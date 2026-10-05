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Нобелевскую премию по физиологии или медицине 2026 года присудили за открытия в области оптогенетики

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Нобелевская неделя — 2026 стартовала с награды в области физиологии или медицины. Она открыла серию объявлений лауреатов, которая будет проходить в Стокгольме и Осло.

Медицина
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Нобелевскую премию по физиологии или медицине 2026 года
© The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén

Нобелевскую премию по физиологии или медицине 2026 года вручили американскому ученому Карлу Дейссероту и его коллегам из Германии — Петеру Хегеману и Георгу Нагелю. Имена лауреатов объявили на заседании Нобелевской ассамблеи Каролинского института в Стокгольме. Они совершили открытия, базовые для оптогенетики, благодаря которым удалось научиться включать и выключать активность отдельных клеток в живом мозгу. Сегодня такие методы применяют по всему миру в попытке разгадать тайны мозга и улучшить лечение связанных с ним заболеваний.

«Оптогенетика — метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге. Петер Хегеман и Георг Нагель открыли белок каналородопсин в одноклеточной водоросли. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии», — говорится в пресс-релизе.

Дейссерот — профессор биоинженерии, психиатрии и поведенческих наук в Медицинском институте Говарда Хьюза и Стэнфордском университете (США). Хегеман — старший профессор нейробиологии в Берлинском университете имени Гумбольдта (Германия). Нагель — профессор молекулярной физиологии растений в Университете Вюрцбурга (Германия).

Нобелевка по физиологии или медицине — одна из наиболее престижных научных наград. Ее присуждают за наиболее значимые открытия в области физиологии или медицины, причем формулировка допускает довольно широкое толкование: среди лауреатов были не только клиницисты, но и ученые, работавшие в области биологии, генетики, иммунологии и других смежных дисциплин.

Премию учредил шведский инженер, химик и предприниматель Альфред Нобель. В завещании, подписанном в 1895 году, он распорядился направить большую часть своего состояния на создание фонда, доход от которого должен ежегодно распределяться между теми, кто принес наибольшую пользу человечеству. Среди пяти первоначальных номинаций была и награда «за наиболее важное открытие в области физиологии или медицины».

Первые Нобелевские премии вручили в 1901 году. Тогда лауреатом по физиологии или медицине стал немецкий врач и бактериолог Эмиль фон Беринг. Он получил награду за работы по сывороточной терапии, прежде всего за применение этого метода против дифтерии. Исследования фон Беринга помогли разработать способ лечения и профилактики этой инфекции с помощью антитоксической сыворотки.

За 1901-2025 годы Нобелевскую премию по физиологии или медицине присуждали 116 раз. Ее получили 232 человека. В некоторых случаях награду не вручали: девять раз, в том числе в годы Первой и Второй мировых войн, Нобелевская ассамблея не находила работы, которые соответствовали установленным критериям.

В 2025-м премию получили Мэри Бранков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути за открытия, связанные с периферической иммунной толерантностью. Их исследования помогли объяснить, как иммунная система избегает атаки на собственные ткани организма.

Кандидатов на премию заранее не объявляют. Каждый год тысячи ученых, членов академий, университетских профессоров, прежних нобелевских лауреатов и других уполномоченных специалистов получают приглашения предложить кандидатуры. Самовыдвижение не допускается, а имена номинантов становятся известны публике только через 50 лет. Предложения изучает Нобелевский комитет по физиологии или медицине, но окончательное решение путем голосования принимает Нобелевская ассамблея Каролинского института, в которую входят 50 действующих профессоров.

Нобелевская неделя 2026 года продлится с 5 по 12 октября. После премии по физиологии или медицине 6 октября объявят лауреатов по физике, 7-го числа — по химии, 8-го — по литературе, 9-го — Нобелевской премии мира. Наконец, 12 октября, назовут обладателя премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Она появилась в 1968 году по инициативе Банка Швеции и не входила в завещание самого Нобеля.

В этом году вырос размер денежной части премии. Нобелевский фонд увеличил ее на один миллион шведских крон — с 11 до 12 миллионов. Если награду получают несколько человек (максимум трое), эту сумму делят между ними. Традиционно лауреаты получают не только деньги, но еще золотые медали и дипломы.

Торжественные церемонии состоятся 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. В Стокгольме наградят лауреатов по физиологии или медицине, физике, химии, литературе и экономическим наукам. Нобелевскую премию мира вручат отдельно в Осло.

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Медицина
# медицина
# Нобелевская премия
# нобелевская премия по медицине
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