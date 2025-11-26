  • Добавить в закладки
26 ноября, 16:13
Редакция Naked Science
34

Исследователи из МГУ и «Яндекса» создали первый открытый датасет и метод обучения нейросетей сложным правилам русского языка

❋ 3.2

Исследователи из Института искусственного интеллекта Московского государственного университета и «Яндекса» создали LORuGEC — первый открытый набор данных с примерами ошибок по сложным правилам русского языка. Они также разработали метод, помогающий обучить ИИ исправлять грамматические, пунктуационные и орфографические ошибки при генерации текстов. «Яндекс» рассказал о разработках на полях Конгресса молодых ученых.

Технологии
# искусственный интеллект
# лингвистика
# нейросети
# правила русского языка
# технологии
# языковые модели
Робот читает книгу / © Vasilyev Alexandr, Shutterstock

Большие языковые модели научились генерировать тексты на достаточно хорошем уровне, но они часто ошибаются в грамматике, пунктуации и орфографии русского языка. Это связано с тем, что в открытых наборах данных, на которых обучают нейросети, почти нет сложных правил.

Исследователи из Института искусственного интеллекта Московского государственного университета (МГУ) и «Яндекса» создали датасет, охвативший 48 правил русского языка. В набор данных они включили правила, знание которых проверяют на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и олимпиадах: примеры с неверной пунктуацией в сложноподчиненных предложениях, ошибки в слитном и раздельном написании слов с «не», а также в согласовании сказуемого и подлежащего в сложных предложениях.

«В создании датасета нам помогали студенты-лингвисты, а также справочная литература. Мы собрали тысячу примеров, в которых не только исправлены ошибки, но и указаны соответствующие правила русского языка», — рассказал Алексей Сорокин, старший научный сотрудник Института искусственного интеллекта МГУ, разработчик в отделе «Поиска» «Яндекса».

Чтобы научить нейросеть исправлять сложные ошибки, не переобучая ее на созданном датасете, исследователи предложили новый метод Retrieval-Augmented Generation (генерация, усиленная поиском). Дообученная модель GECTOR находит в LORuGEC предложения с тем же типом ошибок, что и в исходной фразе, а затем подсказывает их большой языковой модели. Например, если в предложении пропущена запятая перед «что», модель получит пример с такой же ошибкой, а не с любой пунктуационной. Этот подход помогает избегать лишних исправлений, изменяя только часть с неточностью, а не все предложение.

«Яндекс» уже протестировал новый метод на собственных моделях YandexGPT 5 Lite и YandexGPT 5 Pro, а также на зарубежных аналогах, чтобы подтвердить универсальность подхода. Результаты показали, что точность исправлений сложных ошибок выросла на 5-10 процентов по метрике F0,5 — международному стандарту оценки грамматической коррекции. Новый метод помог нейросетям лучше исправлять ошибки. Так, точность YandexGPT 5 Pro достигла 83 процентов, а YandexGPT 5 Lite — 71 процента.

Ученые выложили датасет и метод обучения в открытый доступ. Это позволит исследователям и разработчикам использовать их, например, при создании образовательных сервисов для школьников и студентов.

«Этот проект — пример успешной коллаборации между наукой и технологическими компаниями. Совместная работа университетских лингвистов и инженеров-разработчиков позволила создать решение, которое действительно понимает тонкости русского языка», — добавил Сорокин.

Статья о датасете и методе дообучения нейросетей опубликована среди материалов конференции по компьютерной лингвистике ACL 2025. Материал получил приз за лучшую работу на воркшопе по инновационному использованию искусственного интеллекта в образовании, который прошел в рамках конференции. Свои работы там также представили Google, Apple, IBM, Bloomberg AI и другие компании.

О разработках «Яндекс» рассказал на полях Конгресса молодых ученых — главного мероприятия Десятилетия науки и технологий в России, проходящего 26-28 ноября в Научно-технологическом университете «Сириус».

25 ноября, 15:09
Любовь С.

В системе Эта Кассиопеи выявили зону обитаемости 

Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.

Астрономия
# газовые гиганты
# двойная звезда
# желтый карлик
# зона обитаемости
# оранжевый карлик
# спектрограф
26 ноября, 13:12
Александр Березин

Японский астроном заявил об открытии гамма-излучения от частиц темной материи

Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.

Физика
# Fermi
# вимпы
# космические телескопы
# космос
24 ноября, 17:58
ФизТех

Искусственный интеллект обретает здравомыслие: новый метод заставил нейросети сомневаться в своих ответах

Команда исследователей из МИСиС и МФТИ с коллегами разработала новый метод, который значительно повышает надежность нейронных сетей, обучая их эффективно распознавать объекты и ситуации, с которыми они не сталкивались в процессе обучения. Предложенный подход, названный Identity Curvature Laplace Approximation (ICLA), позволяет искусственному интеллекту более точно оценивать собственную неуверенность, что является критически важным шагом для создания безопасных систем в таких областях, как беспилотный транспорт, медицинская диагностика и финансовый мониторинг.

ФизТех
# беспилотный транспорт
# искусственный интеллект
# нейросети
# неопределенность
# технологии
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
