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Черепа из древних гробниц рассказали о жертвоприношениях во времена первых фараонов

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Ученый заново исследовала сохранившиеся черепа людей, погребенных рядом с царскими гробницами в Абидосе примерно пять тысяч лет назад, и на 18 обнаружила признаки травм, полученных незадолго до или в момент смерти. Новые данные усилили гипотезу о том, что во время правления первых фараонов их придворных могли приносить в жертву.

Археология
# Древний Египет
# жертвоприношения
# останки
# черепа
человеческие жертвоприношения
Признаки насильственной смерти выявили при повторном изучении останков, обнаруженных археологом Уильямом Петри в начале XX века / © CC0 Public Domain, Unsplash

В начале XX века в египетском городе Абидос британский археолог Флиндерс Питри обратил внимание на необычные захоронения вокруг царских гробниц. Рядом с погребениями первых царей Египта нашли сотни могил, в которых покоились люди. 

На некоторых погребальных стелах сохранились имена и должности умерших. По этим надписям исследователи установили, что среди погребенных преобладали ремесленники и чиновники низкого и среднего ранга.

По мнению Питри, этих людей могли принести в жертву, чтобы они продолжили служить правителю в загробном мире. Однако обнаруженные на черепах повреждения он не распознал как признаки насильственной смерти. Поэтому вопрос о том, были ли эти люди убиты во время погребального ритуала, на протяжении десятилетий оставался предметом споров. 

За прошедшие тысячелетия многие погребальные комплексы неоднократно разрушали и грабили. Некоторые захоронения впоследствии использовали повторно, поэтому к началу раскопок Питри относительно непотревоженными оставались менее сотни могил. 

Ученый оставлял только черепа, а остальные кости перезахоронил в общей могиле. Позже, во время транспортировки в Великобританию, некоторые из них пропали или повредились. До наших дней дошли лишь 46 черепов из трех царских погребальных комплексов — Джера, Джета и Меритнейт. Сейчас они хранятся в коллекции Кембриджского университета.

Биоархеолог и египтолог Розелин Кэмпбелл (Roselyn Campbell) из Университета Пердью в США решила заново изучить сохранившиеся останки людей из Абидоса и проверить, действительно ли они могли стать жертвами ритуального убийства после смерти правителей. Новые раскопки исследователь не проводила, а вернулась к материалам, которые более 100 лет назад собрал Питри. Для повторного анализа она применила современные методы биоархеологии и судебной антропологии.

Кэмпбелл исследовала состояние черепов и фиксировала обнаруженные повреждения. Она также определяла предполагаемый биологический пол и возраст людей по анатомическим особенностям. Главное внимание уделяла травмам: по характеру повреждений выясняла, возникли ли они при жизни, незадолго до смерти, в момент или уже после нее.

При анализе переломов ученый учитывала их форму и состояние костной ткани, в том числе особенности краев повреждений и характер деформации. Такие признаки позволяют отличить травмы, полученные до или во время смерти, от повреждений, возникших уже после нее, когда в костной ткани произошли посмертные изменения. 

Из 46 исследованных черепов 18 имели признаки перимортальной травмы — повреждений, полученных незадолго или в момент смерти. Почти во всех случаях речь шла о переломах, которые возникли в результате удара тупым предметом. 

У трех человек Кэмпбелл дополнительно нашла следы травм, нанесенных острым предметом. В одном случае удар пришелся в область глаза. Такие травмы могли привести к потере сознания и внутричерепному кровотечению, которое без лечения оказалось бы смертельным.

Питри осматривал черепа и фиксировал обнаруженные повреждения, но неправильно определил их происхождение. По его мнению, эти травмы могли возникнуть в результате естественных процессов. Современные методы судебной антропологии позволили иначе интерпретировать характер переломов и связать их с насилием.

Линейные переломы костей черепа могут возникнуть не только от намеренного удара, но и при падении. Однако достаточно сильное падение, чтобы во время него произошел перелом черепа, скорее всего, оставило бы повреждения и на других костях. Проблема в том, что скелеты людей утрачены: Питри перезахоронил их отдельно. Поэтому сегодня проверить такую гипотезу практически невозможно.

Что касается оставшихся 28 черепов, то Кэмпбелл не нашла на них следов перимортальной травмы. Возможно, этих людей убили способом, который не оставляет следов на костях, например удушили. Смертельное повреждение могло прийтись на другие части тела, которые не сохранились. Также не исключено, что люди могли умереть естественной смертью.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
658 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Археология
# Древний Египет
# жертвоприношения
# останки
# черепа
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