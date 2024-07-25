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Российские ученые первыми в мире обучили ИИ самостоятельно адаптироваться к новым действиям
В прошлом ИИ-системы выполняли определенный набор задач, а при появлении новых их нужно было переобучать. На это уходили дополнительные финансовые и вычислительные ресурсы. Открытие лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research и Института AIRI меняет ситуацию. Ученые первыми в мире создали модель в области контекстного обучения (In-Context Learning), которая на нескольких примерах сама может учиться новым действиям.
Модель, названная Headless-AD, способна выполнять в пять раз больше действий, чем в нее заложено при начальном обучении. Такого рода ИИ-системы, умеющие адаптироваться к изменениям среды и новым задачам без вмешательства людей, будут полезны во многих областях — от бытовых до связанных с космической отраслью.
В частности, подобные системы могут найти применение в домашних роботах-помощниках. Предварительно их можно будет обучать стандартному набору действий в доме. В дальнейшем, за счет заложенных в Headless-AD возможностей к самообучению, домашние роботы смогут подстраиваться под персональные нужды домохозяйств.
Еще один возможный сценарий — внедрение Headless-AD в беспилотных автомобилях. ИИ-модель позволит им адаптироваться к замене деталей на новые, причем даже с другим принципом работы. Пример — установка более мощного двигателя или нового типа шин.
Исследователи провели серию экспериментов, в которых сравнили Headless-AD с ближайшими аналогами. Одна из протестированных задач — составление рекомендаций к товарам. Другие модели требуют переобучения для новых групп товаров, а при увеличении их количества теряют в качестве. Headless-AD показала преимущество, поскольку может рекомендовать в пять раз больше подходящих товаров по сравнению со стартовым набором, которому ее обучили.
В других экспериментах Headless-AD тоже доказала способность выполнять любые комбинации и число действий без снижения качества и дополнительного обучения. Модель и результаты испытаний подробно описали в статье In-Context Reinforcement Learning for Variable Action Spaces. Исходный код и дополнительные материалы доступны на сайте GitHub.
Российскую разработку представили на международной конференции по машинному обучению ICML (International Conference on Machine Learning), одной из самых престижных и крупных в этой сфере. В 2024 году мероприятие проходит в Австрии с 21 по 27 июля.
О T-Bank AI Research
Лаборатория T-Bank Al Research, входящая в состав Центра искусственного интеллекта Т-Банка, исследует наиболее перспективные направления в области искусственного интеллекта. Среди них — обработка естественного языка (NLP), компьютерное зрение (CV) и рекомендательные системы (RecSys).
Статьи исследователей участвуют в авторитетных научных конференциях, таких как NeurIPS, ICML, ACL, CVPR и других. Выдержки из них в своих публикациях цитируют ученые из университетов Беркли и Стэнфорда, а также участники исследовательского проекта Google DeepMind.
Команда помогает и молодым талантам, курируя исследовательские лаборатории T-Bank Lab в МФТИ и Omut AI в Центральном университете.
Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.
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В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.
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В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.
Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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Нам отключат SWIFT, самолеты, банковские карточки и резервы Центробанка. Что не так с массовыми представлениями о новых западных санкциях?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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