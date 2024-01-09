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14 минут назад
Александр Березин
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Первая за полвека попытка США вернуться на Луну потерпела неудачу

4.3

Аппарат Peregrine прислал первое фото после выхода в космос. Судя по нему, более ранние опасения подтвердились: ни о какой мягкой посадке на Луну речи не идет. До того США высаживались на естественный спутник Земли в 1972 году. Неуспех Peregrine означает, что до второй половины 2020-х повторить мягкую посадку на Луну у Штатов не получится.

Космонавтика
# Vulcan
# космонавтика
# Луна
Первое фото с аппарата, за который NASA заплатило 108 миллионов долларов, показало, что об успешной высадке на Луну не приходится и говорить: Peregrine все еще вращается / © Astrobotic

Американская ракета Vulcan, совершившая первый полет 8 января, вывела в космос аппарат Peregrine, изготовленный частной космической компанией Astrobotic. На нем находились пять научных приборов для изучения необычного района Луны — района куполов Груйтуйзена, покрытых кремнеземной магмой. В NASA его считают весьма важным регионом, потому что на Земле кремнеземная магма образуется только в районах контактов краев тектонических плит с большим количеством воды. На Селене же, согласно мегаимпактной теории ее образования, пока доминирующей среди сотрудников NASA, никакой воды в глубине быть не может: столкновение с другой планетой автоматически должно было нагреть лунный материал до полной безводности. Поэтому с научной точки зрения на аппарат возлагали определенные надежды.

Однако вскоре после взлета от Astrobotic пришла информация о том, что аппарат не смог ориентировать себя двигателями на Солнце. Без такой ориентации фотоэлементы не вырабатывают достаточно электроэнергии для зарядки аккумулятора и нормальной работы аппарата. Затем ориентацию попробовали восстановить, но выяснилось, что топливо у аппарата почти кончилось — возможно, из-за утечки в баке. Впоследствии компания представила первое фото с Peregrine. Судя по тому, как выглядят звезды на снимке, аппарат по-прежнему вращается.

В связи с этим в Astrobotic отметили, что о посадке на Луне речи больше не идет. Теперь задачей стал вывод Peregrine настолько близко к лунной орбите, насколько возможно. Это позволит понять, верными ли были некоторые другие технические и программные решения по аппарату.

С самого начала было ясно, что есть существенный риск провала миссии. Peregrine был первым американским автоматическим аппаратом для высадки на Луне с 1968 года и первой попыткой мягкой посадки на спутнике с 1972-го. То есть, как и «Роскосмос», Штаты имели настолько большой перерыв в успешных мягких посадках на Луну, что, по сути, были такими же новичками, как индийцы, пытавшиеся сделать это в последние несколько лет. Однако у индийцев уже был опыт неудачной попытки (в 2019-м), они сделали выводы из него и смогли прилуниться в 2023 году.

Аппарат Astrobotic в случае успешного развертывания на Луне должен был выглядеть вот так / © Astrobotic

У США же такого опыта не было, поэтому еще в начале этого года представители Astrobotic оценивали шансы на успешную высадку в 50 на 50. Иными словами, в самой неудачи миссии нет ничего неожиданного. Плохо лишь то, что она пошла не по плану практически сразу после вывода в космос. Значит, на ней не получится нормально отработать выход на селеноцентрическую орбиту и тем более саму посадку — самые сложные моменты такой миссии.

Наиболее вероятная дата следующей попытки мягкой посадки на Луну для американского аппарата — вторая половина 2020-х годов. Вообще, отметим, что такие операции без значительного опыта крайне сложны, и сбой не говорит о каких-то проблемах американской космонавтики в целом. Первые несколько попыток СССР мягко посадить свои аппараты на Селене тоже заканчивались крушениями, да и три американские аналогичные миссии в 1960-х терпели неудачи (хотя и не на такой ранней стадии). На сегодня всегда без сбоев и с первого раза мягкое прилунение получилось только у Китая в 2010-х. Между тем общее число стран, пытавшихся это сделать, уже превысило полдюжины.

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Космонавтика
# Vulcan
# космонавтика
# Луна
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Игорь Коняшов
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