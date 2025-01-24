Растительный вирус предложили использовать для борьбы с саркомой Юинга

Исследователи из Сеченовского Университета Минздрава России, МГУ и НМИЦ Блохина разработали новый подход к таргетной доставке препаратов при саркоме Юинга. Для этого они предложили использовать модифицированные частицы растительного вируса мозаики альтернатерры(ВМАльт).

Вирус ВМАльт поражает растения, но безопасен для человека, поскольку не способен размножаться в клетках млекопитающих. Растительные вирусы еще не применяются в терапии, но изучение перспектив их использования активно ведется во всем мире.

«Для терапии разных видов опухолей могут подойти разные системы доставки препаратов, и важно иметь широкий выбор платформ. Вирусы растений — только одно из направлений, но уже сегодня они демонстрируют огромный потенциал», — отметила стажер-исследователь отдела современных биоматериалов Института регенеративной медицины Сеченовского Университета Дарья Файзуллина.

Для исследования ученые использовали два типа вирусов: уже хорошо изученный вирус табачной мозаики (ВТМ) и ВМАльт. Нагревая вирусы до 98°C, они преобразовали их в сферические частицы, которые лучше проникают в клетки опухоли благодаря размеру менее 300 нанометров.

Эти частицы команда протестировала на клеточных культурах саркомы Юинга и здоровых фибробластах. Результаты показали, что частицы ВМАльт проникают в опухолевые клетки эффективнее, чем частицы ВТМ – а, значит, в перспективе смогут более эффективно доставлять в них необходимые препараты.

«Мы впервые показали, что частицы ВМАльт демонстрируют высокую избирательность к опухолевым клеткам саркомы Юинга без дополнительной модификации. Это открывает возможности для таргетной доставки лекарств в терапевтических целях», — подчеркнула Дарья Файзуллина.

Одно из преимуществ ВМАльт – большее по сравнению с вирусом табачной мозаики количество аминокислотных остатков. Это позволит более эффективно «нагружать» частицы препаратами, которые нужно доставить в клетки опухоли.

Точный механизм проникновения частиц в клетки пока неизвестен. Ученым предстоит выяснить его в дальнейших исследованиях. Также они планируют изучить эффективность структурно-модифицированных частиц на других типах опухолей, таких как остеосаркома и глиобластома.

Результаты исследования опубликованы в журнале Viruses.

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