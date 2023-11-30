На китайском космодроме что-то мощно взорвалось

На спутниковых снимках видны след от испытаний ракетного двигателя и внушительное поле обломков. Компания, вероятнее всего, использующая этот тестовый стенд, и ее материнская государственная корпорация никакой информацией об инциденте не поделились.

Поднебесная не славится открытостью информации, поэтому всем любителям свежих новостей приходится искать обходные способы их узнавать. К счастью, многие компании, предоставляющие доступ к данным со спутников дистанционного зондирования Земли, позволяют частным лицам покупать их. Так любители космонавтики и узнают хоть какие-то подробности о том, что происходит на китайских космодромах. На основании спутниковых снимков пользователь социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Гарри Стрейнджер (Harry Stranger) сделал вывод, что примерно неделю назад на космодроме Цзюцюань произошла нештатная ситуация.

Он изучал фотографии в оптическом диапазоне на портале Planet (агрегирует изображения из разных источников), а также радарные снимки, предоставленные сервисами Sentinel и Umbra Европейского космического агентства. Судя по всему, 21 или 22 ноября на космодроме проводили испытания ракетного двигателя, которые завершились неудачей. Поле обломков простирается на расстояние до километра от стенда, на котором проходил тест.

На снимках сложно разглядеть мелкие детали, так что наименование взорвавшейся техники остается загадкой. Однако по всем внешним признакам, вероятнее всего, это был твердотопливный ускоритель для ракеты, которая запускается с колесного транспортера. Сразу несколько китайских компаний используют конвертированные для гражданского использования военные баллистические ракеты. Это могла быть одна из них. Очертания оборудования на тестовом стенде похожи как раз на многоосный грузовик-вездеход подвижного грунтового ракетного комплекса.

Поздней осенью 2021-го на том же самом месте уже происходил взрыв испытываемой ракеты / © Airbus, CNES, Harry Stranger

Любители космонавтики, постоянно наблюдающие с помощью спутниковых снимков за космодромами Поднебесной, утверждают, что этот испытательный стенд использует Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC). Среди прочего она занимается разработкой стратегического и тактического ракетного вооружения, так что тесты твердотопливных ракет для этой компании — рутина. По другой версии, этот стенд преимущественно использует дочерняя структура CASIC — компания Expace. Она специализируется на коммерческих запусках легких полезных нагрузок с помощью конверсионных ракет семейства «Куайчжоу». Они созданы на базе ускорителя баллистической ракеты средней дальности «Дунфэн-21» и родственных разработок.

Как обычно, никаких комментариев от CASIC или Expace по поводу инцидента на космодроме не публиковалось. Неудачные испытания ускорителя могут сказаться на будущих запусках «Куайчжоу» — до конца года их запланировано два.

Снимки места аварии можно посмотреть с привязкой к местности на сайте SOAR Earth. Для этого нужно перейти по ссылке, принять или отказаться от файлов куки и затем перезагрузить страницу. В правой части экрана под описанием места и снимков есть комментарий Стрейнджера, при нажатии на который становятся видны пометки, показывающие направления разлета обломков после взрыва.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.