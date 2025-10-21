Уведомления
Starship предложили запустить к Урану
Новую миссию к Урану, по нынешним планам, нужно запустить в начале 2030-х годов, но зонд к тому времени вряд ли успеют построить и подготовить. Это может оказаться даже к лучшему: ученые обдумывают вариант использования для полета к ледяному гиганту новейшей космической системы Starship, которая сейчас проходит испытания. Она могла бы добраться до Урана на несколько лет быстрее, чем предполагается по классической схеме.
Зонд «Вояджер-2» 24 января 1986 года пролетел в 81,5 тысячи километров от Урана, и это пока единственный в истории случай нашего близкого рассмотрения этой планеты. У нее тогда нашли целый список ранее неизвестных спутников и колец, а главное — обнаружили особенности, которые по сей день непросто объяснить.
Например, выяснилось, что магнитное поле Урана не только смещено от его центра, но и сильно наклонено относительно оси вращения. В сочетании с широко известным впечатляющим наклоном самой этой оси (Уран «лежит на боку») это создает замысловатую картину. Кроме того, у Урана тогда не обнаружили внутреннего тепла, что тоже необычно. Наконец, в недрах некоторых его лун подозревают существование подледных океанов.
Для прояснения всех накопившихся за десятилетия вопросов об Уране и его системе разработана концепция миссии Uranus Orbiter and Probe. Она предполагает одновременный запуск к планете двух космических аппаратов: один станет его искусственным спутником, а другой спустится в атмосферу Урана и соберет там бесценную информацию.
Сегодняшний план предусматривает их запуск в 2031-2032 годах на ракете Falcon Heavy, гравитационный маневр у Юпитера для приобретения дополнительного ускорения и прибытие к Урану в 2044-2045 годах. Вот только все это, скорее всего, в намеченные сроки не состоится: зонды пока «в проекте». К началу следующего десятилетия они вряд ли будут готовы к запуску, что означает потерю шанса на использование гравитации Юпитера: при более позднем запуске он уже «уйдет» с траектории полета аппаратов.
Это сильно затягивает всю миссию. К Урану зонды долетят лишь к 2050-м годам, а ученые очень хотели бы успеть до середины века: в 2049-2050 годах в Северном полушарии планеты наступит весеннее равноденствие, и было бы интересно вблизи понаблюдать смену сезонов.
Особенно безнадежной сложившаяся ситуация стала выглядеть на фоне недавних сокращений бюджета NASA. Тем не менее в последние годы у исследователей ледяного гиганта появилась новая надежда: она связана с космической системой Starship, которую компания SpaceX Илона Маска разработала и испытывает сейчас для пилотируемых полетов на Марс. Как ее можно задействовать для отправки зондов к Урану, специалисты Массачусетского технологического института рассказали в недавней статье, представленной на конференции IEEE Aerospace в США.
По словам ученых, одна из главных особенностей Starship, которая может пригодиться для полета к Урану, — возможность дозаправки в космосе: «пустой» корабль отправляется на орбиту, затем к нему запускают такие же, заполненные топливом. Они по очереди стыкуются с основным и доставляют ему топливо, после чего Starship готов к путешествию по Солнечной системе.
Расчеты показали, что благодаря этому вполне можно обойтись без гравитационного разгона возле Юпитера: после семи-девяти сеансов дозаправки Starship способен самостоятельно долететь до самого Урана максимум за 10 лет. При этом рассматривают три варианта действий по прибытии. Один из них предполагает, что зонд после отделения выходит на нужную орбиту вокруг планеты сам, два других — что это за него проделывает Starship.
Значит, корабль должен будет тормозить в атмосфере. Он может делать делать это с помощью двигателей, но так получится большой расход топлива. Поэтому есть другой, весьма дерзкий способ — тормозить самим корпусом корабля: он трется об атмосферу и в итоге замедляется. Такая схема называется аэрозахватом. Она рискованная, но выгодная — всего за семь лет можно доставить к Урану до шести тонн полезного груза.
У астрономов появилось возможное объяснение феномену, который обнаружили несколько лет назад: у некоторых карликовых планет и даже астероидов есть кольца, как у газовых гигантов. Ученые предположили, что кольца малых тел формируются благодаря их неправильной форме и, как следствие, неравномерно распределенной гравитации.
22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. По статистике, этот дефект речи есть более чем у 400 миллионов человек — почти 5% населения земного шара. Ученые Пермского Политеха объяснили механизм возникновения заикания у детей и взрослых, почему оно чаще встречается у мужчин, можно ли остаться заикой после испуга, есть ли что-то общее между заиканием и иканием, как роль злодея или начальника поможет преодолеть проблемы с речью и как правильно общаться с заикающимися людьми.
Индийские психиатры описали необычное психическое расстройство у мужчины с алкогольной зависимостью. Так называемый синдром инкуба, сопровождаемый сексуальными галлюцинациями, развился у пациента при попытке сократить потребление спиртного.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
