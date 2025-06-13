Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые оценили падение потребительской активности после случаев скулшутинга
Последствия массовых расстрелов в школах часто рассматривают с точки зрения их влияния на психику и поведение людей. В новом исследовании, проведенном в США, где подобные трагедии случаются чаще, чем где-либо еще, специалисты в области маркетинга и бизнеса сосредоточили внимание на экономическом аспекте. Сопоставив данные до и после инцидентов, ученые оценили, насколько снижалась покупательская активность в районах, где они произошли.
Соединенные Штаты занимают первое место в мире по массовым убийствам в учебных заведениях, что эксперты связывают с наличием большого количества оружия на руках у населения. Социолог Энн Нассауер из Эрфуртского университета (Германия) в недавнем исследовании указала: большинство совершавших такого рода нападения в американских школах роднит особое отношение к оружию и возможность доступа к нему с детства.
По оценкам некоммерческой организации Everytown for Gun Safety, только с 2013 по 2021 годы в США зафиксировано 573 вооруженных нападения на школы, то есть почти по одному такому случаю в неделю. Последствия затрагивают не только непосредственно жертв и их близких, но влияют на жизненный уклад целых сообществ, показал анализ группы ученых из Индианского университета в Блумингтоне, Калифорнийского университета в Дэвисе и ряда других американских вузов. Статья об этом вышла в Journal of Marketing Research.
Используя данные маркетингового исследования NielsenIQ Homescan и информацию о зарегистрированных массовых расстрелах в школах США со смертельными исходами с 2012 по 2019 годы, специалисты проследили за покупательским поведением и динамикой расходов на продукты американских домохозяйств после 63 таких эпизодов. При этом сравнивались модели потребления домохозяйств в местах скулшутинга до и после трагедий, а также на протяжении года, предшествовавшего ему. Дополнительно анализировали данные о посещаемости магазинов и транзакциях в них от американских компаний SafeGraph и Advan.
Выяснилось, что после школьных атак покупки продуктов питания в пострадавших округах падали на 2%, причем негативный тренд сохранялся до полугода. Кроме того, расходы в заведениях общепита и барах снижались на 8%, а в целом уровень розничной торговли продуктами и напитками проседал на 3%.
Потребители не только сокращали расходы, но и количество походов за продуктами, а также посещали меньше отделов, вероятно, из-за чувства тревоги стремясь ограничить время пребывания в общественных местах.
В более либерально настроенных округах тенденция проявлялась сильнее, чем в проконсервативных. В первых расходы падали на 2,4%, а во вторых — на 1,3%. Проведенные исследователями эксперименты подтвердили, что люди либеральных политических взглядов сообщали о более выраженных уровне тревожности и намерении избегать публичные места после происшествий.
Ученые объяснили это разницей в восприятии насилия с применением огнестрельного оружия. Специалисты в области политической психологии ранее отмечали, что либералы чаще консерваторов связывают скулшутинг с системными причинами, тогда как консерваторы больше склонны видеть в таких атаках отдельные патологические случаи.
По словам авторов работы, полученные результаты говорят о необходимости более широкой поддержки после школьных расстрелов. Ученые указали на целесообразность экономической помощи в местах скулшутинга, дополнительно к мерам по оказанию психологической помощи, улучшению защиты населения и усилению контроля за оружием.
В рамках новой модели вспышки сверхновых существенно нарушили парниковый эффект на нашей планете. Это должно приводить к похолоданиям и даже вымиранию отдельных видов.
Ученые создали устройство, генерирующее случайные числа на основе поляризации запутанных фотонов. Каждый день они публикуют новые числа на общедоступном сервисе.
Анализ более двух миллионов карт пациентов британских ветеринарных клиник показал, какие псы имеют повышенный риск острых кишечных расстройств — одной из распространенных проблем со здоровьем у четвероногих друзей человека.
2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.
Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.
Онлайн-шопинг, доставка еды, мобильный банкинг и стриминг кино — часть повседневности. Мы почти не задумываемся, что делает все это возможным. Ответ — облачные технологии. За каждой покупкой, переводом или просмотром фильма работает невидимая инфраструктура, без которой современные цифровые сервисы попросту остановились бы. Рассказываем, как облака изменили нашу цифровую жизнь и стали незаметным мотором современной экономики.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Остров несуществующих геоданных: виртуальное место, где каждый из нас реально побывал
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии