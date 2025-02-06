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36 минут назад
Елизавета Александрова
70

В центре далекой галактики нашли систему черных дыр разных масс

4.9

С тех пор как подтвердилось существование сверхмассивных или, по крайней мере, весьма массивных черных дыр в центрах галактик, возник вопрос о том, как выглядят ядра галактик после их столкновений и слияний. Поэтому астрономам крайне интересны двойные сверхмассивные черные дыры. Недавно удалось обнаружить особенно редкий случай — пару таких объектов, которые по массе разительно отличаются друг от друга.

Астрономия
# галактики
# космос
# сверхмассивные черные дыры
# Черные дыры
Двойная черная дыра в представлении художника
Двойная черная дыра в представлении художника / © Mark Myers, ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav)

Огромная эллиптическая галактика М87 прославилась в 2019 году, когда удалось получить изображение сверхмассивной черной дыры в ее центре, вернее, окружающего ее яркого диска притянутого вещества. Задолго до этого события астрономы наблюдали и по сей день наблюдают эффектный поток плазмы, которым эта черная дыра «бьет» примерно в нашу сторону, как лазерным лучом. Точно такой же исходит с обратной стороны. Эти потоки называют релятивистскими струями. Они возникают, когда черная дыра слишком интенсивно поглощает вещество: не успевает справиться с падающим на нее количеством плазмы, ее магнитные поля разгоняют и уносят прочь излишки.

Такие примеры называют галактиками с активным ядром. Подозревают, что М87 — результат слияния нескольких меньших галактик — и что ее центральная черная дыра тоже могла стать последствием объединения. Но если это так, объединение уже свершилось, а астрономам хотелось бы видеть более явные примеры подобных слияний — галактики с двойными активными ядрами, то есть с парами еще не слившихся друг с другом сверхмассивных черных дыр. Их действительно находят: по яркому излучению окружающего их газа распознают, что это вещество вбирает в себя не один центральный объект, а два, расположенные на некотором расстоянии друг от друга.

Пока что в таких двойных центрах галактик чаще всего обнаруживают черные дыры с похожими массами, а значит, они «родом» из двух крупных галактик. Астрономы предполагают, что это на самом деле не самый распространенный вариант.

Поскольку большие галактики почти всегда окружены многочисленными карликовыми галактиками-спутниками, логично ожидать, что время от времени эти спутники поглощаются хозяевами. Такие слияния должны происходить намного чаще, чем между большими галактиками. Если такая галактика-спутник достаточно велика, то в ее центре тоже должна быть сверхмассивная черная дыра, которая, соответственно, входит в состав крупной галактики и может в ней прослеживаться.

Недавно такой интересный случай удалось понаблюдать астрономам из Китая и России. В статье для The Astrophysical Journal Letters они рассказали, что речь идет о галактике SDSS J144515.46+492605.4, расположенной примерно в 400 миллионах световых лет от нас. Она просматривается «с ребра», то есть мы видим ее не как диск, а «сбоку». По словам ученых, эта галактика давно интригует «поведением» газа в окрестностях своего центра.

Центр галактики SDSS J144515.46+492605.4 с обозначенными в нем источниками излучения (обозначены красным крестом и желтой звездой) и фотометрическим центром (обозначен синей звездой) / © Xiao Cao et al, 2025

Исследователи установили, что возле ее центра расположена черная дыра массой более девяти миллионов Солнц. Для сравнения, черная дыра в центре нашей Галактики содержит в себе массу четырех миллионов Солнц. Но на расстоянии примерно трех с небольшим тысяч световых лет от центра SDSS J144515.46+492605.4 наблюдают еще один поглотитель вещества. Ученые пришли к выводу, что это черная дыра «весом» примерно в миллион Солнц.

Если точнее, эти две черные дыры имеют массы 9,4 и 1,3 миллиона Солнц, то есть одна в семь раз «тяжелее» другой. Астрономы подчеркнули, что такое неравенство пока встречают крайне редко. Когда-нибудь меньшая черная дыра «провалится» в большую, так что это шанс понаблюдать за еще не полностью завершенным объединением галактик.

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Астрономия
# галактики
# космос
# сверхмассивные черные дыры
# Черные дыры
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YUKAN TM
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Кирилл Цветков
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Serjo Djachkowski
3 часа назад
До управляемого термоядерного синтеза осталось 30 лет. "Постоянная Капицы"

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Иван Колупаев
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Adriano, для того чтобы свет прошел расстояние должно пройти и соответствующее время. Не так уж трудно связать эти две величины. И радиус обнаружения о

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serega da
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serega da
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Игорь Коняшов
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