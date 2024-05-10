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В салонах автомобилей обнаружили потенциальные канцерогены
В пробках воздуха из салонов сотни автомобилей разных производителей выявили широкий спектр огнестойких химикатов, которые могут влиять на здоровье человека.
Ученые из Школы окружающей среды при Дьюкском университете в Северной Каролине и Беркли (США) вместе с коллегами из канадского города Торонто впервые использовали пассивные силиконовые пробоотборники, чтобы выявить и описать огнестойкие химикаты, присутствующие в салонах легковых автомобилей. Также удалось оценить их связь с температурой окружающей среды, диапазон которой составил от минус пяти до плюс 30 градусов Цельсия. О результатах исследователи рассказали в статье для журнала Environmental Science and Technology.
Участниками стали жители 30 штатов США, владеющие автомобилями 2015 года выпуска или новее. Всего в выборку вошла 101 машина: 49 (50%) — с двигателем внутреннего сгорания, 26 (25%) — электрическим и столько же с гибридным. В списке стран — производителей авто были Соединенные Штаты, Япония, Мексика, Германия, Южная Корея, Канада, Австрия, Бельгия, Великобритания, Франция, Словакия и Швеция.
Образцы собирали в холодное (средняя температура — 8,7 градуса Цельсия) и теплое (21,9 градуса) время года, чтобы оценить влияние температуры: с февраля по май и с июля по сентябрь 2022-го. Автомобилистам рассылали наборы с инструкцией и попросили повесить силиконовые пробоотборники на зеркало заднего вида на семь дней, по прошествии которых добровольцы заворачивали приборы в фольгу, помещали в пакет с застежкой-молнией и отправляли обратно в лабораторию.
Кроме того, участники должны были прислать небольшой — около сантиметра — кусок пены из переднего сиденья автомобиля, для чего им, как правило, приходилось залезать под кресло. В итоге ученые получили 52 образца.
Образцы анализировали на наличие бромированных и фосфорорганических антипиренов. В пробах воздуха искали какие-либо из 49 таких химикатов, обычно обнаруживаемых в окружающей среде, в пене — из 15.
По результатам анализов ученые обнаружили как минимум в одном пробоотборнике 17 различных огнестойких веществ, среди них — шесть типов бромированных антипиренов. Самым распространенным оказался 2,4,6-трибромфенол: его выявили в 22% зимних и 43% летних проб. В большинстве случаев исследователи находили фосфорорганические антипирены, по меньше мере 12 таких соединений присутствовали в одном образце.
Четыре типа фосфорорганических антипиренов выявили более чем в 60% проб как в зимний, так и в летний период: триэтилфосфат, триизобутилфосфат, три-н-бутилфосфат и трис(1-хлор-2-пропил)фосфат. Именно летом более чем в 58% образцов нашли два дополнительных фосфорорганических антипирена: трис(1,3-дихлор-2-пропил)фосфат и трифенилфосфат.
Помимо этого, летние концентрации некоторых таких замедлителей огня были значительно выше, чем зимние: повышение температуры окружающей среды на градус приводило к росту концентрации три-н-бутилфосфата и трис(1-хлор-2-пропил)фосфата в среднем на 12%. По мнению авторов статьи, эти данные указывают на то, что температура играет важную роль в степени выделения огнестойких химикатов внутри салона.
Уровни обнаруженных антипиренов не зависели от марки, модели, года либо страны выпуска автомобиля. Однако концентрации трис(1-хлор-2-пропил)фосфата и три-н-бутилфосфат были значительно ниже в машинах с полностью электрическими двигателями по сравнению с ДВС: и зимой, и летом уровни первого химического вещества оказались примерно в шесть раз ниже в электромобилях, а второго — в три раза ниже.
Гибридные авто в этом плане тоже проигрывали. Но ученые подчеркнули, что наблюдаемые ими тенденции по типам двигателей могут искажаться в зависимости от марки машины.
Исследователи провели дополнительные анализы пены из сидений и пришли к выводу, что присутствие некоторых антипиренов в пенопласте способствует повышению их уровней в воздухе внутри машин. Хотя, конечно, в случае того же трис(1-хлор-2-пропил)фосфата сиденья не единственный источник. Аналогичную роль могут играть подголовники, обшивка крыши, внутренняя обивка, различные компоненты из пенополистирола.
Несмотря на небольшой размер выборки и другие ограничения, американские и канадские ученые отметили, что они первыми рассмотрели связь между антипиренами в пенопласте автомобильных сидений и их уровнями в воздухе внутри салона.
До сих пор личные автомобили оставались недостаточно изученным источником таких огнезащитных компонентов, хотя многие жители мегаполисов постоянно ездят на машинах, возят в них детей в школы или детсады. В США среднестатистический водитель проводит за рулем по 55 минут в день. Учитывая доказанную или потенциальную канцерогенность антипиренов, необходимы более подробные исследования этой важной темы.
Подытоживая, авторы научной работы рекомендовали водителям контролировать температуру в салоне, чаще открывать окна и парковаться в гараже либо в тени, а не на солнце, чтобы ограничить воздействие антипиренов. Однако наибольшего эффекта можно добиться, если производители значительного сократят количество используемых огнезащитных веществ.
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