Убеждение, что менструальные спазмы бывают только во время овуляции, поставили под сомнение

С 1938 года считается, что менструальные спазмы у женщин возникают только в период, когда яйцеклетка выходит из яичников, то есть во время овуляции. Канадские ученые опровергли это представление.

Менструальными спазмами называют выраженную пульсирующую или тянущую боль в нижней части живота, которая появляется за несколько дней до начала месячных или во время них. Спазмы могут быть разными по силе: одни женщины переносят их спокойно, другие пьют обезболивающее, третьи вынуждены отвлекаться от работы и других дел.

Согласно современным представлениям (основанным на результатах исследования 1938 года), менструальные спазмы связаны со снижением уровня прогестерона в конце овуляции — периода выхода яйцеклетки. Однако специалисты из Университета Британской Колумбии в Канаде доказали обратное. Они обнаружили, что менструальные спазмы возникают и во время ановуляторных циклов, то есть когда яичники женщины яйцеклетку не выделяют. Соответствующую научную статью опубликовал Journal of Pain Research.

В исследовании участвовали 75 женщин от 19 до 35 лет. В течение одного полного менструального цикла каждая из них вела дневник, в котором каждый день описывала свое самочувствие. Важно было фокусироваться на том, есть ли спазматические боли и если есть, характеризовать их интенсивность. При этом у 40 участниц исследования циклы были овуляторные, а у 35 участниц — ановуляторные. Длились циклы у разных женщин в основном одинаково, в среднем — 29,5-30 дней. Менее чем для 10% женщин из выборки они продолжались более 35 дней.

Обнаружилось, что при ановуляции менструальные спазмы тоже возникают. При этом у женщин с ановуляторными циклами боли зачастую были сильнее и чаще, а также длились дольше, чем у участниц с овуляцией.

Ученые дополнительно изучили четыре других исследования, посвященных овуляции. Они заметили, что в каждой из работ спазмы присутствовали в описании как овуляторных, так и ановуляторных циклов. Согласно метаанализу, такие боли возникали в два раза чаще при нормальном (овуляторном) цикле. Однако количество случаев менструальных спазмов при ановуляции все равно значимо — особенно учитывая, что этот симптом считался невозможным без выделения яйцеклетки.

Главный вывод исследования заключается в том, что цикл больше нельзя считать овуляторным, если женщина сталкивается со спазматическими болями во время него. Кроме того, необходимо выявить механизм возникновения этого симптома — понять, что, кроме снижения уровня прогестерона, может его вызывать. Внимание к этой теме, надеются ученые, позволит усовершенствовать методы облегчения менструальных спазмов и помочь женщинам не «выпадать» из привычной жизни на определенном этапе цикла.

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