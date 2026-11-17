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Радиосигнал будет идти сутки: «Вояджер-1» установит новый рекорд удаления от Земли
Световой день — это расстояние, которое свет проходит за 24 часа. Зонд «Вояджер-1» (Voyager 1) приближается к важной вехе своей почти полувековой миссии: он удалится от Земли на один световой день. 18 ноября легендарный космический аппарат «Вояджер-1» достигнет этой отметки. К тому времени с момента его запуска пройдет 49 лет, два месяца и 11 дней.
Как недавно сообщило NASA, зонд преодолеет рекордное расстояние 18 ноября 2026 года в 13:16:07 по московскому времени. В агентстве назвали это событие «огромной вехой по любым меркам и днем, который стоит отметить».
В момент пересечения рубежа в один световой день «Вояджер-1» будет поддерживать связь с мадридской станцией Сети дальней космической связи NASA (Deep Space Network, DSN). Эта сеть из трех крупных комплексов антенн обеспечивает связь со всеми межпланетными аппаратами агентства.
С точки зрения земного наблюдателя зонд сейчас движется в направлении созвездия Змееносца, рассказал Джеффри Хейс, сотрудник NASA, чья работа связана в том числе с миссией «Вояджер-1». По его словам, достижение этой отметки фактически открывает год празднований, которые завершатся 50-летием запуска аппаратов в августе и сентябре следующего года.
«Вояджер-1» — самый удаленный от Земли космический аппарат. Он стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 5 сентября 1977 года, спустя несколько недель после своего близнеца «Вояджер-2».
Агентство пока не публиковало новых оценок продолжительности работы обоих аппаратов. Однако в 2022 году руководитель проекта «Вояджер» в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) Сюзанна Додд заявила, что зонды могут продолжать функционировать вплоть до 2030-х годов.
Изначально оба аппарата финансировались для исследования Юпитера и Сатурна. Однако NASA запустило их в период, когда взаимное расположение планет позволяло «Вояджер-2» при условии дальнейшего финансирования продолжить путешествие к Урану и Нептуну. Средства на расширение миссии в итоге были выделены.
«Вояджер-1», в свою очередь, совершил пролет мимо Сатурна, чтобы исследовать его кольца, а также Титан — крупнейший спутник планеты, на котором обнаружены химические процессы, представляющие интерес для изучения предбиологической химии, то есть реакций, предшествовавших возникновению жизни. Выполняя необходимые маневры, аппарат вышел далеко над плоскостью Солнечной системы.
Оба аппарата, оснащенные радиоизотопными источниками энергии, пока сохраняют работоспособность: они продолжают передавать данные на Землю и проводить измерения. Однако запасы электроэнергии постепенно сокращаются, поэтому специалистам приходится отключать отдельные научные приборы и искать нестандартные способы продлить работу оставшегося оборудования.
Мощность источников питания «Вояджер» ежегодно уменьшается примерно на четыре ватта. Изначально каждый аппарат располагал мощностью около 470 ватт.
Следующая относительно близкая к маршруту «Вояджер-1» звезда находится примерно в 17 световых годах от Земли, в созвездии Малой Медведицы. Однако к тому времени у аппарата уже наверняка закончится запас энергии. Пролет мимо этой звезды, известной как Глизе 445, состоится примерно через 40 000 лет. При этом зонд пройдет на расстоянии около 1,7 светового года от нее.
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