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Юлия Трепалина
1

Ученые оценили падение потребительской активности после случаев скулшутинга

4.5

Последствия массовых расстрелов в школах часто рассматривают с точки зрения их влияния на психику и поведение людей. В новом исследовании, проведенном в США, где подобные трагедии случаются чаще, чем где-либо еще, специалисты в области маркетинга и бизнеса сосредоточили внимание на экономическом аспекте. Сопоставив данные до и после инцидентов, ученые оценили, насколько снижалась покупательская активность в районах, где они произошли.

Психология
# насилие
# потребительское поведение
# скулшутинг
# стрельба
# теракт
# школа
# экономика
мемориал
Мемориал жертвам массового убийства в начальной школе «Робб» города Ювалде (штат Техас, США), где в мае 2022 года погиб 21 человек, в том числе 19 учащихся и двое учителей / © Eric Gay, Associated Press

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по массовым убийствам в учебных заведениях, что эксперты связывают с наличием большого количества оружия на руках у населения. Социолог Энн Нассауер из Эрфуртского университета (Германия) в недавнем исследовании указала: большинство совершавших такого рода нападения в американских школах роднит особое отношение к оружию и возможность доступа к нему с детства.

По оценкам некоммерческой организации Everytown for Gun Safety, только с 2013 по 2021 годы в США зафиксировано 573 вооруженных нападения на школы, то есть почти по одному такому случаю в неделю. Последствия затрагивают не только непосредственно жертв и их близких, но влияют на жизненный уклад целых сообществ, показал анализ группы ученых из Индианского университета в Блумингтоне, Калифорнийского университета в Дэвисе и ряда других американских вузов. Статья об этом вышла в Journal of Marketing Research.

Используя данные маркетингового исследования NielsenIQ Homescan и информацию о зарегистрированных массовых расстрелах в школах США со смертельными исходами с 2012 по 2019 годы, специалисты проследили за покупательским поведением и динамикой расходов на продукты американских домохозяйств после 63 таких эпизодов. При этом сравнивались модели потребления домохозяйств в местах скулшутинга до и после трагедий, а также на протяжении года, предшествовавшего ему. Дополнительно анализировали данные о посещаемости магазинов и транзакциях в них от американских компаний SafeGraph и Advan.

Выяснилось, что после школьных атак покупки продуктов питания в пострадавших округах падали на 2%, причем негативный тренд сохранялся до полугода. Кроме того, расходы в заведениях общепита и барах снижались на 8%, а в целом уровень розничной торговли продуктами и напитками проседал на 3%.

Потребители не только сокращали расходы, но и количество походов за продуктами, а также посещали меньше отделов, вероятно, из-за чувства тревоги стремясь ограничить время пребывания в общественных местах.

В более либерально настроенных округах тенденция проявлялась сильнее, чем в проконсервативных. В первых расходы падали на 2,4%, а во вторых — на 1,3%. Проведенные исследователями эксперименты подтвердили, что люди либеральных политических взглядов сообщали о более выраженных уровне тревожности и намерении избегать публичные места после происшествий.

Ученые объяснили это разницей в восприятии насилия с применением огнестрельного оружия. Специалисты в области политической психологии ранее отмечали, что либералы чаще консерваторов связывают скулшутинг с системными причинами, тогда как консерваторы больше склонны видеть в таких атаках отдельные патологические случаи.

По словам авторов работы, полученные результаты говорят о необходимости более широкой поддержки после школьных расстрелов. Ученые указали на целесообразность экономической помощи в местах скулшутинга, дополнительно к мерам по оказанию психологической помощи, улучшению защиты населения и усилению контроля за оружием.

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Юлия Трепалина
702 статей
Психология
# насилие
# потребительское поведение
# скулшутинг
# стрельба
# теракт
# школа
# экономика
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