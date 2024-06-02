Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На Ближнем Востоке нашли древнюю форму жизни
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Планета Земля существует уже 4,55 ± 0,01 миллиарда лет. И большую часть этого времени ее населяет жизнь — по некоторым оценкам, как минимум четыре миллиарда лет. Но когда конкретно она возникла, науке пока неизвестно. Зато люди знают, какая форма жизни доминировала на первых этапах — строматолиты. Они состоят из микробных сообществ, цианобактериальных матов или эукариотических водорослей, которые создавали карбонатный осадок на дне водоемов.
Это ископаемые многоклеточные организмы со слоистой структурой, жившие главным образом в архее и протерозое. Самая древняя находка датируется 3,7 миллиарда лет назад. Строматолиты — идеальный объект для изучения ранней эволюции жизни на нашей планете, ведь порой их находят живыми. Таких образований, конечно, осталось мало, и обычно они встречаются в биомах с экстремальными условиями вроде гиперсоленых или щелочных водоемах. Строматолиты отыскивали в озерах на Кубе, в Мексике, в России и других странах. В морях всего дважды — в Австралии и на Багамах.
Биологи из Саудовской Аравии обнаружили новый регион, заселенный живыми строматолитами. Древние организмы нашли в Красном море на острове Шейбара. Он находится на карбонатной платформе Аль-Ваджх (Al Wajh), которая почти полностью окружена поясом из рифов и кораллов. Шейбара один из 92 островов этой платформы, их максимальная высота над уровнем моря не превышает двух метров.
Исследователи побывали на острове еще в январе 2021 года — собрали полевые данные с беспилотника, зафиксировали окружающую температуру, соленость морской поверхности (зимой она может достигать 41 промилле, 4,1 процента соли на литр). Они пробуривали керн для датировки кораллов и проводили лабораторные исследования (рентгеновскую микроскопию срезов и прочее). Результаты научной работы опубликованы в журнале Geology.
Возраст подстилающей коралловой толщи определили по изотопу углерод-14 — она образовалась в голоцене в 5264 году до нашей эры. А рост строматолитов начался только 300-400 лет назад или позже. Эти бактериальные сообщества распределены на площади более 50 тысяч квадратных метров.
Авторы статьи разделили их на три типа по степени уплотненности отложений (литификации). Первый тип состоял из ромбовидных или синусоидальных структур светло-серо-зеленого или темно-коричневого цветов. Второй тип был яйцевидным или в виде таблитчатых скоплений площадью до 100 квадратных метров. Третий — неправильной формы, слабо уплотнен и покрыт тонким слоем белого карбонатного песка.
Микробный состав найденных строматолитов разнообразный. Встречались типичные для такой формы жизни нитчатые цианобактерии с кристаллами карбоната кальция и магния. Также эти маты состояли из одноклеточных водорослей навикул и колоний протобактерий. Их возникновение биологи объяснили особенностями экологии. Приливы и отливы регулярно увлажняют строматолиты, штормов в этом регионе почти не бывает, а поверхность крайне соленая.
Необычными фактом оказались строматолиты в виде сетчатых нитей (они похожи на трубки с множеством одинаковых отверстий). Ранее такие образования находили только в пещерах. А на острове Шейбара они, по словам исследователей, присутствуют повсеместно. И происхождение их остается неясным. Обнаруженные строматолиты еще будут изучать, поскольку на Ближнем Востоке подобную форму жизни в океане не находили. Вдобавок место может стать привлекательным для экотуристов или природоохранной зоной.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Китайское национальное космическое управление высадило на земной спутник аппарат, который сможет забрать оттуда до двух килограмм грунта и доставить их на Землю. Ранее ни пилотируемые, ни беспилотные миссии не доставляли грунт из этой части Луны.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Астрономы уже предлагали планеты у оранжевых карликов на роль «суперобитаемых», то есть подходящих для жизни больше Земли. Однако это делали исходя из теоретических соображений об их климате, без эмпирических данных. Новая работа экспериментально показала еще одно, достаточно неожиданное преимущество звезд этого типа перед Солнцем.
Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Инопланетяне: добрые, злые, равнодушные?
К звездам! Разбираетесь ли вы в современных и перспективных космических двигателях? — Тест
Как устроен авианосец
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии