У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Сегодня, 11 июля, в 05:35 утра по московскому времени, ракета Falcon 9 взлетела в 70-й раз за 2024-й (Россия в этом году пока выполнила только восемь космических пусков). В этом конкретном запуске использовали первую ступень, которая ранее уже совершила 18 полетов. Но хотя она и отработала нормально (и успешно села на платформу), вторая ступень не смогла отработать штатно. Повторный запуск ее двигателя Merlin Vacuum не удался, по каким причинам — пока не ясно.

Из-за проблем со вторым включением вторая ступень не смогла довывести 20 спутников Starlink на запланированную орбиту. Компании Илона Маска удалось связаться только с пятью аппаратами из 20, и сейчас она пытается вывести их на как можно более высокую орбиту за счет маломощных двигателей самих спутников.

Шансы на успех неочевидны. Тринадцать из 20 спутников, выводимых ракетой в этот раз, имели функцию Direct to Cell, то есть могли обеспечивать интернет не через тарелку Starlink, а напрямую по мобильному телефону пользователя.

© SpaceXtudio



Случившееся весьма необычно, потому что Falcon 9 — самая надежная ракета в истории человечества. На сегодня у нее 364 полета, лишь один из которых (в 2016 году) закончился полной неудачей (потерей ракеты и полезной нагрузки). Еще два завершились частично неудачно: миссия SpaceX CRS-7 в 2012 году и сегодняшний полет. В обоих случаях частичных неудач ракета недовывела полезную нагрузку на нужную орбиту.

Пуск 11 июля 2024 года прервал цепочку из 344 безаварийных пусков Falcon 9 — самую длинную в истории человечества. С учетом сегодняшней частичной неудачи доля полностью удачных стартов Falcon 9 упала до 99,18% (три случая из 364 пусков).

Для сравнения можно указать, что ракета «Союз-У» (самая массовая по пускам на сегодня) из 795 полетов имела 22 аварийных (97,3% надежности), российский «Протон-М» (начал летать в 2001 году) из 115 запусков имел 10 не полностью успешных (надежность — 91,3 %). Хотя на фоне конкурентов надежность ракет SpaceX выглядит очень хорошо, для самой компании случившееся весьма неприятно. Конкретно эта модификация ракеты, Falcon 9 Block 5, до сих пор не сталкивалась даже с частичными неудачами.

Одна из причин высокой надежности ракеты — специфическая идеология ее конструирования. Первую ступень сознательно создали многодвигательной, с той же идеей, что стояла за решением Сергея Королёва о многодвигательности советской лунной ракеты Н-1 (большое число двигателей первой ступени может обеспечить выведение, даже если один из двигателей отработал нештатно).

С Falcon 9 уже случалось, что какой-то двигатель первой ступени отказал, но за счет работы остальных ракета все же выводила свою полезную нагрузку на приемлемую для дальнейшей работы орбиту. Однако на второй ступени у Falcon 9 многодвигательности нет (в отличие от второй ступени Starship или королёвской Н-1, например), поэтому компенсировать сегодняшнюю аномалию работы ее двигателя было нечем.

При этом случившееся вряд ли связано с частичной многоразовостью: первая ступень ракеты отработала штатно, а вторые ступени Falcon 9 одноразовые, то есть всегда нового производства. Ряд отраслевых наблюдателей отметили, что всего через пару минут после первого запуска двигателя второй ступени началось образование необычайно большого количества инея. Хотя лед образуется на второй ступени в таких обстоятельствах всегда (за счет сброса части жидкого кислорода), сегодня его было определенно больше обычного. То есть нельзя исключить, что из бака жидкого кислорода произошла утечка. Это может объяснять сбой при втором включении.



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