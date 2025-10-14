  • Добавить в закладки
14 октября, 08:07
Александр Березин
16

SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя

❋ 4.7

Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
После отделения второй ступени, первая должна была перезапустить 13 из 33 двигателей (то есть все вне внешнего кольца двигателей). Но, как видно на схеме в левом нижнем углу, один их 13 двигателей не перезапустился / © SpaceX

Сегодня, 14 октября 2025 года, в 2 часа 23 минуты по Москве с космодрома SpaceX в Техасе прошел одиннадцатый испытательный пуск двухступенчатой системы Starship. Впервые за все время испытательный полет обеих ступеней прошел без единой накладки, которая могла бы стать критичной в реальном полете.

Это могло бы существенно поднять шансы США на успех в лунной гонке с Китаем если бы не тот факт, что это последний полет второй версии Starship. Третья версия будет содержать столько технических новшеств, что в первые полеты может и не продемонстрировать ту же степень надежности.

Практически безупречно отработала первая ступень Starship, B15-2. Ранее она уже летала в космос и была посажена на стартовую башню. B15-2 стала второй повторно использованной первой ступенью Starship. Спасение и переиспользование первой ступени технически намного проще, чем второй, поскольку скорость последней намного выше, отчего гасить ее куда сложнее.

В новом запуске она протестировала новый режим торможения — схему 13-5-3. При ней первая ступень после отделения от второй сперва перезапускает 13 двигателей Raptor из 13 для первой фазы торможения. Затем остаются рабочими пять, после чего — только три. До этого использовался режим 13-3, когда сразу после первого маневра торможения работать продолжали только три двигателя. 13-5-3 позволит сделать торможение первой ступени более плавным.

Конечная цель новой ракеты и корабля — многократные космические полеты, в том числе с людьми на борту. Поэтому SpaceX тестирует и режимы частичной потери теплового щита из керамических плиток — чтобы избежать аварийных ситуаций и катастроф в стиле шаттлов. Сегодня компания запустила корабль более чем с сотней преднамеренно снятых теплозащитных плиток, группами по четыре в каждой точке снятия. Раньше убранные плитки располагались по одной, создавая меньшее пятно нагрева при торможении в атмосфере.

Лишь в одной точке убрана была одна плитка: на носу корабля (он же вторая ступень ракеты). Это потенциально опасно, поскольку нос не только сильно нагревается при входе в атмосферу, но и закрывает собой небольшой кислородный бак, обеспечивающий посадку. В случае прогара обшивки в этом месте произошел бы взрыв — чего так и не случилось.

Серьезная тепловая нагрузка не привела ни к одному прогару обшивки Starship даже несмотря на сознательное ослабление теплозащиты. Вероятно, сказался выбор как материала нержавеющей стали. Алюминиевые сплавы, из которых ракеты делали раньше, далеко не столь устойчивы к высоким температурам / © SpaceX

В прошлом, десятом испытательном полете, компания тестировала вывод в космос восьми макетов спутников Starlink V3. Они существенно крупнее предшественников, массой по две тонны и в прошлом полете их выгрузка специальным устройством прошла излишне резко, с ощутимыми ударами. В этот раз система вывода сработала плавно. Это весьма важно, поскольку ударные нагрузки способны повредить аппаратуру спутника и шлюз корабля.

После вывода 16 тонн полезной нагрузки вторая ступень протестировала перезапуск одного из своих двигателей Raptor на орбите. Технически это непростая задача: корректное зажигание двигателя в вакууме не всегда проходит успешно даже на давно отработанных системах.

Несмотря на серьезно ослабленную теплозащиту, корабль после этого нормально вошел в атмосферу, планово замедлился точно над заданной точкой в Индийском океане и провел симуляцию мягкой посадки. Симуляцией ее называют потому, что садиться Starship должен на стартовую башню, а не на воду, как в ходе этих испытаний. В остальном посадка сходна, поскольку требуется сбросить скорость до точно заданной.

Перед посадкой корабль завис в воздухе, симулируя спасение. Затем двигатели отключили и он упал в Индийский океан / © SpaceX

Успех испытаний практически полный: первая ступень не смогла запустить один из 13 намеченных двигателей Raptor, и это практически единственная заметная аномалия. Впрочем, из-за многодвигательности системы и этого числа вполне хватило для контролируемого торможения, несмотря на то, что углы входа в атмосферу для обеих ступеней были выбраны наиболее агрессивными (то есть с наибольшими нагрузками и нагревом).

Ранее, после нескольких неудачных запусков Starship подряд, в США многие отраслевые наблюдатели прогнозировали победу Китая в лунной гонке. Naked Science в отдельном тексте подробно разбирал, почему это маловероятно, хотя и было бы оптимальным вариантом развития событий.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
