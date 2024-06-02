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Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны
Китайское национальное космическое управление высадило на земной спутник аппарат, который сможет забрать оттуда до двух килограмм грунта и доставить их на Землю. Ранее ни пилотируемые, ни беспилотные миссии не доставляли грунт из этой части Луны.
Посадочный аппарат, названный в честь древней китайской богини Луны, коснулся лунной поверхности 2 июня в 1 час 23 минуты по московскому времени. Его масса к началу посадки составляла 3200 килограмм. После прилунения «Чанъэ-6» воспользовался буром для забора образцов местного грунта. Потенциально может быть забрано до двух килограмм, из них полтора даст отдельное зачерпывающее устройство и до 0,5 килограмма — бур. Он, в теории, способен работать на глубину до двух метров, как когда-то советская «Луна-24».
Однако на практике трудно предсказать, какой именно грунт будет в точке высадки. В прошлый раз технически идентичный «Чанъэ-5» на видимой стороне Луны смог дойти только до одного метра глубины. По предварительной информации в этот раз бурение остановилось на отметке всего 0,7 метра. Глубина бурения на Луне важна потому, что самый верхний слой реголита там миллионы лет подвергается воздействию солнечного ветра, и поэтому по составу может заметно отличаться от более глубоких слоев. Например, в районе южного полюса Луны, как отмечает ряд научных работ, есть серьезная вечная мерзлота, но, конечно, она лежит на определенной глубине. Изучить ее было бы весьма важно в том числе и для того, чтобы понять, насколько безопасно прилуняться в зоне южного полюса, куда нацелены космические программы США и Китая.
Правда, конкретно «Чанъэ-6» высадился весьма далеко от южного полюса, на 41,64 градусах южной широты и 153,99 градусах западной долготы. В этом районе вечная мерзлота в грунте практически исключена. По этой же причине некорректны утверждения некоторых СМИ о том, что эта высадка позволяет как-то разведать условия в районе будущей лунной базы у южного полюса. В реальности условия средних широт и полюса несопоставимы. Теоретически на Луне водный лед может быть не только у полюсов, но вдали от них он будет залегать на значительной глубине, недостижимой для неподвижного аппарата с буром.
«Чанъэ-6» должен взлететь с поверхности Луны 4 июня 2024 года. В остающееся время он задействует дополнительную научную нагрузку. Наиболее интересные ее части — шведский DORN (поиск радона) и итальянский NILS (поиск отраженных лунной поверхностью отрицательно заряженных ионов). Кроме этого «Чанъэ-6» имеет мини-луноход, который попробует найти следы воды в реголите с помощью инфракрасной спектрометрии. Взлетающая часть посадочного аппарата намного легче прилунившейся, всего 700 килограмм. На орбите она состыкуется с ожидающим ее транспортным грузовым кораблем. Тот доставит капсулу с грунтом на Землю, ориентировочно это случится 25 июня.
В 2020 году Naked Science уже констатировал начало новой лунной гонки. На данном этапе, как мы уже отмечали четыре года назад, серьезные шансы в ней есть только у США: КНР хотя и заявила о намерении высадить людей на Луне до 2030 года, не имеет больших шансов сделать это до SpaceX, чей Starship должен будет доставить туда астронавтов NASA уже в ближайшие несколько лет.
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Китайское национальное космическое управление высадило на земной спутник аппарат, который сможет забрать оттуда до двух килограмм грунта и доставить их на Землю. Ранее ни пилотируемые, ни беспилотные миссии не доставляли грунт из этой части Луны.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
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