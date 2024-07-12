Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Убеждение, что менструальные спазмы бывают только во время овуляции, поставили под сомнение
С 1938 года считается, что менструальные спазмы у женщин возникают только в период, когда яйцеклетка выходит из яичников, то есть во время овуляции. Канадские ученые опровергли это представление.
Менструальными спазмами называют выраженную пульсирующую или тянущую боль в нижней части живота, которая появляется за несколько дней до начала месячных или во время них. Спазмы могут быть разными по силе: одни женщины переносят их спокойно, другие пьют обезболивающее, третьи вынуждены отвлекаться от работы и других дел.
Согласно современным представлениям (основанным на результатах исследования 1938 года), менструальные спазмы связаны со снижением уровня прогестерона в конце овуляции — периода выхода яйцеклетки. Однако специалисты из Университета Британской Колумбии в Канаде доказали обратное. Они обнаружили, что менструальные спазмы возникают и во время ановуляторных циклов, то есть когда яичники женщины яйцеклетку не выделяют. Соответствующую научную статью опубликовал Journal of Pain Research.
В исследовании участвовали 75 женщин от 19 до 35 лет. В течение одного полного менструального цикла каждая из них вела дневник, в котором каждый день описывала свое самочувствие. Важно было фокусироваться на том, есть ли спазматические боли и если есть, характеризовать их интенсивность. При этом у 40 участниц исследования циклы были овуляторные, а у 35 участниц — ановуляторные. Длились циклы у разных женщин в основном одинаково, в среднем — 29,5-30 дней. Менее чем для 10% женщин из выборки они продолжались более 35 дней.
Обнаружилось, что при ановуляции менструальные спазмы тоже возникают. При этом у женщин с ановуляторными циклами боли зачастую были сильнее и чаще, а также длились дольше, чем у участниц с овуляцией.
Ученые дополнительно изучили четыре других исследования, посвященных овуляции. Они заметили, что в каждой из работ спазмы присутствовали в описании как овуляторных, так и ановуляторных циклов. Согласно метаанализу, такие боли возникали в два раза чаще при нормальном (овуляторном) цикле. Однако количество случаев менструальных спазмов при ановуляции все равно значимо — особенно учитывая, что этот симптом считался невозможным без выделения яйцеклетки.
Главный вывод исследования заключается в том, что цикл больше нельзя считать овуляторным, если женщина сталкивается со спазматическими болями во время него. Кроме того, необходимо выявить механизм возникновения этого симптома — понять, что, кроме снижения уровня прогестерона, может его вызывать. Внимание к этой теме, надеются ученые, позволит усовершенствовать методы облегчения менструальных спазмов и помочь женщинам не «выпадать» из привычной жизни на определенном этапе цикла.
Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.
Открытая недавно планета LHS 1140 b заинтересовала ученых как потенциально обитаемая. В новой работе канадские исследователи подтвердили, что это, скорее всего, мир с теплым океаном, окутанным насыщенной азотом атмосферой.
За 13 миллиардов лет своей истории наш Млечный Путь поглотил как минимум шесть других галактик, а скорее всего, больше десяти. И вот ученые нашли «замерзшее во времени» ядро одной из них — черную дыру средней массы.
Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.
Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.
Если человек не может однозначно интерпретировать какое-то визуальное явление, у него возникает желание рассмотреть его получше. Американские ученые впервые продемонстрировали, что происходит в этот момент в мозге.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Ученые волнами атакуют открытие Содома. С ним что-то не так — или что-то не так с атакующими?
Russia 2077
Медицина в «полном объеме»: как виртуальная реальность спасает людей
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии