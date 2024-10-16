Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Киригами позволит создать радиоантенны из наночастиц для космоса
Международный коллектив ученых применил японскую технику резьбы по бумаге для конструирования нового типа антенн. Синтез древнего ручного мастерства и современных технологий открыл перспективу для развития нескольких областей науки.
Киригами — искусство создания объемных бумажных объектов только путем сгибания и разрезания. Изначально эту технику применяли для украшения императорских дворцов и театра изящными фигурами и узорами.
Позже элементы бумажного моделирования появились в оформлении подарков, открыток, издании детских книг-панорам. Сейчас же принципы киригами активно используют в науке — медицине, робототехнике, электронике.
Ученых из Дрексельского университета (США) и Университета Британской Колумбии (Канада) тоже вдохновил японский метод. Вместо бумажных листов исследователи взяли ацетатные и покрыли их электропроводящим составом максена (слоистый материал на основе карбидов или нитридов переходных материалов). На подложку нанесли цепочку из 19 расщепленных кольцевых резонаторов, сделали необходимые разрезы и получили гибкую 3D-конструкцию.
Деформация, или растягивание модели за края, заставляла квадратные резонаторные антенны выдвигаться из 2D-плоскости, изменяя частоту передачи сигналов в диапазонах от двух до 12 гигагерц. При этом матрица с более длинными вырезами киригами и тонкими дорожками наноматериала оказалась более чувствительна к механическим воздействиям, а это привело к непостоянным и невоспроизводимым результатам.
Эксперимент показал, что размеры вырезаемого рисунка напрямую влияют на возможность перенастроить микроволновые антенны под воздействием напряжения.
У разработки, как считают ее авторы, есть потенциал для использования в мягкой робототехнике (при конструировании гибких, адаптивных и безопасных для людей роботов), радиоэлектронике и проведении космических миссий. Тонкие и легкие структуры на основе наноматериалов позволят управлять распространением электромагнитных волн за счет изменения электрических и магнитных свойств поверхности.
Результаты работы ученые описали в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В России стремительно, опережая все прогнозируемые темпы, развивается сфера пассажирских авиаперевозок. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Сегодня у российских специалистов есть целый ряд проектов, направленных на развитие отрасли. В частности, большое внимание уделяется развитию сверхзвукового авиатранспорта. Но когда его введут в эксплуатацию и насколько это безопасно? Ответы на животрепещущие вопросы дал доцент кафедры «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ Михаил Тяглик.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Новая лунная гонка
Человечество глупеет?
Десять научных событий года: от изгнания темной материи до китайской катастрофы
Рекордный космический хвост подсказал, почему галактики слишком маленькие
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии