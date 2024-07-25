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Склонность к депрессии повысила эффективность труда сотрудников дорожного хозяйства
Социальные психологии МПСУ выяснили, что для высокоэффективных сотрудников сферы дорожного хозяйства характерны активность и депрессивность в поведении. В свою очередь, низкоэффективным работникам больше свойственны общительность и доверчивость.
Удовлетворенность трудом зависит от многих индивидуальных особенностей человека. Очевидно, что у работников разных профессий различается и набор личностных характеристик, которые оказывают влияние на качество труда. В свете реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» встает остро вопрос об эффективности освоения выделяемых средств, качестве выполняемых работ и используемых материалов, а также о добросовестности контроля.
Оценка эффективности работы персонала — задача очень сложная и содержит в себе множество факторов, включая личностные характеристики сотрудников, осуществляющих контрольный мониторинг за реализацией отдельных этапов проекта. Учитывая специфику работы экспертов, можно предположить наличие взаимосвязи между индивидуально-психологическими свойствами работников и удовлетворенностью, как фактора эффективности их труда.
В исследовании, проведенном студентом МПСУ Миллером Ильей под руководством кандидата социологических наук, доцента Большаковой Татьяны, приняло участие 73 работника ведомственного контроля в дорожном хозяйстве из шести филиалов в возрасте от 23 до 70 лет, из них 56 мужчин и 17 женщин. Тестирование личностных психологических характеристик проводилось анонимно. Кроме того, руководителями подразделений была проведена экспертная оценка сотрудников, на основе которой их распределили на три группы: 1 – высокоэффективные, 2 – среднеэффективные и 3 – низкоэффективные.
В ходе исследования работников ведомственного контроля в дорожном хозяйстве была выявлена взаимосвязь между индивидуально-психологическими особенностями личности и показателями удовлетворенности трудом. В частности, в высокоэффективной группе она имеет выраженную обратную корреляцию с повышенной эмоциональностью. Другими словами, удовлетворенность работой лучших сотрудников связана с их низкой эмоциональной реакцией.
Среди исследуемых коллег ведомства обнаружены существенные различия среди наиболее результативных и остальными работниками контроля. У первых перфекционизм развит выше по все шкалам. Также эта группа продемонстрировала более высокие показатели ценностей самостоятельности, безопасности и достижений.
Несмотря на то, что в целом группа высокоэффективных работников показывает большую свою удовлетворенность трудом, ставит в приоритет личному доходу выполняемые задачи на работе и хорошие взаимоотношениями с руководством, тем не менее это им не мешает проявлять выше показатели по активности и доминированию, а также депрессивности в сравнении с менее результативными коллегами.
Практическая значимость исследования связана с существующей потребностью в повышении эффективности труда работников. Полученные результаты могут найти применение в области организационной психологии, бизнес-консультирования, а также быть использованы при подборе персонала в ведомственный контроль в дорожном хозяйстве.
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