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Сегодня, 11:01
Александр Березин
14
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Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

5.3

Китайское национальное космическое управление высадило на земной спутник аппарат, который сможет забрать оттуда до двух килограмм грунта и доставить их на Землю. Ранее ни пилотируемые, ни беспилотные миссии не доставляли грунт из этой части Луны.

Космонавтика
# «Чанъэ-6»
# Китай
# космос
«Чанъэ-6» на обратной стороне Луны в представлении художника / © Xinhua, REX, Shutterstock

Посадочный аппарат, названный в честь древней китайской богини Луны, коснулся лунной поверхности 2 июня в 1 час 23 минуты по московскому времени. Его масса к началу посадки составляла 3200 килограмм. После прилунения «Чанъэ-6» воспользовался буром для забора образцов местного грунта. Потенциально может быть забрано до двух килограмм, из них полтора даст отдельное зачерпывающее устройство и до 0,5 килограмма — бур. Он, в теории, способен работать на глубину до двух метров, как когда-то советская «Луна-24».

Посадка «Чанъэ-6», какой она выглядела для камер аппарата / © YouTube, ССTV

Однако на практике трудно предсказать, какой именно грунт будет в точке высадки. В прошлый раз технически идентичный «Чанъэ-5» на видимой стороне Луны смог дойти только до одного метра глубины. По предварительной информации в этот раз бурение остановилось на отметке всего 0,7 метра. Глубина бурения на Луне важна потому, что самый верхний слой реголита там миллионы лет подвергается воздействию солнечного ветра, и поэтому по составу может заметно отличаться от более глубоких слоев. Например, в районе южного полюса Луны, как отмечает ряд научных работ, есть серьезная вечная мерзлота, но, конечно, она лежит на определенной глубине. Изучить ее было бы весьма важно в том числе и для того, чтобы понять, насколько безопасно прилуняться в зоне южного полюса, куда нацелены космические программы США и Китая.

Правда, конкретно «Чанъэ-6» высадился весьма далеко от южного полюса, на 41,64 градусах южной широты и 153,99 градусах западной долготы. В этом районе вечная мерзлота в грунте практически исключена. По этой же причине некорректны утверждения некоторых СМИ о том, что эта высадка позволяет как-то разведать условия в районе будущей лунной базы у южного полюса. В реальности условия средних широт и полюса несопоставимы. Теоретически на Луне водный лед может быть не только у полюсов, но вдали от них он будет залегать на значительной глубине, недостижимой для неподвижного аппарата с буром.

Макет «Чанъэ-6» в полном виде, включающий не только посадочный и взлетные модули, но и транспортный корабль для отправки грунта к Земле  / © Wikimedia Commons

«Чанъэ-6» должен взлететь с поверхности Луны 4 июня 2024 года. В остающееся время он задействует дополнительную научную нагрузку. Наиболее интересные ее части — шведский DORN (поиск радона) и итальянский NILS (поиск отраженных лунной поверхностью отрицательно заряженных ионов). Кроме этого «Чанъэ-6» имеет мини-луноход, который попробует найти следы воды в реголите с помощью инфракрасной спектрометрии. Взлетающая часть посадочного аппарата намного легче прилунившейся, всего 700 килограмм. На орбите она состыкуется с ожидающим ее транспортным грузовым кораблем. Тот доставит капсулу с грунтом на Землю, ориентировочно это случится 25 июня.

В 2020 году Naked Science уже констатировал начало новой лунной гонки. На данном этапе, как мы уже отмечали четыре года назад, серьезные шансы в ней есть только у США: КНР хотя и заявила о намерении высадить людей на Луне до 2030 года, не имеет больших шансов сделать это до SpaceX, чей Starship должен будет доставить туда астронавтов NASA уже в ближайшие несколько лет.

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Космонавтика
# «Чанъэ-6»
# Китай
# космос
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Комментарии

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14 Комментариев

Roman Platonov
Roman Platonov
12 часов назад
-
0
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Спасибо за своевременный материал. Такие новости украшают новостную ленту. Это новое, это яркое достижение. Вызывает недоумение в связи с этим качество подачи материала. Уверен, портал занимающий высокие позиции в национальных и международных рейтингах способен назначить на роль составителя текста человека более грамотно владеющего русским языком и более умело составляющего описательные конструкции. Если редакция затрудняется в поиске таких авторов и сочтет приемлемым для себя обратиться за помощью в поиске таких людей, могу быть полезен. Недавно посетил обособленную территорию с населением поголовно практикующим чистый, литературный русский язык.
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    Александр
    Александр
    12 часов назад
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    1
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    Roman, " Вызывает недоумение в связи с этим качество подачи материала" Спасибо, мне приятно, что вы испытываете такие чувства. Благодарю за этот комментарий.
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      Виктор
      Виктор
      11 часов назад
      -
      0
      +
      Александр, тем не менее: > Потенциально может быть забрано до двух килограмм, из них полторы[0_о]... И чуть выше формат времени указан некорректно... / Но это всё мелочи (с кем не бывает=) Ваши материалы привносят огромный познавательный вклад в массы8-)/P. S. Кстати, о массе: «Его вес к началу посадки составлял 3200 килограм» - случаем, в школе физику не прогуливали?
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    Иван
    Иван
    10 часов назад
    -
    1
    +
    Roman, это гдейто такой заповедник непуганых филологов? 🙂
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Виктор Ларионов
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Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

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1 час назад
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Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Иван Колупаев
3 часа назад
Виктор, в магазине картошку тоже покупаете в ньютонах? 😁

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Виктор Ларионов
4 часа назад
> ...космическая отрасль находится на пороге топливной технологической революции, / Познавательная работа8-) Николай, спасибо! Признаюсь честно:

Заправка на орбите: ключ к новому космосуЗаправка на орбите: ключ к новому космосу

Виктор Ларионов
5 часов назад
Александр, насколько знаю, в СИ минуты и секунды. И, даже, если это не так, нужно придерживаться традиций «старой школы», в которой мы учились. / +

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

ulogin_vkontakte_6666789
7 часов назад
Александр, у вас фактическая ошибка - скафандры в Апполон-1 не при чём, дело было в кислородной атмосфере при давлении даже выше внешнего. Главное

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Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Виктор Ларионов
10 часов назад
Александр, на скорую руку не удалось найти подтверждение координатам, приведённым в материале. Они, кстати, обычно указываются, в формате nn°nn', а

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Виктор Ларионов
10 часов назад
Иван, сказали тоже «душновато»... Физик за вес в килограммах ставил «пару» без разговоров. Это азы.

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Иван Колупаев
10 часов назад
Виктор, вы же понимаете что людей мало интересует вес аппарата на Луне если в этом не состоит предмет разговора. Говорить в данном случае масса

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Иван Колупаев
10 часов назад
Roman, это гдейто такой заповедник непуганых филологов? 🙂

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Александр Березин
11 часов назад
Виктор, спасибо, что заметили проблему, поправил. Что до "веса" и "массы" -- полагаю, это результат профдеформации, когда чаще всего читаешь научные

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Виктор Ларионов
11 часов назад
Александр, тем не менее: > Потенциально может быть забрано до двух килограмм, из них полторы[0_о]... И чуть выше формат времени указан некорректно...

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Александр Березин
12 часов назад
Roman, " Вызывает недоумение в связи с этим качество подачи материала" Спасибо, мне приятно, что вы испытываете такие чувства. Благодарю за этот

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Roman Platonov
12 часов назад
Спасибо за своевременный материал. Такие новости украшают новостную ленту. Это новое, это яркое достижение. Вызывает недоумение в связи с этим

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Александр Березин
12 часов назад
Roman, "Александр, высказывать свою оценку, свое мнение - это здоровая критика. Помогает изданию, автору расти, трезво представляя всю палитру мнений

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Александр Березин
12 часов назад
PotatOS, что именно вы считаете фантазией, если не секрет? Существование болезни Паркинсона? Столбняка? Или научную работу израильских ученых,

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