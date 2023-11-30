  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Василий Парфенов
1

На китайском космодроме что-то мощно взорвалось

2.1

На спутниковых снимках видны след от испытаний ракетного двигателя и внушительное поле обломков. Компания, вероятнее всего, использующая этот тестовый стенд, и ее материнская государственная корпорация никакой информацией об инциденте не поделились.

Космонавтика
# авария
# взрыв
# испытания ракет
# Китай
# космодром
Взрыв на космодроме Цзюцюань
Два спутниковых снимка высокого разрешения, показывающих испытательный стенд на космодроме Цзюцюань до и после инцидента / © Planet Labs, Harry Stranger

Поднебесная не славится открытостью информации, поэтому всем любителям свежих новостей приходится искать обходные способы их узнавать. К счастью, многие компании, предоставляющие доступ к данным со спутников дистанционного зондирования Земли, позволяют частным лицам покупать их. Так любители космонавтики и узнают хоть какие-то подробности о том, что происходит на китайских космодромах. На основании спутниковых снимков пользователь социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Гарри Стрейнджер (Harry Stranger) сделал вывод, что примерно неделю назад на космодроме Цзюцюань произошла нештатная ситуация.

Он изучал фотографии в оптическом диапазоне на портале Planet (агрегирует изображения из разных источников), а также радарные снимки, предоставленные сервисами Sentinel и Umbra Европейского космического агентства. Судя по всему, 21 или 22 ноября на космодроме проводили испытания ракетного двигателя, которые завершились неудачей. Поле обломков простирается на расстояние до километра от стенда, на котором проходил тест.

На снимках сложно разглядеть мелкие детали, так что наименование взорвавшейся техники остается загадкой. Однако по всем внешним признакам, вероятнее всего, это был твердотопливный ускоритель для ракеты, которая запускается с колесного транспортера. Сразу несколько китайских компаний используют конвертированные для гражданского использования военные баллистические ракеты. Это могла быть одна из них. Очертания оборудования на тестовом стенде похожи как раз на многоосный грузовик-вездеход подвижного грунтового ракетного комплекса.

Взрыв на космодроме Цзюцюань
Поздней осенью 2021-го на том же самом месте уже происходил взрыв испытываемой ракеты / © Airbus, CNES, Harry Stranger

Любители космонавтики, постоянно наблюдающие с помощью спутниковых снимков за космодромами Поднебесной, утверждают, что этот испытательный стенд использует Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC). Среди прочего она занимается разработкой стратегического и тактического ракетного вооружения, так что тесты твердотопливных ракет для этой компании — рутина. По другой версии, этот стенд преимущественно использует дочерняя структура CASIC — компания Expace. Она специализируется на коммерческих запусках легких полезных нагрузок с помощью конверсионных ракет семейства «Куайчжоу». Они созданы на базе ускорителя баллистической ракеты средней дальности «Дунфэн-21» и родственных разработок.

Как обычно, никаких комментариев от CASIC или Expace по поводу инцидента на космодроме не публиковалось. Неудачные испытания ускорителя могут сказаться на будущих запусках «Куайчжоу» — до конца года их запланировано два.

Снимки места аварии можно посмотреть с привязкой к местности на сайте SOAR Earth. Для этого нужно перейти по ссылке, принять или отказаться от файлов куки и затем перезагрузить страницу. В правой части экрана под описанием места и снимков есть комментарий Стрейнджера, при нажатии на который становятся видны пометки, показывающие направления разлета обломков после взрыва.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# авария
# взрыв
# испытания ракет
# Китай
# космодром
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Экзосомы в нейробиологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Ноя
400
Ян Оорт: о кометах и галактиках
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Беспозвоночные животные как биоиндикаторы озерных экосистем
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Generative AI: тренд, который затронет каждого
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Социальная организация и культурные традиции китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
01 Дек
500
Между быком и леопардом: исток европейской цивилизации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Растительный мир Камчатки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о породах собак
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о содержании попугаев
Дарвиновский музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:02
Ольга Иванова

Привязанность домашнего питомца к хозяину связали с невротизмом владельца

Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.

Психология
# домашние питомцы
# кошки
# невроз
# невротизм
# собаки
# хозяева
Вчера, 20:27
Василий Парфенов

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.

Космонавтика
# баллистическая ракета
# военный спутник
# гиперзвуковое оружие
# малые спутники
# США
Вчера, 19:00
Дарья Губина

Открыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетами

Астрономы описали редкую звездную систему, все планеты которой находятся в резонансе. Это означает, что со времен формирования система почти не изменилась.

Астрономия
# Tess
# космос
# орбиты планет
# экзопланеты
24 ноября
Ольга Иванова

В своем будущем финансовом успехе оказались уверены лишь те, кто обладают низким интеллектом

Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.

Психология
# интеллект
# когнитивные способности
# оптимизм
# пессимизм
# успех
# финансы
27 ноября
Кирилл Отавин

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# инженер
# математика
# профессии
# физика
# химия
Выбор редакции
Позавчера, 18:39
Мария Азарова

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».

Офтоп
# «Звездные войны»
# английский язык
# культура
# лингвистика
# фильмы
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
5 ноября
Александр Березин

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?

С точки зрения науки
# авиация
# Ил-96-400М
# транспорт
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. На китайском космодроме что-то мощно взорвалось

    Только что

  2. Наноалмазы подавили метастазы меланомы у мышей

    54 минуты назад

  3. Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

    2 часа назад

  4. Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

    3 часа назад
Выбор редакции

Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

2 часа назад

Последние комментарии

John Smith
12 минут назад
Affidavit Donda, я тоже удивился, но потом оказалось это всего лишь зажигательна смесь в самом начале, также как при старте Фалконов

Firefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателяFirefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателя

Василий Парфенов
27 минут назад
Николай Цыгикало, были бы они

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Николай Цыгикало
28 минут назад
John Smith, вы ещё отдельно космические разгонные блоки отметьте. Там тоже ряд предложений.

Firefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателяFirefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателя

Николай Цыгикало
29 минут назад
Affidavit Donda, напоминает зелёное форсажное пламя сгорания боранового горючего ХВ-70 Валькирии, за которое бораны прозвали зелёным драконом.

Firefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателяFirefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателя

Николай Цыгикало
37 минут назад
Affidavit Donda, на здоровье!)

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Сергей Канатьев
56 минут назад
Пусть отслеживают. Всё одно не словить. После драки кулаками не машут. И про Маска добавлю: О чём с ним говорить. Он обычный бандит всего лишь. Его

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

meautentico
1 час назад
Pavel, но если есть рабочие формулы, то можно построить обоснование и на их основе (не всегда обязательно интуитивно понимать весь механизм, т.е. мозг

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

John Smith
1 час назад
В США вообще идет цунами новых технологий и компаний в области ракетных двигателей и носителей: 1. Вышеупомянутая Firefly с Мирандой 2. Relativity Space с Terran

Firefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателяFirefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателя

Affidavit Donda
1 час назад
Что-то выхлоп немного слишком зелёный для пары керосин-кислород. Или там какой-то особый керосин?

Firefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателяFirefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателя

Affidavit Donda
1 час назад
. Когда же Aлек сей научится ЧЛЕНОраздельно выражать "свои" мысли при помощи литературного русского языка?

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Affidavit Donda
1 час назад
Николай Цыгикало, спасибо за интересную статью!

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

John Smith
1 час назад
A. сей Нии_pet, с фактами решил спорить? Ну-ну. Смотри как я тебя на место сейчас поставлю. Статистика по Фальконам на 30 ноября 2023: всего запусков 278, за

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Настоящий Кот
2 часа назад
Согласен, поживём увидим) Гос. конторы всегда были медленными и неповоротливыми, отчего дорогими. Мне самому не нравится эта SLS, слишком уж много

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Иван Колупаев
2 часа назад
Дык не продадут частникам 😁 только банкам оф америка да прочим гуглам. Но так-то дела у Маска идут неплохо

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Николай Цыгикало
2 часа назад
Так что, прикупить сейчас акции SpасeX ? Или подождать?

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Тэро Лайфер
2 часа назад
Ваня Сергеевич, вообще-то вся сто построена на экспериментальных данных.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Sam Dowson
3 часа назад
Вряд ли грузный тучный предиабетик сможет долго "размашисто шагать", если только на автобус торопится. Да и в принципе часто передвигаться на своих

Риск диабета оказался связан со скоростью ходьбыРиск диабета оказался связан со скоростью ходьбы

Василий Парфенов
3 часа назад
Николай Цыгикало, и это Пентагон еще не распробовал платформу старлинка (старшилд тот же). Что будет, когда у спейсов появятся ресурсы для

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Тэро Лайфер
3 часа назад
kpi, в системе отсчёта объекты могут быть относительны только системе отсчёта. когда мы говорим про движение камней относительно друг друга мы

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
4 часа назад
Shelove517, без юмора и шутки скучновато ))

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить