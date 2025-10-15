  • Добавить в закладки
15 октября, 15:34
Адель Романенкова
На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
Изображение 3I/ATLAS, полученное телескопом ATLAS в момент обнаружения 1 июля 2025 года
Изображение 3I/ATLAS, полученное телескопом ATLAS в момент обнаружения 1 июля 2025 года / © ATLAS/University of Hawaii/NASA

Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года и практически сразу идентифицировали как комету: у нее уже прослеживались кома, то есть облако испаряющегося вещества, и даже небольшой хвост. Тогда она была немногим ближе орбиты Юпитера. Сейчас приближается к перигелию — ближайшей от Солнца точке. Она будет расположена в 203 миллионах километров от светила, то есть комета окажется ближе Марса. Этот момент ожидается 29 октября 2025 года.

После открытия этого уже третьего в истории наблюдений Солнечной системы объекта из межзвездного пространства астрономы заинтересовались, не попадала ли 3I/ATLAS «в кадр» раньше, и начали просматривать архивные данные разных обсерваторий. Догадка оказалась верна: комету неоднократно удавалось заснять совершенно случайно.

Недавно исследователи из Мэрилендского университета (США) изучили снимки межзвездного объекта, сделанные космическим телескопом TESS. Он занимается поиском экзопланет и для этого ведет плановый обзор всей небесной сферы. Обсерватория условно разделяет каждое ее полушарие на 26 секторов и просматривает каждый сектор в течение 27 дней подряд. При этом каждые 200 секунд делается его снимок. Такая специфика работы телескопа позволила собрать о межзвездной комете бесценный набор данных за период с 7 мая по 1 июня 2025 года.

Изображения 3I/ATLAS, полученные с помощью космической обсерватории TESS / © Adina D. Feinstein et al, 2025

Тогда 3I/ATLAS была еще за орбитой Юпитера — примерно в шести астрономических единицах, то есть в шесть раз дальше Земли от Солнца. TESS в это время успел сделать в общей сложности около девяти тысяч ее изображений. Результатами их анализа ученые поделились в статье для Research Notes of the AAS.

Для понимания степени активности кометы специалисты измерили, как менялась ее яркость от центра к краям и сравнили с аналогичным изменением на изображениях нескольких астероидов — «сухих» камней, с которых никакие летучие вещества не испаряются. Выяснилось, что 3I/ATLAS на тот момент внешне от астероида практически не отличалась, то есть ожидаемой комы у нее не увидели.

Тем не менее астрономы считают, что кома у 3I/ATLAS была уже тогда: примерно с середины мая объект стал постепенно становиться ярче, а это говорит о кометной активности. Исследователи заподозрили, что кому на снимках TESS просто не удалось распознать из-за низкой скорости распространения газа и пыли: вещество вылетало с поверхности так медленно, что это не позволяло ей сформировать вокруг различимое облако.

К тому же TESS помог оценить размеры объекта примерно в шесть километров. Ученые сильно сомневаются, что это диаметр «голого» кометного ядра: ранее с помощью «Хаббла» определили, что ядро должно иметь диаметр лишь от 2,8 до 4,4 километра. Поэтому предполагается, что на самом деле TESS «видел» ядро вместе со скрытой комой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
235 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
