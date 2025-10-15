Уведомления
На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года и практически сразу идентифицировали как комету: у нее уже прослеживались кома, то есть облако испаряющегося вещества, и даже небольшой хвост. Тогда она была немногим ближе орбиты Юпитера. Сейчас приближается к перигелию — ближайшей от Солнца точке. Она будет расположена в 203 миллионах километров от светила, то есть комета окажется ближе Марса. Этот момент ожидается 29 октября 2025 года.
После открытия этого уже третьего в истории наблюдений Солнечной системы объекта из межзвездного пространства астрономы заинтересовались, не попадала ли 3I/ATLAS «в кадр» раньше, и начали просматривать архивные данные разных обсерваторий. Догадка оказалась верна: комету неоднократно удавалось заснять совершенно случайно.
Недавно исследователи из Мэрилендского университета (США) изучили снимки межзвездного объекта, сделанные космическим телескопом TESS. Он занимается поиском экзопланет и для этого ведет плановый обзор всей небесной сферы. Обсерватория условно разделяет каждое ее полушарие на 26 секторов и просматривает каждый сектор в течение 27 дней подряд. При этом каждые 200 секунд делается его снимок. Такая специфика работы телескопа позволила собрать о межзвездной комете бесценный набор данных за период с 7 мая по 1 июня 2025 года.
Тогда 3I/ATLAS была еще за орбитой Юпитера — примерно в шести астрономических единицах, то есть в шесть раз дальше Земли от Солнца. TESS в это время успел сделать в общей сложности около девяти тысяч ее изображений. Результатами их анализа ученые поделились в статье для Research Notes of the AAS.
Для понимания степени активности кометы специалисты измерили, как менялась ее яркость от центра к краям и сравнили с аналогичным изменением на изображениях нескольких астероидов — «сухих» камней, с которых никакие летучие вещества не испаряются. Выяснилось, что 3I/ATLAS на тот момент внешне от астероида практически не отличалась, то есть ожидаемой комы у нее не увидели.
Тем не менее астрономы считают, что кома у 3I/ATLAS была уже тогда: примерно с середины мая объект стал постепенно становиться ярче, а это говорит о кометной активности. Исследователи заподозрили, что кому на снимках TESS просто не удалось распознать из-за низкой скорости распространения газа и пыли: вещество вылетало с поверхности так медленно, что это не позволяло ей сформировать вокруг различимое облако.
К тому же TESS помог оценить размеры объекта примерно в шесть километров. Ученые сильно сомневаются, что это диаметр «голого» кометного ядра: ранее с помощью «Хаббла» определили, что ядро должно иметь диаметр лишь от 2,8 до 4,4 километра. Поэтому предполагается, что на самом деле TESS «видел» ядро вместе со скрытой комой.
