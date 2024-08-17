Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Геологи нашли самую полную летопись времен «Земли-снежка»
В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.
В далеком прошлом на Земле произошли одно за другим два крупных оледенения — стертское и мариноанское. Первое (717–658 миллионов лет назад) наиболее суровое. Льды лежали даже на экваторе. В геологии этот период называют криогением, а описывающую его гипотезу — «Земля-снежок».
Одни считают, что в криогении планета обледенела полностью, замерзли океаны, реки, неподвижные ледники сковывали все. Другие, напротив, полагают, что оледенения были локальными, а поверхность подвергалась активной эрозии, существенно изменив ландшафт континентов.
Еще в 1970-х ученые предположили, что комплекс горных пород Порт Аскейг, обнажение которого выходит на острове Айлей и других местах в Шотландии, образовался во время стертского оледенения. Это один из самых полных стратиграфических разрезов того времени. Толщина формации (1,1 километра), признаки наступления и отступления ледников идут вразрез с гипотезой о постоянном длительном ледниковом покрове.
Чтобы прояснить вопрос, ученые из Великобритании во главе с Университетским колледжем в Лондоне проанализировали датировки обломочных цирконов из формации Порт Аскейг. Наиболее полно она представлена на островах Шотландии, на севере и юге графства Донегол в Ирландии. Стратиграфически занимает срединное положение в более крупной серии пород дальред. Под ней залегает формация Гар Эйлех.
Ученые взяли 11 проб из песчаников формаций Порт Аскейг и Гар Эйлех, выделили из них более 2000 обломочных цирконов и определили возраст уран-свинцовым методом. Статья об этом опубликована в Journal of the Geological Society.
Возраст минералов из восьми образцов соответствовал стертскому оледенению. У остальных он существенно древнее, уходя в архей, что по мнению авторов, указывает на разрушение ледником древнего континента Лаврентия. А значит, обледенение было частичным и подвижным. На глубокие преобразования ландшафта указывает и распределение цирконов разного возраста вверх по формации Порт Аскейг.
Одно из обнажений, выходящее на шотландских островах Гарвеллах, особенно интересно. В нем сохранилась запись смены от теплого тропического климата, предшествовавшего криогению, к обледенению. В других породах сходного возраста, например, в Северной Америке, Намибии, этого перехода нет.
Элиас Руген, первый автор статьи, уточнил, что им удалось впервые добыть убедительные данные о возрасте этих пород в Шотландии и Ирландии, что подтверждает их глобальное значение.
«Породы в Гарвеллачс уникальны. Это 70 метров древних карбонатов, залегающих под стертскими слоями и образовавшихся в тропических водах. В них сохранились следы теплой морской среды, где процветала цианобактериальная жизнь, сменившаяся постепенно на более холодное окружение. Период умеренного климата на Земле длительностью миллиард лет завершился», — пояснил Руген.
Имея на руках точный возраст горных пород, ученые могут теперь маркировать начало криогения. Возможно, это станет новым «золотым гвоздем». Так называют опорный разрез, демонстрирующий нижнюю границу геологического яруса.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Человеку важны самовыражение и уникальность, но стремление к ним может расходиться с другими социальными потребностями, связанными с чувством принадлежности к группе и общности с ней. Некоторые прошлые исследования показали, что в борьбе этих противоречий желание выделяться проигрывает и в последние годы снижается, но систематически тенденцию не изучали. Психологи из Университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как изменилась потребность отличаться от других за последние 20 лет.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Победил слабейший: как сражение на Марне перевернуло ход мировой истории
Starship проделал на Земле при старте громадную дыру. Почему это может отменить создание баз на Луне и Марсе?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии