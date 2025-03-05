  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 минуты назад
Елизавета Александрова
9

Планетологи решили загадку внутреннего источника тепла Урана

4.7

Ледяной гигант Уран давно привлекает внимание экстремальным наклоном и самой холодной атмосферой в Солнечной системе. Тем не менее ученые подозревали, что он производит собственное тепло. Теперь данные измерений показали, что это действительно так.

Астрономия
# Вояджер-2
# газовые гиганты
# космос
# ледяные гиганты
Уран на снимке с борта зонда "Вояджер-2"
Уран на снимке с борта зонда «Вояджер-2» / © NASA/JPL-Caltech

На самом деле, все планеты-гиганты Солнечной системы вырабатывают тепло. Это выяснили после сравнения энергии, которую они получают от Солнца, и энергии отдаваемой. Оказалось, что они испускают больше тепла, чем получают от нашей звезды. Более того, по расчетам, более половины тепла, идущего от Юпитера, Сатурна и Нептуна, — их собственное, произведенное внутри этих планет. Ученые подозревают, что в основном оно выделяется в процессе постепенного сжатия миров, то есть при их закономерной эволюции. Изначально газовые планеты были крупнее и горячее, а теперь продолжают незаметно остывать и уплотняться.

Уран выбивается из общей картины. Зонд «Вояджер-2», пролетевший мимо планеты в 1986 году, собрал данные о ее в основном водородно-гелиевой атмосфере. Выяснилось, что она самая холодная в Солнечной системе — температура в среднем минус 193 градуса Цельсия. Даже в облаках Нептуна, расположенного дальше от светила, теплее.

Тогда не удалось понять, есть ли у Урана какой-либо источник собственного тепла. Эти особенности заинтриговали ученых не меньше, чем экстремальный наклон оси планеты по отношению к плоскости эклиптики, то есть плоскости обращения планет вокруг Солнца. Этот наклон составляет без малого 98 градусов.

Напомним, Земля наклонена на 23,5 градуса, Марс — на 25 градусов. Из-за такой разницы об Уране часто говорят, что он «лежит на боку». Почему — еще предстоит выяснить. По одной из версий, это результат столкновения планеты с другим крупным небесным телом.

В любом случае из-за этого на Уране наблюдается самая большая разница в количестве получаемого тепла между северным и южным полушариями в зависимости от времени года. Правда, эти колебания трудно отслеживать, поскольку лето на Уране длится 21 год, остальные три сезона по столько же, а весь годовой оборот, соответственно, занимает 84 года.

Тем не менее недавно международная команда ученых собрала все данные наблюдений Урана за последние десятилетия и составила картину смены сезонов на планете с 1946 по 2030 год. Разумеется, ситуацию с 2025 по 2030 год смоделировали. О результатах работы исследователи рассказали в статье, выложенной на сервере препринтов arXiv.

Они объяснили, что максимально четкие представления о колебаниях температур на Уране в течение года помогли оценить так называемый энергетический бюджет планеты, то есть соотношение поглощаемого и испускаемого ею тепла.

Как выяснилось, Уран все-таки обладает собственным источником тепла, просто он очень слаб по сравнению с внутренним теплом Юпитера, Сатурна и Нептуна — составляет лишь 12,5% от поглощаемого солнечного тепла и 11% от всего того тепла, которое планета отдает. То есть Уран в основном возвращает космосу то, что получает от Солнца. В любом случае ясно, что отдает больше, чем получает. Значит, планета продолжает понемногу охлаждаться.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# Вояджер-2
# газовые гиганты
# космос
# ледяные гиганты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Мар
600
Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ: десять лет наблюдений
Московский Планетарий
Москва
Лекция
06 Мар
Бесплатно
Архитектура Токио: высота и динамика (1970–1990)
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
07 Мар
700
Ассириология в России. Ранний период (1881-1908)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Мар
Бесплатно
Древнерусские амазонки и другие героини русских сказаний
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Мар
Бесплатно
Математика велосипеда
Экспериментаниум
Москва
Лекция
08 Мар
450
Сверхновые: жизнь после жизни
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
08 Мар
700
Половой отбор
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
09 Мар
Бесплатно
Загадки и смыслы цивилизации Древнего Междуречья
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Мар
Бесплатно
Математика: функции
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:54
Редакция Naked Science

«Микки 17»: кинематографическая сатира или научная утопия?

Пон Джун‑хо вновь удивил мир кино своим последним проектом «Микки 17», представленным вне конкурса на 75‑м Берлинском кинофестивале. Эта третья англоязычная работа режиссера после «Сквозь снег» и «Окчи» успела привлечь внимание критиков благодаря гармоничному сочетанию научной фантастики, социальной сатиры и черного юмора.

Sci-Fi
# 3D-биопечать
# будущее
# научная фантастика
# фильмы
Позавчера, 13:00
КАИ

В Казани придумали, как увеличить ресурс двигателей пассажирских самолетов

Новая конструкция топливных форсунок авиационных воздушно-реактивных двигателей с системой охлаждения без применения и с применением электростатических полей от ученых КНИТУ-КАИ имени А. Н Туполева и Центрального института авиационного моторостроения имени П .И. Баранова предотвратит образование в них твердого углеродистого осадка. Конструктивные схемы включают наружную рубашку охлаждения с каналами особой геометрии.

КАИ
# двигатели
# самолеты
# топливо
# форсунки
8 часов назад
Evgenia

Физики создали новую магнитную квазичастицу — вортион

Ученые создали новое магнитное состояние — магнито-ионный вихрь, или «вортион». Их разработка обеспечивает точный контроль магнитных свойств на наномасштабе при комнатной температуре и прокладывает путь для более энергоэффективных вычислительных устройств.

Физика
# вортион
# вортионы
# квазичастицы
# магнетизм
# магнитные вихри
# магнито-ионные материалы
# нанотехнологии
# наноточки
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
2 марта
Березин Александр

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.

Космонавтика
# Blue Ghost
# NASA
# космос
# Луна
# США
Позавчера, 10:54
Редакция Naked Science

«Микки 17»: кинематографическая сатира или научная утопия?

Пон Джун‑хо вновь удивил мир кино своим последним проектом «Микки 17», представленным вне конкурса на 75‑м Берлинском кинофестивале. Эта третья англоязычная работа режиссера после «Сквозь снег» и «Окчи» успела привлечь внимание критиков благодаря гармоничному сочетанию научной фантастики, социальной сатиры и черного юмора.

Sci-Fi
# 3D-биопечать
# будущее
# научная фантастика
# фильмы
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
10 февраля
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Планетологи решили загадку внутреннего источника тепла Урана

    3 минуты назад

  2. Акне вылечат с помощью света и плазмы

    2 часа назад

  3. Шимпанзе снимают стресс потиранием гениталий

    2 часа назад

  4. Масштабный анализ подтвердил дурную репутацию пятниц в хирургии

    3 часа назад
Выбор редакции

Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

24 февраля

Последние комментарии

alexey al
12 минут назад
O, ну, вы лишь повторили статью. Тогда в ответ я могу повторить свое предыдущее сообщение. И ответьте на комментарий Вована.

Палеонтологи описали последствия драк гигантских броненосцев

Антон Сидорук
14 минут назад
мария, или на шитье одежды из шкур и изготовление копья

Каким бы вырос в современной семье ребенок тех Homo sapiens, что существовали, например, 100 тысяч лет назад? Отличался бы он чем-нибудь существенно, кроме внешности?

alexey al
15 минут назад
Alexander, и где вы найдете столько ртути? Одно дело, растворять золото, и совсем другое - руду, концентрацией в несколько грамм на тонну.

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

alexey al
20 минут назад
Сергей, столько пустых слов, а пафоса то у вас... 😁

Наклон лунной орбиты объяснили влиянием второго спутника Земли

Дождиков Антон
2 часа назад
Молодцы. Теперь частники очень быстро скакнут на Луну и в космос. Кстати скорее всего применяли натренированый на reinforcement learning алгоритм посадки.

Видео: как частный модуль Blue Ghost сел на Луну

Victor Signal
3 часа назад
Отличное фото! На луне нет атмосферы и потребление энергии от солнечных панелей максимально с самой первой секунды восхода.

Посадочный модуль Blue Ghost запечатлел первый восход солнца на Луне

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, за державу обидно. Все кому не лень научились сажать аппараты на Луну хоть порой и не без косяков. А в Луну только наши влетели.

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Skeptik
3 часа назад
Какая то частная компания мягко прилунила спускаемый аппарат, а наши ученые, на полном гособеспечении, тупо разбили.

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Игорь Еньков
3 часа назад
Gwaihir, какая же глупая выросла молодежь! Ни ума, ни фантазии! Меня радует только одно - как легко управлять сознанием современных поколений, верящих

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Александр Французов
4 часа назад
Иван, А это так важно,подчеркнуть , что чел с копроины?

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Александр Французов
4 часа назад
как обычно, по американски - кинемотографично.

Видео: как частный модуль Blue Ghost сел на Луну

Александр Сивоконь
5 часов назад
Ну что сказать, молодцы. А Европа пусть локти кусает . И да и перед кем это Китай должен отчитываться что ему на своей територии строить.

Китай без объявления начал строить сразу 12 реакторов нового типа

Александр Березин
5 часов назад
Владимир, в огороде бузина, а в Киеве дядька?

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Иван Колупаев
6 часов назад
Николай, ну да, ну да 🙄 Z-патриотов здорово утешает факт что деньги американские, а вооружение европейское. А сами укры уже четвертый год ничего не

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Николай Пронин
6 часов назад
Игорь, согласен.

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Николай Пронин
6 часов назад
Иван, Конечно не могут. Деньги то, американские.

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Yelena T
7 часов назад
Роботов придется утилизировать, опять же экология. А люди родились-умерли, ушли туда же в землю. Да дороже, но если богатые хотят жить богато с

Будущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариев

Дождиков Антон
7 часов назад
Одной стране все-таки тяжеловато держать космическую отрасль. Без шуток про "Роскосмос", но должно быть определенное число квалифицированных

Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 6 вновь перенесли

Дождиков Антон
7 часов назад
Зачем объявлять громогласно про "хорошие дела"? Посмотрим, сколько реакторов в отместку построит Трамп.

Китай без объявления начал строить сразу 12 реакторов нового типа

Дождиков Антон
7 часов назад
Можно сказать без всякого двусмысленного подтекста - "второй отец" у 2,4 миллионов. Как тебе такое, многодетный Илон Маск?

Умер донор Джеймс Харрисон, чья кровь спасла более двух миллионов младенцев

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно