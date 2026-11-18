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Авария ракеты Vulcan усугубит кризис американской космонавтики, ограничивающий возможности запусков
В начале этой неделе состоялся пятый запуск ракеты Vulcan компании United Launch Alliance (ULA), в ходе которого произошла аварийная ситуация и были потеряны 40 крупных спутников. ULA и Blue Origin не спешат раскрывать информацию об аварии Vulcan. Обе компании лишь подтвердили, что совместно расследуют причины произошедшего.
По словам двух источников, расследование отличается «исключительной сложностью» и пока находится на самой ранней стадии. Тем не менее два независимых источника сообщили, что, согласно предварительным данным, неисправность, вероятнее всего, возникла в самой ракете, а не в двигателях. В частности, проблема могла быть связана с системами подачи метана и жидкого кислорода в двигатели.
Инженеры ULA рассматривают версию, согласно которой один из двух двигателей BE-4 производства Blue Origin вскоре после старта начал развивать меньшую тягу и до конца работы первой ступени так и не вернулся к номинальному режиму. Судя по видеозаписям, сделанным с помощью камер слежения с большим увеличением, после отделения твердотопливных ускорителей — примерно через две минуты после старта — свечение одного из двигателей выглядело несколько слабее, чем другого.
Не исключено также, что несимметричное отключение двигателей BE-4 могло вызвать резкое изменение положения ракеты. Подобное движение было заметно на анимации полета в реальном времени, которую ULA формировала на основе телеметрических данных незадолго до разделения ступеней.
Расследование проводит ULA под надзором Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Важно подчеркнуть, что речь идет исключительно о предварительных данных: делать окончательные выводы о причинах аварии пока нельзя.
Это был пятый запуск ракеты Vulcan с момента ее дебюта в январе 2024 года. Во время двух предыдущих полетов возникали проблемы с соплами твердотопливных ускорителей. Однако в обоих случаях ракета смогла компенсировать снижение и асимметрию тяги и вывести полезную нагрузку на расчетную орбиту. После второй подобной неисправности эксплуатацию Vulcan пришлось приостановить на девять месяцев.
Последняя авария, вероятно, выведет ракету из строя как минимум на полгода, а возможно, и на более продолжительный срок. Сильнее всего задержка запусков затронет Космические силы США, у которых накопились полезные нагрузки военного и национального значения, ожидающие отправки на орбиту с помощью Vulcan. Проблемы возникнут и у Amazon: в графике компании на 2027 год было запланировано более десятка запусков для развертывания спутниковой группировки Amazon Leo. Таким образом, авария может еще больше усугубить нарастающий кризис американской космической отрасли, связанный с ограниченными возможностями по выведению полезных нагрузок на орбиту. Потенциально серьезные последствия произошедшее может иметь и для Blue Origin, которая рассчитывает возобновить полеты ракеты New Glenn уже в январе.
Если в конечном итоге выяснится, что причиной аварии Vulcan стала неисправность двигателя BE-4, возвращение New Glenn к полетам, безусловно, будет отложено. Это станет серьезным ударом не только для Blue Origin, но и для NASA: американское космическое агентство рассчитывает использовать тяжелую ракету для выполнения значительной части задач своей лунной программы «Артемида» и строительства лунной базы.
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