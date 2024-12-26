Генетики подтвердили древнюю общность греков и армян

Сегодня 40% населения планеты говорят на индоевропейских языках, однако ранняя история народов, которые их несли, понятна все еще довольно слабо. Ясно, что они были потомками выходцев из западно-евразийских степей, но когда именно распалось их единство, на какие группы и как они дальше эволюционировали — предмет самых острых споров среди ученых. В новой работе группа Эске Виллерслева изучила генетическую сторону вопроса и обнаружила немало интересного.

Международная группа генетиков изучила 314 геномов людей, живших в 3200-100 годах до нашей эры в Средиземноморье и близких к нему регионах, а затем сравнили результаты с геномами современных людей из разных частей мира. Кроме того, останки 224 древних скелетов исследовали еще и на соотношение изотопов стронция. По ним можно узнать, умер человек там, где родился, или был мигрантом. Новые данные указали на правоту ряда существовавших гипотез о ранней истории индоевропейцев и неправоту конкурирующих версий. В частности, выяснилось, что предки италийцев и кельтов были одной группой, как и предки греков и армян. Текст статьи с выводами выложен на сайте bioRxiv.org.

Генетики показали, что индоевропейские народы Средиземноморья и прилегающих регионов имеют две разные группы предков. Коренное (белое) население Италии, Испании и Франции произошло от носителей культуры колоколовидных кубков (2800-1900 годы до нашей эры). Ее предками тоже были степняки, но те пришли в Западную Европу до 2800 года до нашей эры.

А вот древние греки и армяне происходили от второй, более поздней волны миграции индоевропейцев из евразийских степей — носителей ямной культуры (3300-2600 годы до нашей эры). Авторы нового исследования посчитали, что армяне связаны с триалетской культурой в Грузии, а в сам регион Закавказья попали в конце III тысячелетия до нашей эры. С тех пор они проживали там, не предпринимая дальних миграций. Греки, генетически более близкие к древним армянам, чем к другим индоевропейским народам, завершили миграцию на территории современной Греции несколько позже, примерно в 1800-1700 годах до нашей эры.

При этом генетически население юго-восточного побережья Адриатического моря в древней Италии практически идентично грекам микенского периода на побережье Эгейского моря. Очевидно, что они попали на окраину Италии по морю в II тысячелетии до нашей эры.

Золотой кубок триалетской культуры (традиционно датируется 2200-1600 годами до нашей эры). Изделие характеризуется высоким для той эпохи уровнем изготовления / © Wikimedia Commons

Новая картина существенно дополнила наши знания о ранних индоевропейцах. Хотя датский лингвист Хольгер Педерсен еще в 1924 году выяснил, что армянский язык ближе всего именно к древнегреческому, его выводы постоянно оспаривали вплоть до нашего времени. Теперь оказывается, что Педерсен был прав: население Закавказья — ближайшие родственники древних греков. До этого какие-то определенные утверждения о близкой связи между этим регионом и микенской Грецией можно было увидеть скорее в древнегреческом мифе об аргонавтах, чем в научной литературе. Данные генетиков фактически закрыли популярную индо-греческую гипотезу, согласно которой ближайшими родственниками древних греков были индоиранцы.

Кроме того, новые данные показали неправоту популярной итало-германской гипотезы лингвистов. По ней древние римляне, сабиняне и другие италийские племена имели одну группу предков с германскими племенами. Теперь же ясно, что предки итало-кельтов и германцев разделились существенно раньше, чем предки кельтов и италийцев. Выходит, верной была итало-кельтская гипотеза другой группы лингвистов.

Протогерманские племена, исходя из новой научной работы (хотя ее авторы не фокусировались на них изначально), относились к другой археологической культуре — шнуровой керамики, она же культура боевых топоров (3200-1800 годы до нашей эры), чьи носители жили в Скандинавии, Восточной и Центральной Европе.

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