабетом у них не наблюдалось.

У пациентов с атипичной депрессией врачи заметили сбои в воспалительных и обменных процессах. Подобные биохимические сигнатуры в «меланхолической» группе отсутствовали. Результаты исследования в очередной раз подчеркнули необходимость индивидуального подхода при разработке программ профилактики и лечения для людей с депрессивными расстройствами, заключили медики.

Важно помнить о наблюдательном характере исследования: он позволяет выявить лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь. Другими словами, наличие упомянутых депрессивных симптомов не означает, что у человека в дальнейшем обязательно разовьется диабет или случится инсульт.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
850 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
