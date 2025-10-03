  • Добавить в закладки
3 октября, 13:32
Юлия Трепалина
41

Замена красного мяса бобовыми помогла мужчинам похудеть и снизить уровень холестерина

❋ 4.3

Группа финских ученых устроила эксперимент: в рационе здоровых мужчин на полтора месяца ограничили потребление продуктов из красного и переработанного мяса, заменив их бобовыми. Шести недель такого питания оказалось достаточно, чтобы сбросить вес и улучшить показатели крови.

© Rawpixel, rawpixel.com

Рандомизированное контролируемое исследование провели специалисты в области питания и здравоохранения из Хельсинкского университета (Финляндия). Результаты показали: избавиться от лишних килограммов возможно, если частично убрать из рациона колбасу, говядину, бекон и тому подобное, включив вместо них блюда из гороха и бобов. Статья об этом вышла в журнале European Journal of Nutrition.

К эксперименту привлекли мужчин, не имеющих проблем с кишечником, печенью или почками, а также других серьезных заболеваний вроде диабета и рака. Кроме того, не допускались курение, злоупотребление алкоголем, прием определенных лекарств и недавние поездки за границу. В итоге в испытаниях поучаствовали 102 человека трудоспособного возраста (от 21 до 61 года).

Перед началом эксперимента и по его окончании все мужчины прошли медицинский осмотр, сдали образцы мочи и крови для анализа. Участников разделили на «мясную» и «бобовую» группы. В первой разрешалось съедать 760 граммов красного и переработанного мяса в неделю, что должно было составлять четверть от общего потребления белков. В остальном рекомендовали придерживаться обычного стиля питания.

Во второй группе потребление таких видов мяса сократили до 200 граммов в неделю. Это снижение компенсировали, добавив бобовые, за исключением сои. К примеру, испытуемые могли есть гороховый суп, зеленый горошек, бобы, овощные котлеты из бобовых и так далее. Допускались и другие привычные источники белка: курятина, рыба, яйца и прочее.

В остальном все участники могли питаться, как и ранее, специально себя не ограничивая. Исследователи предоставили рекомендованные продукты (красное мясо и бобовые) вместе с рецептами приготовления блюд. Их нужно было употребить в отведенный срок, о чем испытуемые отчитывались, заполняя дневник питания в мобильном приложении. С его же помощью отслеживали соблюдение условий эксперимента.

Через шесть недель мужчины из «бобовой» группы в среднем сбросили килограмм. Также у них снизился уровень общего и «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности, ЛПНП), вредящего здоровью сердца и сосудов. Уровень железа, несмотря на сокращение в рационе красного мяса, повысился.

В «мясной» группе тоже отметили небольшое снижение веса (в среднем участники похудели на 300 граммов), что ученые объяснили побочным эффектом более пристального внимания к питанию. При этом уровни общего холестерин и ЛПНП, напротив, немного увеличились.

Исследователи отметили, что специально сосредоточили внимание на мужчинах, поскольку они в среднем едят больше мясных продуктов, чем женщины. Учитывая, что изменения привычного рациона в эксперименте были небольшими, ученые назвали результаты впечатляющими. Они добавили, что скорректировать таким образом питание совсем несложно и это под силу любому мужчине.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
838 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
