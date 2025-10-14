Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя
Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.
Сегодня, 14 октября 2025 года, в 2 часа 23 минуты по Москве с космодрома SpaceX в Техасе прошел одиннадцатый испытательный пуск двухступенчатой системы Starship. Впервые за все время испытательный полет обеих ступеней прошел без единой накладки, которая могла бы стать критичной в реальном полете.
Это могло бы существенно поднять шансы США на успех в лунной гонке с Китаем если бы не тот факт, что это последний полет второй версии Starship. Третья версия будет содержать столько технических новшеств, что в первые полеты может и не продемонстрировать ту же степень надежности.
Практически безупречно отработала первая ступень Starship, B15-2. Ранее она уже летала в космос и была посажена на стартовую башню. B15-2 стала второй повторно использованной первой ступенью Starship. Спасение и переиспользование первой ступени технически намного проще, чем второй, поскольку скорость последней намного выше, отчего гасить ее куда сложнее.
В новом запуске она протестировала новый режим торможения — схему 13-5-3. При ней первая ступень после отделения от второй сперва перезапускает 13 двигателей Raptor из 13 для первой фазы торможения. Затем остаются рабочими пять, после чего — только три. До этого использовался режим 13-3, когда сразу после первого маневра торможения работать продолжали только три двигателя. 13-5-3 позволит сделать торможение первой ступени более плавным.
Конечная цель новой ракеты и корабля — многократные космические полеты, в том числе с людьми на борту. Поэтому SpaceX тестирует и режимы частичной потери теплового щита из керамических плиток — чтобы избежать аварийных ситуаций и катастроф в стиле шаттлов. Сегодня компания запустила корабль более чем с сотней преднамеренно снятых теплозащитных плиток, группами по четыре в каждой точке снятия. Раньше убранные плитки располагались по одной, создавая меньшее пятно нагрева при торможении в атмосфере.
Лишь в одной точке убрана была одна плитка: на носу корабля (он же вторая ступень ракеты). Это потенциально опасно, поскольку нос не только сильно нагревается при входе в атмосферу, но и закрывает собой небольшой кислородный бак, обеспечивающий посадку. В случае прогара обшивки в этом месте произошел бы взрыв — чего так и не случилось.
В прошлом, десятом испытательном полете, компания тестировала вывод в космос восьми макетов спутников Starlink V3. Они существенно крупнее предшественников, массой по две тонны и в прошлом полете их выгрузка специальным устройством прошла излишне резко, с ощутимыми ударами. В этот раз система вывода сработала плавно. Это весьма важно, поскольку ударные нагрузки способны повредить аппаратуру спутника и шлюз корабля.
После вывода 16 тонн полезной нагрузки вторая ступень протестировала перезапуск одного из своих двигателей Raptor на орбите. Технически это непростая задача: корректное зажигание двигателя в вакууме не всегда проходит успешно даже на давно отработанных системах.
Несмотря на серьезно ослабленную теплозащиту, корабль после этого нормально вошел в атмосферу, планово замедлился точно над заданной точкой в Индийском океане и провел симуляцию мягкой посадки. Симуляцией ее называют потому, что садиться Starship должен на стартовую башню, а не на воду, как в ходе этих испытаний. В остальном посадка сходна, поскольку требуется сбросить скорость до точно заданной.
Успех испытаний практически полный: первая ступень не смогла запустить один из 13 намеченных двигателей Raptor, и это практически единственная заметная аномалия. Впрочем, из-за многодвигательности системы и этого числа вполне хватило для контролируемого торможения, несмотря на то, что углы входа в атмосферу для обеих ступеней были выбраны наиболее агрессивными (то есть с наибольшими нагрузками и нагревом).
Ранее, после нескольких неудачных запусков Starship подряд, в США многие отраслевые наблюдатели прогнозировали победу Китая в лунной гонке. Naked Science в отдельном тексте подробно разбирал, почему это маловероятно, хотя и было бы оптимальным вариантом развития событий.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Машины счастья: «И никаких тебе больше опознавательных знаков!»
Миллион бобров завоевывает Евразию: к добру или к худу?
Как не погибнуть под обломками рухнувшей биосферы: разговор за жизнь с экологом Владимиром Онипченко
Кофе: вред, польза и… наслаждение
Лукавый предок: с чего началось все живое
Далеко ли до Андромеды? Тест-гид по Галактике и окрестностям от Naked Science
Начало всего: как новый телескоп будет искать причины Большого взрыва
Необычные музыкальные инструменты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии