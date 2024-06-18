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Археологи отменили массовое человеческое жертвоприношение кельтов
Почти 60 лет назад в Швейцарии нашли скелеты 20 людей, живших две тысячи лет назад и умерших одновременно. Тогда их посчитали жертвами ритуального убийства. Авторы новой работы заявили, что все было совсем не так.
В 1965 году швейцарские строители случайно наткнулись на обломки древнего деревянного сооружения на берегу реки Тьель (запад Швейцарии). Во время последовавших раскопок археологи выяснили, что это остатки моста, построенного примерно в 135 году до нашей эры. Сооружение еще дважды ремонтировали, но на рубеже I и II веков до нашей эры оно разрушилось под воздействием какой-то силы.
Подводные археологи исследовали дно реки и даже часть дна Невшательского озера, куда впадает Тьель. Недалеко от разрушенного моста обнаружили керамические изделия, железные и бронзовые орудия, в том числе мечи и наконечники стрел, а также скелеты 20 человек.
Исследование осадочных пород, покрывавших кости, показало, что эти люди погибли в одно и то же время. В сочетании с керамикой и мечами из тех же вод все это рисовало картину массового человеческого жертвоприношения.
Проблема в том, что мы очень мало знаем о практике ритуальных убийств у кельтов. Основным источником обычно называют «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря. Также их упоминали Цицерон, Светоний и Плиний Старший. Цезарь писал, что людей сжигали заживо в специальных плетеных клетках-корзинах.
Увы, ученые не считают римские источники по этому вопросу достаточно достоверными. Римляне вообще были склонны демонизировать тех, кого они называли варварами. Поэтому в вопросе кельтских ритуалов полагаться лучше на археологические находки.
По их результатам можно сказать, что человеческие жертвоприношения кельты практиковали, но крайне редко. Все найденные на сегодня свидетельства — это обряды, связанные не с костром, а с водой. Как правило, жертву связывали и бросали в реку либо озеро в том месте, которое почиталось как священное у того или иного кельтского племени.
Вообще, ритуалы кельтов тесно связаны с водой. Гораздо чаще в нее бросали не людей, а жертвенных животных и различные вотивные подношения (оружие, украшения, керамика). Учитывая все это, несложно понять археологов, посчитавших, что в реке Тьель нашли следы ритуального массового убийства.
Ученые из Швейцарии, Италии и Германии вернулись к изучению этого вопроса. Археологи, антропологи, биохимики и генетики провели исследование человеческих останков, найденных почти 60 лет назад. Результаты их работы представлены в статье для журнала Scientific Reports.
Исследователи хотели определить пол и возраст погибших, а также изучить их травмы и установить причину смерти. Поскольку кости долго находились в воде, пол нескольких человек достоверно определить не удалось. Но можно говорить о том, что среди погибших была одна девочка и еще двое детей, пол которых не установили. Остальные — взрослые люди, преимущественно молодые мужчины (таких было 15 человек). Пол еще двоих ученые тоже не смогли выяснить.
У всех этих людей выявили похожие травмы — множественные переломы, в основном в нижней части тела. Несколько повреждений черепов, скорее всего, были смертельны, еще несколько пришлись на нижние челюсти. Авторы научной работы сравнили характер повреждений кельтов с картиной травм, которую описывают современные медики у жертв несчастных случаев и природных катаклизмов.
Оказалось, именно такие травмы получают люди, пострадавшие во время цунами. Единственным исключением были травмы черепа. Но исследователи считают, что со смертельными травмами черепа люди просто не попадают в статистику повреждений при несчастном случае (в ней учитывают только информацию от травматологов, а не от патологоанатомов).
Соотношение изотопов стронция показало, что большинство (12-15 человек) погибших были местными жителями. Остальные пришли с юга — скорее всего, с Апеннинского полуострова. Это совпадает с предыдущей информацией о мобильности у кельтов.
Авторы пришли к выводу, что никто не совершал массовое человеческое жертвоприношение. По их мнению, эти люди стали жертвами природного удара, который разрушил мост и убил тех, кто находился на нем. Вероятнее всего, речь идет об очень высокой волне, пришедшей от Невшательского озера. Оно достаточно большое (почти 40 километров в длину), и при землетрясении на нем могли образоваться подобные волны.
Результаты работы подтверждает находка костей сельскохозяйственных животных ниже по течению реки: на них нет следов ни ритуального жертвоприношения, ни мясницкой разделки. Кельты были варварами, но, очевидно, не столь кровожадными, какими описывали их римские авторы.
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