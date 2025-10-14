Уведомления
Различные виды депрессии связали с диабетом и болезнями сердца
Исследование показало, что в зависимости от типа депрессии у человека может возрастать либо риск диабета второго типа, либо сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт. Доклад о новой работе авторы представили на проходящем в Амстердаме (Нидерланды) конгрессе в области нейропсихофармакологии 2025 ECNP Congress.
Депрессивные расстройства часто сопровождаются вялостью и апатией, плохим сном и переменами в аппетите. Также в научной литературе неоднократно сообщали, что на фоне повышенного уровня стресса и артериального давления у пациентов с депрессией увеличивается вероятность метаболических нарушений и сердечно-сосудистых патологий.
Специалисты пришли к своим выводам, проанализировав результаты наблюдений за участниками проекта Netherlands Epidemiology of Obesity (NEO) Study. Он посвящен изучению механизмов, ведущих к развитию связанных с ожирением болезней.
В выборку включили 5794 пациента: в среднем им исполнилось 56 лет, и в начале исследования они не имели сахарного диабета и сердечно-сосудистых нарушений. Состояние здоровья людей отслеживали на протяжении почти семи лет.
На основании подробных опросников о наличии депрессивных симптомов, которые участники заполняли на старте программы, их разделили на две группы в соответствии с типом расстройства — «меланхолического» и «атипичного». Они различаются проявлениями. Первый обычно сопровождается бессонницей, потерей веса и аппетита, а второй, наоборот, повышенным аппетитом, набором килограммов и сонливостью.
За время наблюдений у восьми процентов пациентов появилось кардиометаболическое нарушение, причем какое именно — зависело от типа депрессии. При атипичном в 2,7 раза возрастала вероятность развития диабета второго типа по сравнению с участниками без проблем с психикой. Значимого повышения риска ССЗ при таком состоянии не выявили.
Люди с «меланхолической» депрессией, напротив, оказались предрасположены к отклонениям в работе сосудов и сердца: частота ССЗ у них примерно в 1,5 раза превышала показатели в контрольной группе. В то же время повышенной заболеваемости диабетом у них не наблюдалось.
У пациентов с атипичной депрессией врачи заметили сбои в воспалительных и обменных процессах. Подобные биохимические сигнатуры в «меланхолической» группе отсутствовали. Результаты исследования в очередной раз подчеркнули необходимость индивидуального подхода при разработке программ профилактики и лечения для людей с депрессивными расстройствами, заключили медики.
Важно помнить о наблюдательном характере исследования: он позволяет выявить лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь. Другими словами, наличие упомянутых депрессивных симптомов не означает, что у человека в дальнейшем обязательно разовьется диабет или случится инсульт.
