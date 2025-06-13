Способность к марафону связали с соотношением длины двух пальцев

Ученые из США и Австралии обнаружили, что такой сравнительно простой физический показатель как пальцевый индекс статистически надежно отделяет тех, кто хорошо переносит большие нагрузки, от тех, кому это дается с трудом.

Исследователи провели метаанализ среди научных работ, охватывавших соотношение между длиной второго и четвертого пальца руки (пальцевый индекс) и кардиореспираторной выносливости. Вторую определяли как через результаты в длительный забегах, так и лабораторными измерениями, например, замером максимального потребления кислорода у человека на беговой дорожке. Результаты опубликовали в American Journal of Human Biology.

Всего метаанализ охватил 22 научных работы, включавшие данные по 5293 людям из 12 стран. Оказалось, что чем ниже соотношение длины указательного и безымянного пальца, тем выше у людей порог анаэробного обмена, то есть точка, после которой человек начинает менее эффективно использовать энергию и испытывать сильную усталость. Соответственно, тем лучше были их результаты в беге или других видах нагрузок. В то же время максимальное потребление кислорода и энергоэффективность при беге никакой корреляции с соотношением длин этих пальцев не показали.

Соотношение длины указательного и безымянных пальцев в основном закладывается в период внутриутробного развития. Оно определяется уровнем тестостерон у эмбриона: чем он выше, тем выше физические возможности человека после рождения. Уровень тестостерона в таком случае в среднем также будет выше чем у других.

Корректная процедура измерения пальцевого индекса: пальцы кладут на стол, чтобы они образовали с кистью прямой угол / © Wikimedia Commons

Исследователи полагают, что их выводы имеют существенное практическое приложение. Измерить соотношение длины двух пальцев может каждый: если безымянный палец длиннее указательного, значит человек потенциально будет лучше переносить марафонские нагрузки в длительном беге или велоспорте. В случае, когда указательный палец короче значительно, человек имеет существенный потенциал в таких видах спорта. Это упрощает как отбор среди юных спортсменов, так и определение возможностей среди взрослых людей.

В то же время следует учитывать, что типичный пальцевый индекс серьезно различается у мужчин и женщин. Согласно некоторым исследованиям, у мужчин он в среднем 0,947, а у женщин — 0,965. В норме у мужчины безымянный палец длиннее указательного, в то время как у противоположного пола они равны или указательный длиннее.

Следует учитывать, что низкое соотношение не только благо в смысле переносимости высоких нагрузок, но и источник некоторых рисков. Чем ниже пальцевый индекс, тем выше вероятность синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также психопатии (у мужчин) и анорексии (у женщин). Помимо патологий низкий пальцевый индекс может вести к повышенной склонности агрессии у мужчин.

С другой стороны, пальцевый выше нормы (в особенности безымянный палец короче указательного) несет свои сложности. У мужчин с ним выше вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и избыточного веса, меньшее количество сперматозоидов на миллилитр эякулята, меньший размер тела при рождении, но выше риск депрессии и шизофрении. Женщины с таким индексом имеют повышенный риск социопатии и булимии.

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Александр Березин 690 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».