  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 октября, 13:06
Адель Романенкова
63

Ученые нашли новые подтверждения гипотезе об океане внутри спутника Урана

❋ 5.1

Планетологи заново проанализировали снимки поверхности луны Урана Ариэля, сделанные «Вояджером-2». На них видны признаки сравнительно недавней внутренней активности. Ученые смоделировали вероятное развитие событий в системе ледяного гиганта за последние пару миллиардов лет и пришли к выводу, что внутри Ариэля мог образоваться слой подледного океана толщиной как минимум 170 километров.

Астрономия
# внеземная вода
# космос
# подледный океан
# спутники Урана
Спутник Урана Ариэль (изображение составлено из снимков, сделанных зондом «Вояджер-2» в 1986 году)
Спутник Урана Ариэль (изображение составлено из снимков, сделанных зондом «Вояджер-2» в 1986 году) / © NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill

В январе 1986 года один из двух знаменитых «Вояджеров» — «Вояджер-2» — пролетел примерно в 130 тысячах километров от спутника Урана Ариэля. Это небесное тело по размерам почти втрое меньше Луны и держится вдвое ближе нее к своей планете. Как удалось установить, Ариэль примерно наполовину состоит изо льда, а наполовину — из камня.

Сделанные тогда снимки до сих пор остаются единственной коллекцией детальных изображений поверхности этой далекой луны. Сразу после их получения планетологи заинтересовались некоторыми особенностями ее рельефа. В первую очередь это многочисленные разломы и грабены — места, где кора в зоне растяжения опускается. Это говорит о явном внутреннем напряжении.

Кроме того, на Ариэле есть обширные регионы, где ударных кратеров подозрительно мало, что означает относительную молодость поверхности — она сравнительно недавно обновилась. Все это породило предположения о геологической активности спутника и даже существовании в его недрах подповерхностного океана.

Самой вероятной причиной его возникновения в такой дали от Солнца считают гравитацию Урана: орбита Ариэля — не совсем круг, она чуть вытянута, за счет чего периодически приближается к планете и отдаляется от нее. Поэтому притяжение ледяного гиганта незаметно «растягивает» и «сжимает» луну, то есть создает внутри трение.

Вот только нынешняя степень вытянутости орбиты Ариэля очень мала: разница между ближайшей точкой и самой далекой от Урана — несколько сотен километров. Возникает вопрос: способно ли это обеспечить достаточный внутренний нагрев? Недавно планетологи из США попытались разобраться и рассказали о проделанной работе в статье для издания Icarus.

Ученые составили карту Ариэля и нанесли на нее все наблюдаемые структуры. Потом с помощью специальной программы смоделировали, как возникающее по разным причинам напряжение может создать современный облик спутника. Они пришли к выводу, что его орбита не всегда была такой, как сейчас: один или два миллиарда лет назад она была гораздо более вытянутой. По мнению исследователей, это вполне вероятно в случае внезапного временного вхождения в так называемый орбитальный резонанс с другим спутником Урана — к примеру, Умбриэлем или Мирандой.

Орбитальный резонанс — это ситуация, при которой за равное время один спутник совершает единственный полный оборот вокруг планеты, а другой — два или больше. Известно, что в таком «ритме» вокруг Юпитера обращаются некоторые его крупнейшие спутники, но это не делает их орбиты явно эллиптическими. Впрочем, у них так сложилось с самого начала, то есть при их формировании 4,6 миллиарда лет назад, и с тех пор не меняется.

В системе Урана, как показало моделирование, орбитальная динамика была хаотичнее, и кратковременный резонанс спутников мог заметно вытягивать их орбиты. Именно так, по версии исследователей, произошло с Ариэлем. Соответственно, Уран своей гравитацией гораздо интенсивнее его деформировал.

По расчетам, это могло повлечь образование под поверхностью луны жидкой прослойки толщиной 170 километров или даже больше. Хотя сейчас тепла внутри Ариэля для поддержания этого предполагаемого подледного океана должно быть уже очень мало, не исключено, что спутник по сей день еще не промерз полностью.

На его поверхности прослеживаются возможные следы аммиака, который при наличии в воде служит «антифризом». Кстати, как пишут ученые, он не может сохраняться на поверхности дольше ориентировочно 59 миллионов лет — разрушается под действием космической радиации. Значит, он появился, по геологическим меркам, совсем недавно.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
224 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# внеземная вода
# космос
# подледный океан
# спутники Урана
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Окт
Бесплатно
«Чипирование» в нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
География в будущем и будущее географии
Русское географическое общество
Москва
Лекция
02 Окт
500
Почему цветы цветные? Экология растительных пигментов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Орбитальный фитнес-зал
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Небо над ВДНХ: дневник наблюдателя
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
04 Окт
500
Приборы измерения времени
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Окт
1000
Форма воды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Есть ли жизнь после COVID’а
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 октября, 13:49
ФизТех

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

Большой коллектив российских ученых из ведущих научных центров, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и Институт ядерных исследований РАН, провел один из самых чувствительных в мире поисков больших дополнительных измерений Вселенной. С помощью уникального детектора DANSS, расположенного в непосредственной близости от энергетического ядерного реактора на Калининской АЭС, физики проанализировали рекордные 5,8 миллиона событий взаимодействия антинейтрино. Хотя прямого подтверждения существования «скрытых миров» найдено не было, полученные результаты установили самые жесткие на сегодняшний день ограничения на их возможные параметры и с высокой долей уверенности исключили гипотезу о дополнительных измерениях как объяснение многолетних загадок в физике нейтрино.

ФизТех
# антинейтрино
# вселенная
# нейтрино
# параллельные вселенные
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
25 сентября, 13:57
Любовь С.

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».

Астрономия
# галактики
# Евклид
# космическая паутина
# симуляция
# темная материя
# темная энергия
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые нашли новые подтверждения гипотезе об океане внутри спутника Урана

    2 октября, 13:06

  2. Попытка объяснить хаббловский кризис привела физиков к будущему сжатию Вселенной

    2 октября, 12:02

  3. Пять признаков мошенника: ученые рассказали, как распознать, что вас обманывают

    2 октября, 11:56

  4. Новые штаммы водорослей могут стать основой для кормов и продуктов

    2 октября, 11:31
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Aleksei Savva
18 минут назад
WTF? "скорость расширения пространства-времени в нашу эпоху и упала" Вселенная жеж расширяется С УСКОРЕНИЕМ! Ладно, идём дальше: "сама по себе, без

Попытка объяснить хаббловский кризис привела физиков к будущему сжатию Вселенной

Andrey Semenov
28 минут назад
Дмитрий, Я подумал о семье и свалил из "Расеи".

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Александр Французов
32 минуты назад
Хоть тут мы первые)

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

Alex
46 минут назад
Anatoliy, хотел примерно тоже написать. Добавлю Китай оформляет патентов в десять раз больше чем США, но вот незадача в основном это патентный мусор

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Valerij Zviozdkin
1 час назад
Закон сохранения энергии,похвально.

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

Valerij Zviozdkin
1 час назад
Владислав,Бог должен быть сверхсветовым что бы не быть затянутым в чёрную дыру:)

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

Денис Погорелов
2 часа назад
Дмитрий, вы не думали про такой вариант, что мы им нахрен не нужны? :-D

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

bivol
3 часа назад
Michael, каких? Только жиды, имеют проблемы на основе комплекса неполноценности.

Израильские ученые проверили нейросети на скрытый антисемитизм

bivol
3 часа назад
Пейсанутые, как и салаголовые шумеры, с головой не дружат)). Думают о себе больше чем они есть.

Израильские ученые проверили нейросети на скрытый антисемитизм

Accel Storm
3 часа назад
Все верно. Мне с внешкой повезло. Поэтому я смотрю на ло*ов мужского пола, которые платят за свое общение, как на обитателей другого мира.

Женщин с материальными трудностями больше привлекли мужчины с женственными лицами

Константин Дубенко
3 часа назад
Сергей, то то и оно. Неоптимальная метрика для фундаментальных вопросов.

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

P F
4 часа назад
Птицы в городе ??? 1 птица , и городом не .... Эта не должно не как было выиграть

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Габит Умашев
4 часа назад
Foxtrot, о каких проблемах идёт речь?

В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47

Владимир Никоноров
4 часа назад
Юлия, в этом то и фишка этой фотографии. На фото прицел рентгена и птица на его столе обездвижена для возможности сделать снимок. Это действие

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Roman Frolov
4 часа назад
Это разные вопросы. Политическая эмансипация и репродуктивная свобода не связаны причинно с вовлеченностью в экономику. Можно легко представить

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Виталий Вершинин
5 часов назад
Дмитрий, показали его место

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Виталий Вершинин
5 часов назад
Андрей, "охотничий рай", а говоришь : из леса ничего не выгребают.

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Виталий Вершинин
5 часов назад
иванка, наш медведь на балалайке играть может, а что ваша свинья кроме навоза производит?

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Артем Михалап
5 часов назад
Arthur, такие гипотезы порочат лико императора еретик!

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Анастасия Иванова
5 часов назад
Сергей, всё верно. Круто и интересно.

В ОАЭ откроется один из самых больших фонтанов в мире: редкие фотографии рассказывают историю достопримечательности

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно