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Зонд Juice использовал гравитацию Земли для разгона на пути к Юпитеру

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Европейский космический зонд Juice выполнил успешный маневр в гравитационном поле Земли для разгона на пути к Юпитеру. Пролетев на высоте всего 8640 километров над Индийским океаном, аппарат изменил направление движения на 20 градусов и увеличил скорость на 3,5 километра в секунду, практически не потратив драгоценное топливо.

Космонавтика
# ESA
# JUICE
# гравитационный маневр
# Европа
# Космический аппарат
# Юпитер
Космический аппарат Juice направляется к системе Юпитера, где изучит его ледяные спутники
Космический аппарат Juice направляется к системе Юпитера, где изучит его ледяные спутники / © ESA

Масштабную исследовательскую миссию реализует Европейское космическое агентство (ESA). Представители проекта подчеркнули, что филигранная точность маневра позволила сохранить основные запасы горючего для будущих этапов научной программы у самого газового гиганта. Результаты успешного сближения и технические подробности нынешнего этапа полета опубликовали на официальном сайте ESA.

В момент максимального сближения с родной планетой бортовые системы зонда работали в режиме максимальной нагрузки. Пролет сквозь магнитосферу Земли предоставил инженерам редкую возможность провести полноценную калибровку всех 10 бортовых научных приборов зонда в реальных космических условиях.

Инженеры включили бортовые камеры и датчики магнитного поля, затем сверили их работу с показаниями других околоземных спутников. Такая проверка в реальном полете помогает настроить аппаратуру Juice перед сложнейшими измерениями у ледяных лун Юпитера.

Главная сложность подобных гравитационных маневров заключается в необходимости ювелирного расчета траектории на колоссальных скоростях. Минимальная погрешность могла бы привести к уходу аппарата с курса или к избыточному расходу топлива на последующие исправления. Однако благодаря безупречной работе специалистов зонд прошел точно по намеченной дуге, использовав лишь одну неболшую корректировку из шести запланированных.

Этот пролет стал важнейшим этапом многолетней миссии, но космическое путешествие еще далеко от финала. В январе 2029 года зонду предстоит еще раз вернуться к нашей планете для финального гравитационного толчка, который окончательно направит его к далекой цели. Прибытие Juice в систему Юпитера состоится в 2031 году, где ему предстоит выполнить 35 близких пролетов мимо ледяных лун в поисках подповерхностных океанов и условий, пригодных для жизни.

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Марк Чернов
Марк Чернов
158 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Космонавтика
# ESA
# JUICE
# гравитационный маневр
# Европа
# Космический аппарат
# Юпитер
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