В ожидании рассвета: Япония не оставляет надежды на «воскрешение» лунного аппарата

Автоматическая межпланетная станция SLIM прилунилась 19 января — Япония стала пятой страной, осуществившей мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли. Однако радость была недолгой. Солнечные панели зонда не вырабатывали энергии, поэтому SLIM функционировала менее трех часов, питаясь от аккумулятора, затем ее отключили. Японское космическое агентство подвело предварительные итоги миссии: частичный успех достигнут, есть надежда на полный. Нужно только подождать конца января.

Сначала самые неприятные новости. Полный предварительный отчет о посадке, состоянии посадочного аппарата и результатах анализа телеметрии будет готов не раньше 25 января. В этот день Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует провести полноценную пресс-конференцию. Тогда же публике обещают показать первые снимки, полученные на поверхности Луны. Да, судя по всему, они есть, наземные службы их получили, но какие именно камеры успели выполнить свою задачу — пока не сообщили.

Большую часть известной на сегодня информации о судьбе «Умного посадочного модуля для исследования Луны» (так расшифровывается аббревиатура SLIM) собрал портал SpaceNews. Вот факты, в которых сомнений нет:

Зонд прилунился в районе небольшого кратера Сиори (Shioli) в пятницу, 19 января, в 15:20 по Всемирному координированному времени (18:20 по Москве);

За несколько секунд до посадки аппарат высвободил два миниатюрных лунохода — Lunar Excursion Vehicle (LEV) 1 и 2;

После касания и первого сеанса связи стало очевидно, что SLIM не получает питания от солнечных батарей;

Команда миссии приняла решение выгрузить с зонда все возможные данные, прежде чем его аккумуляторы разрядятся ниже безопасного порога;

Спустя менее чем три часа, в 17:57 UTC, уровень заряда аккумулятора упал до 12 процентов, и, чтобы не допустить глубокого разряда, аппарат отключили.

Дальнейшая работоспособность миссии под большим вопросом. Предположительно, ориентация севшей АМС такова, что на солнечные панели просто не попадает достаточно света. Это может говорить о том, что автоматика ошиблась при снижении либо аппарат завалился на бок из-за неудачной конструкции опор. Более полная информация пока недоступна, что остается лишь спекулировать и ждать.

А ждать есть чего: 31 января над кратером Сиори взойдет солнце, и у SLIM есть все шансы получить ценную энергию. По крайней мере, команда миссии в JAXA возлагает на этот вариант развития событий большие надежды. Поскольку солнце взойдет с противоположной стороны, есть вероятность, что на солнечные панели попадет достаточно света для подзарядки аккумуляторов. Вне зависимости от того, упал зонд или просто стоит не той стороной к звезде. Единственное, что может помешать, — если аппарат лежит прямо на солнечной панели, но риск такого исхода мал.

Отметим, что даже если SLIM не «воскреснет», на успех миссии это уже не повлияет. Насколько хорошо аппарат выполнил свою задачу, мы узнаем через несколько дней — эта информация кроется в телеметрии. Зонд должен был продемонстрировать технологию посадки на Луну с высочайшей точностью: менее 100 метров погрешности. Этот навык критически важен для дальнейшего освоения Селены, ведь будущим миссиям предстоит садиться в условиях сложного приполярного рельефа. Там не подойдет вариант «плюс-минус километр», он приведет к катастрофе.

Для лунных миссий 2024 год начался не слишком удачно: SLIM — уже второй аппарат менее чем за три недели, испытавший серьезные неполадки во время полета к Селене. И если японский зонд хотя бы достиг пункта назначения (пусть и не совсем ясно, насколько точно), то американский зонд Peregrine дальше околоземной орбиты не улетел.

На ближайшие месяцы к естественному спутнику Земли запланированы еще как минимум два старта: американская частная миссия Intuitive Machines 1 в феврале и китайская «Чанъэ-6» в мае. Последняя должна впервые провести забор грунта с обратной стороны Луны и его доставку на Землю.

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