  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 минут назад
Юлия Трепалина
19

Российские ученые первыми в мире обучили ИИ самостоятельно адаптироваться к новым действиям

В прошлом ИИ-системы выполняли определенный набор задач, а при появлении новых их нужно было переобучать. На это уходили дополнительные финансовые и вычислительные ресурсы. Открытие лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research и Института AIRI меняет ситуацию. Ученые первыми в мире создали модель в области контекстного обучения (In-Context Learning), которая на нескольких примерах сама может учиться новым действиям.

Технологии
# AI
# искусственный интеллект
# самообучение
© United Nations Development Programme

Модель, названная Headless-AD, способна выполнять в пять раз больше действий, чем в нее заложено при начальном обучении. Такого рода ИИ-системы, умеющие адаптироваться к изменениям среды и новым задачам без вмешательства людей, будут полезны во многих областях — от бытовых до связанных с космической отраслью.

В частности, подобные системы могут найти применение в домашних роботах-помощниках. Предварительно их можно будет обучать стандартному набору действий в доме. В дальнейшем, за счет заложенных в Headless-AD возможностей к самообучению, домашние роботы смогут подстраиваться под персональные нужды домохозяйств.

Еще один возможный сценарий — внедрение Headless-AD в беспилотных автомобилях. ИИ-модель позволит им адаптироваться к замене деталей на новые, причем даже с другим принципом работы. Пример — установка более мощного двигателя или нового типа шин.

Исследователи провели серию экспериментов, в которых сравнили Headless-AD с ближайшими аналогами. Одна из протестированных задач — составление рекомендаций к товарам. Другие модели требуют переобучения для новых групп товаров, а при увеличении их количества теряют в качестве. Headless-AD показала преимущество, поскольку может рекомендовать в пять раз больше подходящих товаров по сравнению со стартовым набором, которому ее обучили.

В других экспериментах Headless-AD тоже доказала способность выполнять любые комбинации и число действий без снижения качества и дополнительного обучения. Модель и результаты испытаний подробно описали в статье In-Context Reinforcement Learning for Variable Action Spaces. Исходный код и дополнительные материалы доступны на сайте GitHub.

Российскую разработку представили на международной конференции по машинному обучению ICML (International Conference on Machine Learning), одной из самых престижных и крупных в этой сфере. В 2024 году мероприятие проходит в Австрии с 21 по 27 июля.

О T-Bank AI Research

Лаборатория T-Bank Al Research, входящая в состав Центра искусственного интеллекта Т-Банка, исследует наиболее перспективные направления в области искусственного интеллекта. Среди них — обработка естественного языка (NLP), компьютерное зрение (CV) и рекомендательные системы (RecSys).

Статьи исследователей участвуют в авторитетных научных конференциях, таких как NeurIPS, ICML, ACL, CVPR и других. Выдержки из них в своих публикациях цитируют ученые из университетов Беркли и Стэнфорда, а также участники исследовательского проекта Google DeepMind.

Команда помогает и молодым талантам, курируя исследовательские лаборатории T-Bank Lab в МФТИ и Omut AI в Центральном университете.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Технологии
# AI
# искусственный интеллект
# самообучение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Экзамен с ChatGPT: как пользоваться нейросетью с умом?
Университет ИТМО
Онлайн
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Как нейротехнологии меняют медицину
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Зоопарк Нагойи
Московский зоопарк
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Почувствуй вкус
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Июл
Бесплатно
Загадочный Гондурас в вихре истории
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Июл
500
Менталитет — стереотипы и реальные различия
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Июл
Бесплатно
Султанат Оман: на перекрестке мировых цивилизаций
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
26 Июл
1000
Что такое кислоты и зачем они нужны
Medio Modo
Москва
Лекция
26 Июл
1500
Поиски жизни и разума во Вселенной
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 20:03
Андрей

Ученые впервые обнаружили кокаин в организме акул

Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.

Биология
# акулы
# бензоилэкгонин
# Бразилия
# загрязнение воды
# кокаин
# наркотик
# наркотики
# отравление
Вчера, 17:59
Дарья Г.

Впервые получен снимок старой и относительно холодной экзопланеты

На сегодня удалось подтвердить существование тысяч экзопланет, но лишь около 25 из них получилось запечатлеть напрямую. Причем из них лишь шесть объектов старше 100 миллионов лет. И вот, наконец, ученые смогли сделать снимок взрослой экзопланеты.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# планеты-гиганты
# тройная звездная система
# экзопланета
Позавчера, 12:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# время
# слова
# язык
22 июля
Татьяна

Геологи обнаружили «темный кислород» на океанском дне

Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.

Биология
# геология
# кислород
# Тихий океан
# экология
Позавчера, 12:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# время
# слова
# язык
Позавчера, 20:03
Андрей

Ученые впервые обнаружили кокаин в организме акул

Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.

Биология
# акулы
# бензоилэкгонин
# Бразилия
# загрязнение воды
# кокаин
# наркотик
# наркотики
# отравление
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Российские ученые первыми в мире обучили ИИ самостоятельно адаптироваться к новым действиям

    8 минут назад

  2. Склонность к депрессии повысила эффективность труда сотрудников дорожного хозяйства

    2 часа назад

  3. Китайцы нашли на Луне экстремально богатый водой минерал

    2 часа назад

  4. Древних людей, а не изменение климата, назвали причиной гибели родственников слонов

    2 часа назад
Выбор редакции

Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки

Вчера, 12:14

Последние комментарии

Александр Березин
16 секунд назад
Дмитрий, спасибо, поправили.

Китайцы нашли на Луне экстремально богатый водой минералКитайцы нашли на Луне экстремально богатый водой минерал

Александр Панов
1 час назад
Лучше бы продали.

NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращенийNASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

Александр Панов
1 час назад
Михаил, действия России не несут вреда людям, действия России направлены на мир.

Астронавт NASA Скотт Келли заявил Рогозину: «Твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить»Астронавт NASA Скотт Келли заявил Рогозину: «Твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить»

Александр Панов
1 час назад
Марина, посмотрите на водяную лошадь.

BAE Systems показала концепт истребителя Tempest шестого поколенияBAE Systems показала концепт истребителя Tempest шестого поколения

Дмитрий Ульянов
1 час назад
Поправьте, пожалуйста, название: минерал называется новограбленОВит, а не новограбленит, и в статье, и в номенклатуре.

Китайцы нашли на Луне экстремально богатый водой минералКитайцы нашли на Луне экстремально богатый водой минерал

Khalid Bitsiev
2 часа назад
Акела, не ложь, а воровство денег на имитации научных исследований.

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языкеВ НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Khalid Bitsiev
2 часа назад
В ВШЭ просто списали бабки на имитацию научной работы. Пространсвенно-временной вектор зависит не от знания второго языка, а от направленности

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языкеВ НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Zasyzran
2 часа назад
Johnu, пожалуй это будет более эффективно, скрепка на первой космической скорости будет обладать энергией 7кДж и за раз можно их больше запустить.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Иван Колупаев
4 часа назад
Марина, не очень понятно зачем их делать тогда человекоподобными. Собачки на четырех лапах куда устойчивей, колесные и гусеничные платформы проще

Маск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla OptimusМаск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla Optimus

Иван Колупаев
4 часа назад
Пора НАСА пустить шапку по кругу и выйти на краудфандинг. Сколько надо задонатить чтобы сохранить Чандру из статьи не ясно.

NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращенийNASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

pontiyleontiy
5 часов назад
Оборонный бюджет США 2024 - 850 млрд $ Бюджет НАСА 2024 - 25 млрд $ Просто факты. Денег на Чандру нет.

NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращенийNASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

Boris Demkov
5 часов назад
Деньги на войну есть, а на науку нет :( „Ничто не ново под луною: Что есть, то было, будет ввек. И прежде кровь лилась рекою, И прежде плакал

NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращенийNASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

Xander Xgips
7 часов назад
Алексей, пора уже научится програмно их захва ывать и заставлчть работать на себя.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Xander Xgips
7 часов назад
D҉eX, так МиГи уже могут сбивать спутники...

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Нияз Ибадов
8 часов назад
Павел, 👍👍👍🤣🤣😋

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Михаил Рожко
10 часов назад
Дмитрий, пусть тогда она у себя это проводит, сейчас Россия продолжает путь нацизма, Украина тут причем ? Плюс какое право Россия имеет что-то

Астронавт NASA Скотт Келли заявил Рогозину: «Твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить»Астронавт NASA Скотт Келли заявил Рогозину: «Твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить»

Анатолій Семенович
12 часов назад
ASY-Lviv. Понятие звезды в 21 веке стало другим. Физика притяжения тел от тензорного искривления совершенно пустого пространства (ОТО патентоведа

Космические зомби: почему мертвые звезды пожирают своих детейКосмические зомби: почему мертвые звезды пожирают своих детей

Марина Круглова
13 часов назад
История циклична, вполне вероятно, что снова будет массовое вымирание всех живых организмов и эффект "бутылочного горлышка". И снова выжившие

Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?

Марина Круглова
13 часов назад
Алкашам это не объяснить. И так здоровья нет, ещё и дополнительно мучить свой организм спиртом. К своим основным болячкам заработаете ещё и цирроз

Биологи рассказали, как алкоголь повреждает сердцеБиологи рассказали, как алкоголь повреждает сердце

Марина Круглова
13 часов назад
Че-то экономисты забывают, что бизнес они делают в основном на населении, которое не очень-то зажиточное. Если у людей не будет работы, то не будет и

Будущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариевБудущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариев

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно