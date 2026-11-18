Спутников на ночном небе над большинством городов стало больше, чем видимых звезд

В любой момент ночи над обычным городом, расположенным в средних широтах, пролетают более 700 спутников. Во многих случаях их оказывается больше, чем звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом.

Съемка заполненного спутниками неба на 51° северной широты / © Alan Dyer / VWPics / Universal Images Group

К такому выводу пришли исследователи, проанализировав траектории 15 833 действующих спутников, находящихся на низкой околоземной орбите — на высоте до 2000 километров. Изучив данные за 12 и 18 октября 2026 года, ученые установили, что при полностью открытом горизонте над типичным городом, расположенным в средних широтах, в любой момент ночи одновременно проходят около 710 спутников.

Результаты исследования, не проходившего независимое научное рецензирование, опубликованы инженерной компанией Accu Components. В основу работы легли данные мониторинга спутников Космических сил США, доступные через общедоступный сайт CelesTrak. Хотя исследователи сосредоточились на Великобритании, они отмечают, что столь высокая плотность спутникового движения характерна для большей части Европы, США и других регионов средних широт, особенно расположенных между 40-м и 50-м градусами северной или южной широты.

Однако далеко не все эти аппараты видны невооруженным глазом. В отличие от звезд, спутники не излучают собственного света: чтобы их можно было заметить с Земли, они должны отражать солнечные лучи, когда поверхность планеты под ними уже погрузилась во тьму. Согласно исследованию, в среднем из 710 пролетающих над городом аппаратов около 105 оказываются освещены Солнцем и сияют на ночном небе подобно звездам.

При этом количество видимых спутников существенно меняется в течение ночи. В первые часы после захода Солнца и непосредственно перед рассветом их можно наблюдать значительно больше, тогда как в середине ночи большинство аппаратов перестает отражать солнечный свет в сторону наблюдателя.

Для сравнения: над крупными мегаполисами с сильным световым загрязнением, такими как Москва или Нью-Йорк, глубокой ночью невооруженным глазом можно увидеть всего несколько десятков звезд. В пригородах и небольших населенных пунктах их число увеличивается до нескольких сотен. Чтобы наблюдать несколько тысяч звезд одновременно, приходится отправляться в удаленные сельские районы или изолированные горные местности, где искусственное освещение практически не мешает астрономическим наблюдениям.

За последнее десятилетие количество спутников на орбите Земли резко увеличилось. Особенно быстрым этот процесс стал после того, как компания SpaceX Илона Маска приступила к развертыванию глобальной группировки Starlink для обеспечения доступа к интернету. В ближайшие десятилетия спутниковые операторы планируют вывести на орбиту сотни тысяч, а возможно, и миллионы новых аппаратов. Если эти планы будут реализованы, количество спутников, пересекающих ночное небо, значительно превысит число видимых звезд практически в любой точке планеты. Эта тенденция особенно беспокоит астрономов, опасающихся, что массовое развертывание спутниковых группировок может серьезно ограничить возможности человечества по изучению Вселенной.

Спутники, проходящие через поле зрения наземных телескопов, оставляют яркие полосы на астрономических снимках, затрудняя наблюдение за небесными объектами. Кроме того, отраженный ими свет увеличивает общую яркость ночного неба. Постепенно это может привести к тому, что даже самые мощные телескопы утратят часть возможностей по наблюдению за далекими звёздами и галактиками, изучение которых помогает находить ответы на фундаментальные вопросы об истории Вселенной.

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