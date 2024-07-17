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В храме Гроба Господня нашли утраченный алтарь крестоносцев
Веками христианские паломники рассказывали об искусно украшенном алтаре, установленном крестоносцами в самом сердце Святой земли еще в середине XII века. Но в XIX веке он неожиданно пропал. Рассказываем, как его нашли.
Храм Гроба Господня (он же — храм Воскресения Христова) стоит в Иерусалиме на том месте, где распяли и похоронили Христа. Там же он, согласно Священному Писанию христиан, воскрес. В момент казни холм Голгофа и пещера, в которой находилась пустая гробница, располагались вне городских стен древнего города (сейчас это христианский квартал Старого Иерусалима).
Ранние христиане считали это место священным, и память о нем не была утрачена даже после разрушения Иерусалима Титом в 70 году, во время Первой Иудейской войны. В IV веке Святую землю посетила византийская царица Елена, мать императора Константина I Великого. Там на нее снизошло озарение, и она почти в 80 лет занялась тем, что мы сегодня назвали бы археологией.
Основным местом раскопок была Голгофа. Христианские источники утверждают, что Елена во время своих изысканий нашла пещеру, где похоронили Христа, а также крест, на котором он был распят, четыре гвоздя с этого креста и еще некоторые элементы, относящиеся к понятию «Страсти Христовы».
После таких находок царица-археолог занялась архитектурой. При ее жизни на значимых для христиан местах начали строить храмы. Храм Гроба Господня — целый комплекс, где отмечены отдельно места распятия, погребения, обретения креста. Его строительство закончили в 335 году, в честь чего Иерусалим посетил сам император Константин.
В 614 году Иерусалим захватил персидский царь Хосров II. Христианские святыни его не интересовали. Храм Гроба Господня повредили при осаде, но позже восстановили. Таким же оставалось положение при мусульманском владычестве. Христианские паломники относительно свободно посещали Святую землю до начала 1009 года, когда халиф Аль-Хаким Биамриллах санкционировал резню христиан Иерусалима и разрушение их храмов.
Такое нарушение вековых договоров стало одной из важных причин Первого крестового похода. Он начался в 1096 году и завершился 15 июля 1099-го взятием Иерусалима. Перебив основную часть населения города (включая уцелевших при исламской резне христиан), крестоносцы стали восстанавливать храмы.
Средств у христианских королей еще хватало, и храм Гроба Господня отстроили с большим размахом. Его освятили 15 июля 1149 года, ровно через 50 лет после завоевания крестоносцами Святого города и основания Иерусалимского королевства. В центре храма, возведенного на этот раз в романском стиле, находился главный алтарь.
Рассказы об этом великолепно украшенном алтаре оставили паломники XVI, XVII и XVIII веков. Но потом алтарь пропал. Возможно, это произошло во время пожара 1808 года, повредившего часть храма. Двести лет подряд алтарь крестоносцев считали утраченным. Нашли его совершенно случайно.
Отметим, что храм Гроба Господня непрерывно исследуют ученые самых разных специальностей — от археологов до религиоведов. Каждый год его посещают тысячи паломников и туристов. Но только в этом году археолог Амит Раэм (Amit Re’em) из Управления древностей Израиля и историк Илья Беркович (Ilya Berkovich) из Австрийской академии наук поинтересовались, что за странная каменная плита весом в несколько тонн стоит в заднем коридоре храма. Туристы использовали ее для традиционных надписей в стиле «Киса и Ося были здесь».
Когда плиту перевернули, оказалось, что другая ее сторона покрыта мраморной мозаикой, выполненной в уникальной технике косматеско. Ее придумали мастера из итальянской семьи Космати, за пределы их семейного круга эта техника не вышла. Они собирали мозаику из мельчайших кусочков мрамора разных цветов.
В итоге получалось нечто мраморное, словно высеченное из цельного куска породы, но с рукотворным узором. Мастера Космати с самого начала работали по заказам Папского Престола.
За пределами Рима известно всего несколько произведений искусства в стиле косматеско, а за пределами Италии до сих пор было только одно: в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, куда папа римский отправил одного из своих мастеров.
Находка алтаря, украшенного мозаикой косматеско, в Иерусалиме может говорить только об одном: туда по личному распоряжению папы римского приезжал мастер семьи Космати. Это не только дорого, но и очень почетно. Святая Католическая церковь еще считала крестовый поход крайне удачной идеей и демонстрировала свою позицию всеми возможными средствами.
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